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تحديث جديد على واتساب يمنع فقدان الرسائل المهمة.. طريقة تفعيل الميزة

12/28/2023 11:21:09 PM
(MENAFN- Youm7) قدم تطبيق واتساب زرًا جديدًا آخر يوفر على بعض المستخدمين فقدان الرسائل المهمة، وهو مفيد بشكل خاص للأشخاص المعرضين لخسارة المواعيد والمناسبات الكبيرة - خاصة في عيد الميلاد.



يتيح لك التطبيق المملوك لـ ميتا
وللآخرين تثبيت الرسائل، حيث يؤدي القيام بذلك إلى إبقائهم في أعلى الدردشة حيث لا يمكنك تفويتها.








طريقة تثبيت رسالة على واتساب


لتثبيت رسالة على واتساب، تأكد من وجودك في الدردشة الصحيحة.



اضغط مع الاستمرار على الرسالة التي ترغب في تثبيتها في مجموعة أو دردشة فردية.



سيظهر شعار مما يسمح لك باختيار المدة.



يمكنك الاختيار بين 24 ساعة وسبعة أيام و30 يومًا.












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