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الهند تشكك فى شركة أبل حول إجراءاتها الأمنية وحماية المستخدمين من القراصنة

12/28/2023 11:21:09 PM
(MENAFN- Youm7) شككت السلطات الهندية المتحالفة مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي في شركة أبل بشأن دقة خوارزميات التهديد الداخلي الخاصة بها، وتقوم الآن بالتحقيق في أمان أجهزتها، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست.



يبدو أن المسؤولين استهدفوا الشركة بعد أن حذرت الصحفيين والسياسيين المعارضين من أن المتسللين الذين ترعاهم الدولة ربما تسللوا إلى أجهزتهم في أكتوبر، وبينما تخضع شركة أبل للتدقيق بسبب إجراءاتها الأمنية في نظر الجمهور، وتقول الصحيفة إن المسؤولين الحكوميين كانوا أكثر صراحة فيما يتعلق بما يريدون خلف الأبواب المغلقة.



وبحسب ما ورد استدعوا ممثلي الشركة في الهند للضغط على شركة آبل لإيجاد طريقة لتخفيف التأثير السياسي لتحذيراتها من القرصنة، كما استدعى المسؤولون خبيرًا أمنيًا في شركة Apple لاستحضار تفسيرات بديلة للتحذيرات التي يمكنهم إخبارها للناس على الأرجح لا تشير إلى الحكومة باعتبارها الجاني المحتمل.



وكان لدى الصحفيين والسياسيين الذين نشروا تحذيرات شركة أبل على وسائل التواصل الاجتماعي شيء واحد مشترك: كانوا جميعا ينتقدون حكومة مودي، قامت منظمة العفو الدولية بفحص هاتف صحفي معين يُدعى أناند مانجنالي، والذي كان يحقق مع جوتام أداني، حليف مودي منذ فترة طويلة، ووجدت أن أحد المهاجمين قد زرع برنامج التجسس بيجاسوس على جهاز أبل الخاص به.



في حين أن شركة آبل لم تقل صراحة أن الحكومة الهندية هي المسؤولة عن الهجمات، إلا أن برنامج Pegasus ، الذي طورته شركة NSO Group الإسرائيلية، يباع في الغالب للحكومات والوكالات الحكومية .



وقال تقرير الصحيفة إن الحزب السياسي الحاكم في الهند لم يؤكد أو ينفي مطلقًا استخدام برنامج بيجاسوس للتجسس على الصحفيين والمعارضين السياسيين، لكن هذه ليست المرة الأولى التي يصاب فيها منتقدوه ببرنامج التجسس بيجاسوس.



وفي عام 2021، وجد تحقيق أجرته العديد من المنشورات، والذي سلط الضوء على مشروع بيجاسوس، وجود برامج تجسس على هواتف أشخاص لديهم تاريخ في معارضة وانتقاد حكومة مودى.
















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