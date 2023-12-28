انطلاق ندوة قراءات فى السرد القصصى بالمجلس الأعلى للثقافة.. الأحد

MENAFN - Youm7) ينظم المجلس الأعلى للثقافة ، لجنة السرد القصصي والروائي، ندوة "قراءات في السرد القصص"يوم الأحد 31 ديسمبر 2023 في الثانية عشرة ظهرًا، أونلاين عبر تطبيق زوم ، ويدير الندوة الأديب الدكتور السيد نجم، (كاتب مصري وعضو لجنة السرد القصصي والروائي )، ويشارك بها: الناقد الدكتور أحمد الباسوسي (مصر)، والكاتب أحمد خلف (العراق)، والكاتب حسن البقالي (المغرب)، والكاتبة شرين فتحي(مصر)، والكاتب محجوب حامد (إريتريا)، والكاتب هشام مقدادي (الأردن).

من جانب آخر ينظم المجلس الأعلى للثقافة عبر لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الثقافية ندوة بعنوان "منصات التواصل الاجتماعي بين المصداقية والتضليل"، يوم الأربعاء المقبل الموافق 3 يناير 2024فى تمام السابعة مساء عبر تطبيق زوم.ويدير الندوة الدكتور محمد خليف مقرر لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة، ويشارك بهاالدكتور خالد عزت نجم مستشار وزير الاتصالات للحوكمة الرقمية، والدكتورة رشا علام رئيس قسم الصحافة والإعلام بالجامعة الأمريكية والمهندس زياد عبد التواب مساعد أمين عام مجلس الوزراء للتحول الرقمي والمهندس نزار سامي استشاري الابتكار وإدارة التكنولوجيا.وكانت لجنة التاريخ والآثاربالمجلس الأعلى للثقافةنظمت محاضرة بعنوان "مصر والتحديات الإقليمية الدولية المعاصرة"، بمشاركة الدكتور أحمد الشربينى السيد أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة القاهرة، والدكتور جمال معوض شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية التربية جامعة عين شمس، وأدارها الدكتور خلف عبد العظيم الميرى؛ أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية البنات جامعة عين شمس.



