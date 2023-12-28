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نصائح وحيل لإصلاح مشكلات اتصال Bluetooth على جهاز Mac

12/28/2023 11:21:09 PM
(MENAFN- Youm7) نعتمد في كثير من الاحيان على تقنية Bluetooth في الكثير من الأجهزة، لذا قد يكون الأمر محبطًا عندما لا تعمل أجهزتنا بشكل طبيعي، فيما يلى 5 نصائح وحيل لإصلاح مشكلات Bluetooth في Mac، وفقاً لموقع gto5mac.



سواء كان لديك جهاز Apple Silicon Mac أو كنت تواجه مشكلة مع Bluetooth على جهاز Intel، فسنوضح طرقًا متعددة لإصلاح مشكلات Bluetooth في Mac.



كيفية إصلاح مشاكل بلوتوث ماك


-تحقق مما إذا كان نظام التشغيل macOS محدثًا، وتحديث البرنامج أو تفضيلات النظام > عام > تحديث البرنامج)

-تأكد من شحن جهاز البلوتوث الخاص بك

-قم بإيقاف تشغيل جهاز Bluetooth الخاص بك ثم أعد تشغيله مرة أخرى، ويمكنك فعل الشيء نفسه باستخدام Bluetooth على جهاز Mac الخاص بك (انقر فوق أيقونة Bluetooth في شريط القائمة - أعلى يمين شاشة جهاز Mac)

-يمكنك أيضًا إلغاء إقران جهاز Bluetooth وإعادة إقرانه لمعرفة ما إذا كان هناك تحسن في Bluetooth في شريط القائمة > تفضيلات/إعدادات Bluetooth > قم بالتمرير فوق جهاز > انقر فوق قطع الاتصال

أعد تشغيل جهاز Mac الخاص بك

-قم بتقريب أجهزة Mac وأجهزة Bluetooth من بعضها البعض.

-قم بإزالة الأجهزة الأخرى مثل الهواتف والكاميرات وكابلات الطاقة وما إلى ذلك التي قد تكون على مكتبك أو بالقرب منك.

-انقل بعض أجهزة WiFi إلى 5 جيجا هرتز نظرًا لأن كلاً من Bluetooth و WiFi يستخدمان 2.4 جيجا هرتز.

-انقل لوحات وصل USB/Thunderbolt بعيدًا عن أجهزة Mac وأجهزة Bluetooth (ولا تضعها أعلى جهاز Mac).

-قم بإيقاف تشغيل أجهزة USB غير المستخدمة.



إذا كنت لا تزال تواجه مشكلة مع مشكلات البلوتوث، فيمكنك إعادة ضبط وحدة البلوتوث الخاصة بجهاز Mac:

الضغط على أيقونة Bluetooth في شريط القائمة، خيار إعادة تعيين Bluetooth في مونتيري والإصدارات الأحدث.
















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