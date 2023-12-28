صدر حديثا.. رواية تاج الشمس لـ هانى القط فى معرض القاهرة للكتاب

(MENAFN
- Youm7) صدر حديثا عن مجموعة بيت الحكمة للثقافة رواية "تاج شمس" للكاتب هاني القط، والتى من المقرر طرحها فى معرض القاهرة الدولى للكتاب، الذى تنطلق فعالياته فى 24 يناير 2024، فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.
ومن أجواء الرواية: "يخفض رأسه؛ فيُبصر وحشة الظلمة في عمق البئر، يرفع رأسه فيدرك أنه في حاجةٍ إلى معجزة كي ينجو، ينادي حراسه فيخرج صوته من البئر ضعيفًا، وترتد صرخته إلى أذنه ممتزجة بالصدى. وعندما تنطفئ كل آماله في النجاة؛ يضربه الاستسلام. يشعر كم الدنيا رخيصة وماكرة، غالية لحظة فراقها، موحشة في سفرها، ثقيلة في توالي لياليها، مخيفة بظلمتها. أخف من ريشة عند الفرح، وأثقل من جبل أوقات الأسى وبقلب الخطر يغمض عينيه ويتأمل كل ما كان: طفولته، أباه، أمه، هروبه، الرَّبْع، سليم، عبد الجليل، أنيسة، السجن، ويتأمل رجوعه والحريق؛ فيقول يائسًا: «أهكذا تكون نهايتك؟!»، ويستسلم بعد أن يوقن ألا أمل في النجاة، وقبل أن يرمي بنفسه في البئر لينهي وجعه بيده؛ يسمع النداء: «هات يدك».
وقد صدر للكاتب من قبل عدة أعمال روائية وقصصية، كما كتب السيناريو لثلاثة أفلام تسجيلية، ومن أعماله: لاشيء في المدى، سيرة الزوال، رايات الموتى، كما حصل على جوائز أدبية عديدة منها: جائزة الثقافة الجماهيرية في الرواية، جائزة دبي الثقافية في القصة القصيرة، جائزة الشارقة للإبداع العربي في قصص الأطفال، جائزة الكويت لمسرح الطفل.
تاج شمس
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