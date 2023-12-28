تعرف على أبرز الاختلافات بين أيفون 14 و 15

(MENAFN
- Youm7) عادة ما يبحث مستخدمو أبل في كل ما يتعلق بالمقارنات ومراجعات أجهزة أيفون، فيما يتعلق بالمواصفات والكاميرا والبطارية وقوة الأداء والشاشة وذاكرة الوصول العشوائي والتخزين، ونظام التشغيل والاتصال بالشبكة والتقييم النقدي وغيرها،
وكانت أبرز تلك الأجهزة ما يتعلق بمقارنات أجهزة أيفون 14 وآيفون 15.
آيفون 14
البطارية: 3279 مللي أمبير
الكاميرا: 12 ميجابكسل + 12 ميجابكسل
الشاشة: عرض 6.1 بوصة (15.49 سم)
قوة الأداء: شريحة A15 بيونيك
ذاكرة الوصول العشوائي: 6 جيجابايت
تخزين: 64 جيجابايت
آيفون 15
بطارية: 3877 مللي أمبير
الكاميرا : 48 ميجابكسل + 12 ميجابكسل
الشاشة: عرض 6.1 بوصة (15.54 سم)
قوة الأداء: أبل A16 بيونيك
ذاكرة الوصول العشوائي: 6 جيجابايت
مساحة تخزين: 128 جيجابايت
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