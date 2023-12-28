حفل توقيع كتابين طعم الحياة و غواص في بحر البشر فى مكتبة المستقبل

(MENAFN
- Youm7) تنظم مكتبة المستقبل اليوم في السادسة مساء حفل توقيع ومناقشة كتابين للكاتب أحمد رسلان استشارى التنمية البشرية، الكتاب الأول بعنوان "طعم الحياة" والذى يقدم عددا من النصائح للتغلب على المشكلات الحياتية والعيش حياة سعيدة.
وسيطرح الكاتب مجموعة من النصائح التى تضمنها كتابه ومنها "ارفض أي فكرة تقودك إلى مشكلات لا تنتهي.. لا تؤجل سعادتك.. كن على يقين أن الشكر سر السعادة.. الشخص السعيد شخص هادف وقوي.. لا تلم أحدًا فسعادتك مسئوليتك.. لا تدع الخوف من الممتفائلاً.. لا تنشغل برأي الآخرين عنك.. تنوع في علاقاتك واهتم بجودتها لا كثرتها.. كلما عرفت نفسك أكثر عرفت كيف تتعامل معها وعرفت كيف تتحرك وتتجه بالحياة.ستقبل والأمور الغامضة ترهقك.. لاتضخم الأمور.. كن بشوشًا متفائلاً.. لا تنشغل برأي الآخرين عنك.. تنوع في علاقاتك واهتم بجودتها لا كثرتها.. كلما عرفت نفسك أكثر عرفت كيف تتعامل معها وعرفت كيف تتحرك وتتجه بالحياة.
أما الكتاب الثانى فيأتى بعنوان "غواص في بحر البشر"
ويتناول فيه الكاتب أنماط الشخصية وكيفية التعامل مع كل نمط بأسلوب يتناسب مع فكره ونشأته الاجتماعية ، وذلك بحضور لفيف من الأدباء والمثقفين والمهتمين بالآداب والثقافة.
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