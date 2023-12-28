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قطاع الأعمال تدشن خط إنتاج جديد بكيما بـ300 مليون دولار وتطوير الدلتا للأسمدة

12/28/2023 11:21:36 PM
(MENAFN- Youm7) ‏تركز وزارة قطاع الأعمال العام على تطوير مصانع الأسمدة التابعة لها، وذلك في إطار خطة الدولة لزيادة الصادرات نحو 100 مليار دولار سنويا وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.



ومن أبرز مصانع الأسمدة التي تطورها وزارة قطاع الأعمال العام من خلال الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركاتها التابعة تطوير مصنع كيما أسوان، بالإضافة إلى مصنع الدلتا للأسمدة، وكذلك تحديث مصنع النصر للأسمدة بالسويس.



و‏أكد الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، أنه جار إضافة الخط الثاني لمصنع كيما أسوان بنحو 300 مليون دولار وذلك لتعظيم الإنتاج وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى تحديث وتطوير مصنع الدلتا للأسمدة بالتنسيق مع الشركات العالمية التي تمنح تلك الترخيص لهذه النوعية من الأسمدة.



وفيما يتعلق بتطوير مصنع كيما، سبق ووافق مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، على العرض المقدم من شركة تكنومونت الإيطالية بتنفيذ مشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بطاقة إنتاجية 600 طن/يوم حامض و665 طن/يوم نترات أمونيوم (سماد - نقية لأغراض الصناعية).



وبلغت القيمة الإجمالية للمشروع 297 مليون دولار عبارة عن (1.6 مليار جنيه ومبلغ 245 مليون دولار) بنظام تسليم المفتاح.



‏وفيما يتعلق بتحديث وتطوير مصنع الدلتا للأسمدة سماد طلخا فإنه يتم دراسة الشراكه مع القطاع الخاص لتطوير المصنع، لاسيما في ظل ارتفاع تكلفة عملية التطوير.












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