شعرك دهني ومابيطولش ..نصائح سهلة تساعدك على نموه والعناية به

MENAFN - Youm7) تعاني صاحباتالشعر الدهني من تقصف وعجز في الطول، لعدة أسباب منها فروة الرأس الدهنية المعرضة لظهور القشرة التي تمنع الشعر من الحصول على التغذية الكاملة،وفقًا لما جاء في موقعbyrdieيمكن العناية بالشعر الدهنى من خلال اتباع بعض النصائح التي تساعد على تطويل الشعر.

العناية بالشعر الدهني نصائح تساعد على تطويل الشعر الدهنى: الغسيل :

بفضل غسل الشعر الدهني مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع لكي تتخلصي من الزيوت الزائدة التي تتسبب في غلق المسام وتمنع وصول الغذاء الكامل للشعر، أيضًا يفضل غسل الشعر بالشامبو المكون من مواد طبيعية ويفضل أن يكون خاليًا من أي كيمياويات، أيضًا الحرص على ان تكون الماء فاترة .

البلسم:



يفضل أن تضعين البلسم على أطراف الشعر ولا تحاولين وصوله إلى فروة الشعر منعًا لزيادة إنتاج زيوت فروة الرأس.

تجنب اللمس:



تجنب لمس الشعر بشكل دائمً لكي لا تجعليه يصاب بالأتربة أو البكتيريا الموجودة في اليد بدون علمك .

مقشرات:



يمكن أن تقومي بعمل مقشر من السكر والليمون لفروة الرأس للتخلص من الزيوت الزائدة حتى تساعدين فروة رأسك تتنفس من جديد ، وتنظف المسام من الزيوت المخزنة .





فرشاة ومشط خشب:



استخدام الفرشاة والمشط الخشب بدلاً من الأدوات البلاستيكية حرصًا على حماية فروة الرأس من حدوث أي مشكلات فالخشب من افضل الوسائل الأكثر أمنًا .





رفع الشعر لأعلى:



يفضل قبل الذهاب إلى السرير أن تقومين برفع شعرك لأعلى لكي يحصل شعرك ككل على الزيوت الطبيعية في فروة الرأس .





شطف الشعر بخل التفاح:



قومي بتخفيف مقدار من خل التفاح مايعادل 3 ملاعق مع نصف لتر من الماء وقومي بشطف الشعر بعد الانتهاء من غسله وتنظيفه.





العناية بالشعر











