انطلاق ندوة قراءات فى السرد القصصى بالمجلس الأعلى للثقافة.. الأحد

(MENAFN
- Youm7) ينظم المجلس الأعلى للثقافة ، لجنة السرد القصصي والروائي، ندوة "قراءات في السرد القصص"
يوم الأحد 31 ديسمبر 2023 في الثانية عشرة ظهرًا، أونلاين عبر تطبيق زوم ، ويدير الندوة الأديب الدكتور السيد نجم، (كاتب مصري وعضو لجنة السرد القصصي والروائي )، ويشارك بها: الناقد الدكتور أحمد الباسوسي (مصر)، والكاتب أحمد خلف (العراق)، والكاتب حسن البقالي (المغرب)، والكاتبة شرين فتحي
(مصر)، والكاتب محجوب حامد (إريتريا)، والكاتب هشام مقدادي (الأردن).
من جانب آخر ينظم المجلس الأعلى للثقافة عبر لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الثقافية ندوة بعنوان "منصات التواصل الاجتماعي بين المصداقية والتضليل"، يوم الأربعاء المقبل الموافق 3 يناير 2024
فى تمام السابعة مساء عبر تطبيق زوم.
ويدير الندوة الدكتور محمد خليف مقرر لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة، ويشارك بها
الدكتور خالد عزت نجم مستشار وزير الاتصالات للحوكمة الرقمية، والدكتورة رشا علام رئيس قسم الصحافة والإعلام بالجامعة الأمريكية والمهندس زياد عبد التواب مساعد أمين عام مجلس الوزراء للتحول الرقمي والمهندس نزار سامي استشاري الابتكار وإدارة التكنولوجيا.
وكانت لجنة التاريخ والآثار
بالمجلس الأعلى للثقافة
نظمت محاضرة بعنوان "مصر والتحديات الإقليمية الدولية المعاصرة"، بمشاركة الدكتور أحمد الشربينى السيد أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة القاهرة، والدكتور جمال معوض شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية التربية جامعة عين شمس، وأدارها الدكتور خلف عبد العظيم الميرى؛ أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية البنات جامعة عين شمس.
MENAFN28122023000132011024ID1107667239
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.