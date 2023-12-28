ندوة لمناقشة كتاب الشارع الأعظم .. سلسلة روح الأثر.. الأحد

(MENAFN
- Youm7) ينظم بيت السناري يوم الأحد المقبل 31 ديسمبر ندوة مناقشة كتاب "الشارع الأعظم سلسلة روح الأثر"، الساعة 6 مساًء بحضور كلً من :عماد عثمان مهران؛ شيخ الأثريين، الدكتورة أمنية عامر؛ أستاذ المكتبات والوثائق، محمد سامي؛ الباحث في تاريخ مصر الحديث، عماد أبوالعلا؛ الباحث في التاريخ الإسلامي، شريف إسماعيل؛ الفنان والمصور.
وكان
بيت السناري
استضاف قبل أيام ندوة "مصر 2024 : الآمال والتحديات" التي نظمتها لجنة الشباب المركزية ببيت العائلة وحاضر في الندوة الدكتور يوسف ورداني مساعد وزيرى الشباب والرياضة السابق ورئيس مجلس أمناء مؤسسة قدرات مصر واللواء أركان حرب دكتور محمد الهمشري رئيس أكاديمية النيل الوطنية وأمين عام المؤسسة العربية للإعلام والثقافة والدكتور إبراهيم أمين أستاذ الادارة العامة معاون وزير الهجرة ومساعد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم واللإدارة السابق
والدكتور إسلام ريحان مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي بالمجلس القومي لحقوق الإنسان والدكتور محمود عبد العزيز المدرس المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والفائز بجائزة حلمي شعراوي للدراسات الأفريقية لعام 2023.
كما استضاف بيت السنارى ضمن فعالياته خلال الشهر الجاري حلقة مناقشة ديوان "مغرمٌ بالناى يهذى" للشاعر محمد حلمى حامد، يناقشه الشعراء والنقاد أحمد عنتر مصطفى، د.حسام جايل، عاطف عز الدين، وأدار الندوة الشاعر سعيد صابر.
"مغرمٌ بالناى يهذى" ديوان من الشعر الحر يتضمن عشرين قصيدة، الديوان يقع فى مائة وأربعة وعشرين صفحة، وهو الديوان التاسع للشاعر د.محمد حلمى حامد، الصادر عن الباسل للنشر والتوزيع وكتاب نون، ومن أجواء الديوان
قصيدته "أنا حرٌ".
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