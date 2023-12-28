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حفل توقيع كتابين طعم الحياة و غواص في بحر البشر فى مكتبة المستقبل

12/28/2023 11:21:17 PM
(MENAFN- Youm7) تنظم مكتبة المستقبل اليوم في السادسة مساء حفل توقيع ومناقشة كتابين للكاتب أحمد رسلان استشارى التنمية البشرية، الكتاب الأول بعنوان "طعم الحياة" والذى يقدم عددا من النصائح للتغلب على المشكلات الحياتية والعيش حياة سعيدة.

وسيطرح الكاتب مجموعة من النصائح التى تضمنها كتابه ومنها "ارفض أي فكرة تقودك إلى مشكلات لا تنتهي.. لا تؤجل سعادتك.. كن على يقين أن الشكر سر السعادة.. الشخص السعيد شخص هادف وقوي.. لا تلم أحدًا فسعادتك مسئوليتك.. لا تدع الخوف من الممتفائلاً.. لا تنشغل برأي الآخرين عنك.. تنوع في علاقاتك واهتم بجودتها لا كثرتها.. كلما عرفت نفسك أكثر عرفت كيف تتعامل معها وعرفت كيف تتحرك وتتجه بالحياة.ستقبل والأمور الغامضة ترهقك.. لاتضخم الأمور.. كن بشوشًا متفائلاً.. لا تنشغل برأي الآخرين عنك.. تنوع في علاقاتك واهتم بجودتها لا كثرتها.. كلما عرفت نفسك أكثر عرفت كيف تتعامل معها وعرفت كيف تتحرك وتتجه بالحياة.

أما الكتاب الثانى فيأتى بعنوان "غواص في بحر البشر"
ويتناول فيه الكاتب أنماط الشخصية وكيفية التعامل مع كل نمط بأسلوب يتناسب مع فكره ونشأته الاجتماعية ، وذلك بحضور لفيف من الأدباء والمثقفين والمهتمين بالآداب والثقافة.







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