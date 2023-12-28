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صدر حديثا.. رواية تاج الشمس لـ هانى القط فى معرض القاهرة للكتاب

12/28/2023 11:21:17 PM
(MENAFN- Youm7) صدر حديثا عن مجموعة بيت الحكمة للثقافة رواية "تاج شمس" للكاتب هاني القط، والتى من المقرر طرحها فى معرض القاهرة الدولى للكتاب، الذى تنطلق فعالياته فى 24 يناير 2024، فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.



ومن أجواء الرواية: "يخفض رأسه؛ فيُبصر وحشة الظلمة في عمق البئر، يرفع رأسه فيدرك أنه في حاجةٍ إلى معجزة كي ينجو، ينادي حراسه فيخرج صوته من البئر ضعيفًا، وترتد صرخته إلى أذنه ممتزجة بالصدى. وعندما تنطفئ كل آماله في النجاة؛ يضربه الاستسلام. يشعر كم الدنيا رخيصة وماكرة، غالية لحظة فراقها، موحشة في سفرها، ثقيلة في توالي لياليها، مخيفة بظلمتها. أخف من ريشة عند الفرح، وأثقل من جبل أوقات الأسى وبقلب الخطر يغمض عينيه ويتأمل كل ما كان: طفولته، أباه، أمه، هروبه، الرَّبْع، سليم، عبد الجليل، أنيسة، السجن، ويتأمل رجوعه والحريق؛ فيقول يائسًا: «أهكذا تكون نهايتك؟!»، ويستسلم بعد أن يوقن ألا أمل في النجاة، وقبل أن يرمي بنفسه في البئر لينهي وجعه بيده؛ يسمع النداء: «هات يدك».



وقد صدر للكاتب من قبل عدة أعمال روائية وقصصية، كما كتب السيناريو لثلاثة أفلام تسجيلية، ومن أعماله: لاشيء في المدى، سيرة الزوال، رايات الموتى، كما حصل على جوائز أدبية عديدة منها: جائزة الثقافة الجماهيرية في الرواية، جائزة دبي الثقافية في القصة القصيرة، جائزة الشارقة للإبداع العربي في قصص الأطفال، جائزة الكويت لمسرح الطفل.





تاج شمس

















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