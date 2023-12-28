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تعرف على أبرز الاختلافات بين أيفون 14 و 15

12/28/2023 11:21:09 PM
(MENAFN- Youm7) عادة ما يبحث مستخدمو أبل في كل ما يتعلق بالمقارنات ومراجعات أجهزة أيفون، فيما يتعلق بالمواصفات والكاميرا والبطارية وقوة الأداء والشاشة وذاكرة الوصول العشوائي والتخزين، ونظام التشغيل والاتصال بالشبكة والتقييم النقدي وغيرها،
وكانت أبرز تلك الأجهزة ما يتعلق بمقارنات أجهزة أيفون 14 وآيفون 15.





آيفون 14



البطارية: 3279 مللي أمبير

الكاميرا: 12 ميجابكسل + 12 ميجابكسل

الشاشة: عرض 6.1 بوصة (15.49 سم)



قوة الأداء: شريحة A15 بيونيك



ذاكرة الوصول العشوائي: 6 جيجابايت



تخزين: 64 جيجابايت



آيفون 15



بطارية: 3877 مللي أمبير



الكاميرا : 48 ميجابكسل + 12 ميجابكسل



الشاشة: عرض 6.1 بوصة (15.54 سم)



قوة الأداء: أبل A16 بيونيك



ذاكرة الوصول العشوائي: 6 جيجابايت



مساحة تخزين: 128 جيجابايت
















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