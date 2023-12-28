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الكهرباء: اجتماع عاجل مع الجانب الصينى للبدء فى تنفيذ 10 آلاف ميجاوات شمسى

12/28/2023 11:21:36 PM
(MENAFN- Youm7) أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة ستعقد اجتماع عاجل الاسبوع المقبل مع الشركة الصينية التى ستتولى انشاء محطات طاقة شمسية لإنتاج 10 آلاف ميجاوات من الطاقة الكهربائية.



و أوضح المصدر فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" ، أنه من المخطط أن يناقش الاجتماعات الاماكن المقترحة لإنشاء المحطات الشمسية عليها ، موضحا أنه سيتم مناقشة توفير قطعة أرض تضم ال10 الاف ميجاوات بالكامل.



و أشار المصدر إلى أنه من المتوقع أن يتم البدء بشكل سريع فى تنفيذ المشروع بشكل سريع لتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية للوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة بالشبكة القومية للكهرباء إلى 42% بحلول 2030 ، مشيرا إلى أن مصر تتمتع بإمكانيات هائلة فى مجال الطاقة المتجددة لا يوجد مثلها بالعالم.



و قال المصدر أن المشروع سينتج عند اكتماله حوالى 29784 جيجاوات/ ساعة من الطاقة النظيفة سنويا، والتي ستسهم في تخفيض حوالي 14 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.


















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