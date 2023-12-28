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انخفاض الإمدادات العالمية من النفط والغاز لتصل لـ101.7 مليون برميل يوميا

12/28/2023 11:21:36 PM
(MENAFN- Youm7) تشير التقديرات إلى انخفاض الإمدادات العالمية من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي خلال شهر أكتوبر 2023 بنسبة 0.3 مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى 101.7 مليون برميل يوميا وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية بالأسواق العالمية لمنظمة "اوابك".



وأضاف التقرير الصادر خلال الشهر الجارى ، ارتفاع إمدادات الدول الأعضاء في منظمة أوبك بنسبة 0.2% مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى نحو 33.3 مليون برميل يوميا، بينما انخفض إجمالي إمدادات الدول المنتجة من خارج أوبك بنسبة 0.5% ليصل إلى نحو 68.4 مليون برميل يوميا.



وتابع التقرير ،أما فيما يخص إمدادات مجموعة دول أوبك + من النفط الخام فقد ارتفعت خلال شهر أكتوبر 2023 بنحو 123 ألف برميل يوميا، أي بنسبة 0.3% مقارنة بمستويات الشهر السابق لتصل إلى حوالي 37.8 مليون برميل يوميا، حيث ارتفعت إمدادات الدول المنتجة من خارج أوبك والأعضاء في مجموعة اوبك + بنسبة 0.4% لتصل إلى نحو 15 مليون برميل يوميا، كما ارتفعت إمدادات الدول العشر الأعضاء في منظمة أوبك وهي أعضاء في مجموعة أوبك ،بنسبة %0.3% لتصل إلى نحو 22.8 مليون برميل يوميا.












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