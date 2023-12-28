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تعرف على موعد المزاد العلنى لبيع محلات تجارية وصيدلية بمدينة 15 مايو

12/28/2023 11:21:36 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن جهاز تنمية مدينة 15 مايو ، عن طرح 7 محال تجارية بأنشطة متنوعة، وصيدلية بمساحات تتراوح بين (19م٢ : 40 م٢)، بسوق منطقة زهور مايو بالمدينة، للبيع بمزاد علنى.

ولفت جهاز مدينة 15 مايو، إلى أن كراسة الشروط والمواصفات تُطلب من مقر الجهاز، وأن موعد عقد جلسة المزاد يوم الإثنين الموافق 15/1/2024 بمقر الجهاز، وأنه يمكن للراغبين فى دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال فى مواعيد العمل الرسمية للجهاز.

وأعلن جهاز مدينة برج العرب الجديدة، عن طرح 2 مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، لتنفيذ أعمال زراعة وتشجير طريق حسن علام بالنخيل والأشجار المثمرة، ومغطيات التربة بالمدخل الغربي بالمدينة، وتنفيذ أعمال ربط خط طرد محطة رفع الصرف الصحي (أ) قطر 1000 مم على مصافي المرحلة الأولى لمحطة برك الأكسدة بالمدينة.







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