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هل يختفي وضع القيادة في خرائط Google على نظام Android ؟

12/28/2023 11:21:09 PM
(MENAFN- Youm7) في عام 2022، أعلنت جوجل أنها ألغت وضع القيادة المساعد الذي كان يوفر شاشة رئيسية لـ“لوحة التحكم”،
والتي كانت تسمى أيضًا "وضع القيادة"، حيث تمنح هذه الميزة المستخدمين تجربة Android Auto-lite على هواتفهم الذكية أثناء القيادة، وكانت بشكل فعال بديلاً لتطبيق Android Auto للهواتف الذكية ولكنها تواجه الآن أيضًا الإيقاف في فبراير 2024، وفقاً لموقع got5mac.



ويعرض وضع Assistant Driving Mode صفحة بنمط الشاشة الرئيسية مع أعلى مساعد Google ومشغل الموسيقى وعناصر التحكم في مستوى الصوت أدناه وأزرار لإجراء مكالمة أو إرسال رسالة، ويمكن الوصول إليه من "المساعد" بقول "مرحبًا Google، شغّل وضع القيادة" أو تثبيته على شاشتك الرئيسية.





وبالمقارنة، يتم الوصول إلى وضع القيادة في خرائط Google بعد بدء التنقل أثناء القيادة ويظهر كشريط أسود أسفل شاشة هاتفك، وهناك وصول سريع إلى المساعد وخرائط Google ومشغل الموسيقى المتوافقة والبودكاست والكتب الصوتية وتطبيقات البث الأخرى، بالإضافة إلى واجهة مستخدم محسّنة للوسائط مع أهداف لمس كبيرة.



مرة أخرى في عام 2022، قالت Google إنها تركز على وضع القيادة على الخرائط ووجدت أن معظم الأشخاص كانوا يستخدمون هذه التجربة عبر لوحة المعلومات، مع اختفاء هذا، قد يتم توجيه المستخدمين إلى وضع التنقل في خرائط Google فقط.
















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