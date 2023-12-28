((التعاون الخليجي)) يوقع اتفاقية تجارة حرة مع كوريا الجنوبية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

وقع‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬تجارة‭ ‬حرة‭ ‬مع‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تعزز‭ ‬القدرة‭ ‬التنافسية‭ ‬لصادرات‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬وتعزيز‭ ‬أمن‭ ‬الطاقة،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬الكورية‭ ‬الجنوبية‭.‬

وقال‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬جاسم‭ ‬البديوي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬الاتفاقية‭ ‬‮«‬خطوة‭ ‬تاريخية‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬التكامل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الخليجي‭ ‬ونحو‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتجارية‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬قالت‭ ‬وزارة‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭ ‬والطاقة‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬إن‭ ‬وزير‭ ‬التجارة‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬آن‭ ‬دوك‭-‬غيون‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ (‬ GCC ‭) ‬جاسم‭ ‬محمد‭ ‬البديوي‭ ‬وقعا‭ ‬إعلانا‭ ‬مشتركا‭ ‬بشأن‭ ‬إبرام‭ ‬اتفاقية‭ ‬التجارة‭ ‬الحرة‭ ‬الثنائية‭ ‬في‭ ‬سيئول‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭.‬

ويضم‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬ست‭ ‬دول‭ ‬هي‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬والبحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬وقطر‭ ‬والكويت‭.‬

وبدأ‭ ‬الجانبان‭ ‬المفاوضات‭ ‬بشأن‭ ‬اتفاق‭ ‬التجارة‭ ‬الحرة‭ ‬الثنائية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2007،‭ ‬لكن‭ ‬تم‭ ‬تعليقها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2010‭. ‬وبعد‭ ‬توقف‭ ‬دام‭ ‬13‭ ‬عاما‭ ‬استأنف‭ ‬الجانبان‭ ‬المفاوضات‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬وعقدا‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬عدة‭ ‬جولات‭ ‬من‭ ‬المفاوضات‭.‬

وتعد‭ ‬اتفاقية‭ ‬التجارة‭ ‬الحرة‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الخامسة‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬لكوريا‭ ‬الجنوبية‭.‬

وبموجب‭ ‬الاتفاقية،‭ ‬ستقوم‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬بإلغاء‭ ‬التعريفات‭ ‬الجمركية‭ ‬على‭ ‬89‭.‬9‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬العناصر،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الغاز‭ ‬الطبيعي‭ ‬المسال‭ ‬وغاز‭ ‬البترول‭ ‬المسال‭ ‬والمنتجات‭ ‬البترولية‭ ‬الأخرى‭.‬

وسترفع‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬الرسوم‭ ‬الجمركية‭ ‬على‭ ‬76‭.‬4‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬المنتجات‭ ‬المتداولة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الرسوم‭ ‬الجمركية‭ ‬بنسبة‭ ‬4‭.‬1‭ ‬بالمائة‭ ‬على‭ ‬البضائع‭ ‬المتداولة‭.‬

وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬البنود‭ ‬الرئيسية‭ ‬تتوقع‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬نموا‭ ‬في‭ ‬صادرات‭ ‬السيارات‭ ‬وقطع‭ ‬غيار‭ ‬السيارات‭ ‬والآلات‭ ‬والأسلحة‭ ‬إلى‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاتفاقية‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬واردات‭ ‬الطاقة‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬ستعزز‭ ‬القدرة‭ ‬التنافسية‭ ‬للمصدرين‭ ‬الكوريين‭ ‬الجنوبيين‭. ‬ويعد‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬خامس‭ ‬أكبر‭ ‬شريك‭ ‬تجاري‭ ‬لكوريا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬حيث‭ ‬وصل‭ ‬حجم‭ ‬التجارة‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬إلى‭ ‬102‭.‬6‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬وفقا‭ ‬للوزارة‭. ‬وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬بالوزارة‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬تمكنت‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬من‭ ‬إبرام‭ ‬اتفاقية‭ ‬التجارة‭ ‬الحرة‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬متقدمة‭ ‬على‭ ‬اليابان‭ ‬والصين‭ ‬والدول‭ ‬الكبرى‭ ‬الأخرى،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الاتفاقية‭ ‬بمثابة‭ ‬فرصة‭ ‬لنا‭ ‬لتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬ازدهار‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ ‬يونهاب‭ ‬الكورية‭. ‬وأجرت‭ ‬اليابان‭ ‬والصين‭ ‬وبريطانيا‭ ‬مفاوضات‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬تجارة‭ ‬حرة‭.‬