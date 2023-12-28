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تعرف على اختصاصات إدارة النشر العلمى بالمجلس الأعلى للآثار

12/28/2023 11:21:36 PM
(MENAFN- Youm7) تُولي وزارة السياحة والآثار اهتماماً خاصاً بالإصدارات العلمية التي تعكس نتائج الدراسات في مجال علم الآثار والتاريخ المصري بكافة عصوره. وفي هذا الإطار، تأسست إدارة النشر العلمي عام 1983 بقرار من رئيس هيئة الآثار المصرية حينذاك، حيث شملت بداخلها قسمين للإخراج الفني والجرافيك، والمراجعة والتدقيق اللغوي.

وتقوم إدارة النشر العلمي بعرض إصداراتها العلمية المختلفة بالمعارض والمكتبات المتعددة، مثل معرض القاهرة الدولي للكتاب، ومكتبة الإسكندرية، كما أنها تمثل الوزارة في عضوية اتحاد الناشرين المصريين منذ عام 2019.


وتختص إدارة النشر العلمي بما يلي:


  • إعداد ونشر كافة الإصدارات العلمية التي تصدر عن المجلس الأعلى للآثار بكافة قطاعاته، والتي تُعد أحد المصادر العلمية الرئيسية للباحثين في مجال علم المصريات، والآثار والتاريخ.
  • إعداد وإصدار حوليات المجلس الأعلى للآثار (ASAE) منذ عام 1900، والتي تُعد أحد أقدم الدوريات العلمية المحكمة دولياً، وتحتوي على مقالات علمية تنوعت ما بين أبحاث علمية في مجال علم المصريات، وتقارير الحفائر الأثرية باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية.
  • إصدار الأعداد التكريمية لشخصيات لها إسهامات في مجال الآثار، ويصدر هذا فيما يعرف بـملحق حوليات المجلس الأعلى للآثار (CASAE).
  • إعداد وإصدار مجموعة من المجلات العلمية مثل مجلة المتحف المصري (BEM)، والمجلة المصرية للآثار الإسلامية "مشكاة" (EJIA)، ومجلة الدراسات الآثارية الإسلامية (IAS) بالتعاون مع متحف الفن الإسلامي.









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