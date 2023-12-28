ندوة لمناقشة كتاب الشارع الأعظم .. سلسلة روح الأثر.. الأحد

MENAFN - Youm7) ينظم بيت السناري يوم الأحد المقبل 31 ديسمبر ندوة مناقشة كتاب "الشارع الأعظم سلسلة روح الأثر"، الساعة 6 مساًء بحضور كلً من :عماد عثمان مهران؛ شيخ الأثريين، الدكتورة أمنية عامر؛ أستاذ المكتبات والوثائق، محمد سامي؛ الباحث في تاريخ مصر الحديث، عماد أبوالعلا؛ الباحث في التاريخ الإسلامي، شريف إسماعيل؛ الفنان والمصور.

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بيت السناري

استضاف قبل أيام ندوة "مصر 2024 : الآمال والتحديات" التي نظمتها لجنة الشباب المركزية ببيت العائلة وحاضر في الندوة الدكتور يوسف ورداني مساعد وزيرى الشباب والرياضة السابق ورئيس مجلس أمناء مؤسسة قدرات مصر واللواء أركان حرب دكتور محمد الهمشري رئيس أكاديمية النيل الوطنية وأمين عام المؤسسة العربية للإعلام والثقافة والدكتور إبراهيم أمين أستاذ الادارة العامة معاون وزير الهجرة ومساعد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم واللإدارة السابق

والدكتور إسلام ريحان مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي بالمجلس القومي لحقوق الإنسان والدكتور محمود عبد العزيز المدرس المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والفائز بجائزة حلمي شعراوي للدراسات الأفريقية لعام 2023.

كما استضاف بيت السنارى ضمن فعالياته خلال الشهر الجاري حلقة مناقشة ديوان "مغرمٌ بالناى يهذى" للشاعر محمد حلمى حامد، يناقشه الشعراء والنقاد أحمد عنتر مصطفى، د.حسام جايل، عاطف عز الدين، وأدار الندوة الشاعر سعيد صابر."مغرمٌ بالناى يهذى" ديوان من الشعر الحر يتضمن عشرين قصيدة، الديوان يقع فى مائة وأربعة وعشرين صفحة، وهو الديوان التاسع للشاعر د.محمد حلمى حامد، الصادر عن الباسل للنشر والتوزيع وكتاب نون، ومن أجواء الديوانقصيدته "أنا حرٌ".