شعرك دهني ومابيطولش ..نصائح سهلة تساعدك على نموه والعناية به

(MENAFN
- Youm7) تعاني صاحبات
الشعر الدهني من تقصف وعجز في الطول، لعدة أسباب منها فروة الرأس الدهنية المعرضة لظهور القشرة التي تمنع الشعر من الحصول على التغذية الكاملة،
وفقًا لما جاء في موقع
byrdieيمكن العناية بالشعر الدهنى من خلال اتباع بعض النصائح التي تساعد على تطويل الشعر.
العناية بالشعر الدهني نصائح تساعد على تطويل الشعر الدهنى: الغسيل :
بفضل غسل الشعر الدهني مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع لكي تتخلصي من الزيوت الزائدة التي تتسبب في غلق المسام وتمنع وصول الغذاء الكامل للشعر، أيضًا يفضل غسل الشعر بالشامبو المكون من مواد طبيعية ويفضل أن يكون خاليًا من أي كيمياويات، أيضًا الحرص على ان تكون الماء فاترة .
البلسم:
يفضل أن تضعين البلسم على أطراف الشعر ولا تحاولين وصوله إلى فروة الشعر منعًا لزيادة إنتاج زيوت فروة الرأس.
تجنب اللمس:
تجنب لمس الشعر بشكل دائمً لكي لا تجعليه يصاب بالأتربة أو البكتيريا الموجودة في اليد بدون علمك .
مقشرات:
يمكن أن تقومي بعمل مقشر من السكر والليمون لفروة الرأس للتخلص من الزيوت الزائدة حتى تساعدين فروة رأسك تتنفس من جديد ، وتنظف المسام من الزيوت المخزنة .
فرشاة ومشط خشب:
استخدام الفرشاة والمشط الخشب بدلاً من الأدوات البلاستيكية حرصًا على حماية فروة الرأس من حدوث أي مشكلات فالخشب من افضل الوسائل الأكثر أمنًا .
رفع الشعر لأعلى:
يفضل قبل الذهاب إلى السرير أن تقومين برفع شعرك لأعلى لكي يحصل شعرك ككل على الزيوت الطبيعية في فروة الرأس .
شطف الشعر بخل التفاح:
قومي بتخفيف مقدار من خل التفاح مايعادل 3 ملاعق مع نصف لتر من الماء وقومي بشطف الشعر بعد الانتهاء من غسله وتنظيفه.
العناية بالشعر
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