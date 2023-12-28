Friday, 29 December 2023 09:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


171.6 مليار دولار حجم الصفقات العقارية في دول الخليج

12/28/2023 11:21:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

بلغت‭ ‬قيمة‭ ‬الصفقات‭ ‬العقارية‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬171‭.‬6‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الممتدة‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬إلى‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬بنمو‭ ‬بلغت‭ ‬نسبته‭ ‬21‭.‬1‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭ ‬مقابل‭ ‬141‭.‬7‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المماثلة‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬وفقاً‭ ‬لتحليل‭ ‬‮«‬كامكو‭ ‬إنفست‮»‬‭ ‬للتقديرات‭ ‬الرسمية‭ ‬المتاحة‭. ‬

واستحوذت‭ ‬دبي‭ ‬على‭ ‬نسبة‭ ‬52‭.‬1‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬قيمة‭ ‬الصفقات‭ ‬العقارية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة‭ ‬ككل،‭ ‬وتمكنت‭ ‬من‭ ‬تعويض‭ ‬تراجع‭ ‬الأسواق‭ ‬الرئيسية‭ ‬الأخرى‭ ‬مثل‭ ‬السعودية‭ ‬وقطر‭ ‬والكويت‭. ‬إذ‭ ‬ارتفعت‭ ‬قيمة‭ ‬الصفقات‭ ‬العقارية‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬بنسبة‭ ‬57‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬تقريباً‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الممتدة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬يناير‭ ‬وأكتوبر‭ ‬2023‭ ‬وفقاً‭ ‬للبيانات‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬دي‭ ‬إكس‭ ‬بي‭ ‬انتراكت،‭ ‬بدعم‭ ‬رئيسي‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬المطورين‭ ‬الرائدين‭ ‬وتزايد‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬العقارات‭ ‬الفاخرة‭ ‬تحت‭ ‬الإنشاء‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬فئتي‭ ‬منازل‭ ‬الأسرة‭ ‬الواحدة‭ ‬ومتعددة‭ ‬العائلات‭ ‬التي‭ ‬تزيد‭ ‬قيمتها‭ ‬على‭ ‬5‭ ‬ملايين‭ ‬درهم‭ ‬إماراتي‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬البيانات‭ ‬الخاصة‭ ‬بأبوظبي‭ ‬كانت‭ ‬متاحة‭ ‬فقط‭ ‬حتى‭ ‬الأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬إذ‭ ‬قفزت‭ ‬قيمة‭ ‬الصفقات‭ ‬العقارية‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‭ ‬بنسبة‭ ‬56‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬خلال‭ ‬التسعة‭ ‬أشهر‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭. ‬وساهم‭ ‬أداء‭ ‬الأسواق‭ ‬الإماراتية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬القيمة‭ ‬الإجمالية‭ ‬للصفقات‭ ‬العقارية‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الممتدة‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬إلى‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬لتتخطى‭ ‬تقديرات‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬بأكمله‭ ‬البالغة‭ ‬165‭.‬8‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الصفقات‭ ‬ظل‭ ‬مستقراً‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭ (-‬0.8‭ ‬في‭ ‬المائة‭) ‬خلال‭ ‬العشرة‭ ‬أشهر‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬2023‭ ‬ووصل‭ ‬إلى‭ ‬495 ‭,‬ 872‭ ‬صفقة،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬القفزة‭ ‬التي‭ ‬تجاوزت‭ ‬43‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬و36‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬الصفقات‭ ‬العقارية‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬وأبوظبي‭. ‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬ارتفع‭ ‬متوسط‭ ‬قيمة‭ ‬الصفقات‭ ‬العقارية‭ ‬الخليجية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الممتدة‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬إلى‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬بنسبة‭ ‬22‭.‬1‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تقدير‭ ‬المستثمرين‭ ‬لقيمة‭ ‬المنتجات‭ ‬العقارية‭ ‬الرائدة‭ ‬المتاحة‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأسعار‭ ‬التي‭ ‬يطلبها‭ ‬المطورون‭. ‬

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬نرى‭ ‬أن‭ ‬أداء‭ ‬التسعير‭ ‬القوي‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬الدورة‭ ‬سيستمر‭ ‬للأصول‭ ‬المميزة‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬الفرعية‭ ‬العقارية‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتحقق‭ ‬هذا‭ ‬النمو‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬محددة‭ ‬يتميز‭ ‬بها‭ ‬المستثمرين‭ ‬بالانتقائية‭ ‬ومراقبة‭ ‬النشاط‭ ‬الاقتصادي‭ ‬واسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬بصفة‭ ‬عامة‭.‬

أسعار‭ ‬العقارات‭ ‬السكنية‭ ‬ستسجل‭ ‬نمواً‭ ‬معتدلاً،‭ ‬واستقرار‭ ‬العائدات‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭: ‬استمر‭ ‬تزايد‭ ‬أسعار‭ ‬العقارات‭ ‬السكنية‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬الرئيسية‭ ‬حتى‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬قوة‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬العقار‭ ‬الاستثماري‭ ‬وتباطؤ‭ ‬إنجاز‭ ‬المشاريع‭. ‬وفي‭ ‬دبي،‭ ‬ارتفعت‭ ‬الأسعار‭ ‬بنسبة‭ ‬18.4‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬حتى‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭ ‬وفقاً‭ ‬لشركة‭ ‬فاليو‭ ‬سترات،‭ ‬مدفوعة‭ ‬بصفة‭ ‬رئيسية‭ ‬بنمو‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬منازل‭ ‬الأسرة‭ ‬الواحدة‭ ‬والفيلات‭ ‬الفاخرة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬العرض‭ ‬الاضافي‭ ‬الخاص‭ ‬بتلك‭ ‬المنتجات‭ ‬ما‭ ‬يزال‭ ‬يعتبر‭ ‬محدوداً‭ ‬مقارنة‭ ‬بالعرض‭ ‬بصفة‭ ‬عامة‭. ‬ونتيجة‭ ‬لذلك،‭ ‬شهدت‭ ‬أسعار‭ ‬الفيلات‭ ‬نمواً‭ ‬بنسبة‭ ‬23‭.‬3‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي،‭ ‬بينما‭ ‬ارتفعت‭ ‬أسعار‭ ‬الشقق‭ ‬بنسبة‭ ‬14‭.‬1‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023،‭ ‬وفقاً‭ ‬للبيانات‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬شركة‭ ‬فاليو‭ ‬سترات‭. ‬

ويواصل‭ ‬المطورون‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬استفادتهم‭ ‬من‭ ‬تحسين‭ ‬المواصفات‭ ‬وتعديل‭ ‬خطط‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬البيع‭ ‬للمشروعات‭ ‬الجديدة‭ ‬سعياً‭ ‬منهم‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬زخم‭ ‬الأسعار‭. ‬

وفي‭ ‬أبوظبي،‭ ‬انخفض‭ ‬نمو‭ ‬أسعار‭ ‬الوحدات‭ ‬السكنية‭ ‬بنسبة‭ ‬3‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭ ‬بنهاية‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬وفقاً‭ ‬لشركة‭ ‬جيه‭ ‬إل‭ ‬إل،‭ ‬حيث‭ ‬تشير‭ ‬التقارير‭ ‬إلى‭ ‬قوة‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬مشاريع‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬الجديدة،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الاستثمارية،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬بصفة‭ ‬خاصة‭ ‬على‭ ‬مشاريع‭ ‬المنازل‭ ‬والفلل‭. ‬إذ‭ ‬ارتفعت‭ ‬أسعار‭ ‬المبيعات‭ ‬العقارية‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬بنسبة‭ ‬7‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭ ‬بنهاية‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬2023‭ ‬وفقاً‭ ‬لشركة‭ ‬جيه‭ ‬إل‭ ‬إل،‭ ‬حيث‭ ‬أدت‭ ‬طموحات‭ ‬تحول‭ ‬الرياض‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬أعمال‭ ‬إقليمي‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬الوحدات‭ ‬السكنية‭. ‬

كما‭ ‬شهدت‭ ‬جدة‭ ‬أيضاً‭ ‬نمواً‭ ‬مماثلًا‭ ‬في‭ ‬الأسعار‭ ‬بنسبة‭ ‬7‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي،‭ ‬وفقاً‭ ‬لشركة‭ ‬جيه‭ ‬إل‭ ‬إل‭. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأسعار‭ ‬العقارية‭ ‬ورفع‭ ‬سعر‭ ‬الفائدة‭ ‬من‭ ‬العوامل‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬المخاوف‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالقدرة‭ ‬على‭ ‬تحمل‭ ‬التكاليف‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬السكنية‭ ‬السعودية،‭ ‬وقد‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تراجع‭ ‬أنشطة‭ ‬مبيعات‭ ‬الوحدات‭ ‬السكنية‭ ‬وفقاً‭ ‬للاستشاريين‭. ‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالإيجارات،‭ ‬شهدت‭ ‬دبي‭ ‬قفزة‭ ‬بنسبة‭ ‬28‭.‬9‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭ ‬في‭ ‬متوسط‭ ‬الإيجارات‭ ‬السكنية‭ ‬وفقاً‭ ‬لشركة‭ ‬فاليو‭ ‬سترات،‭ ‬إذ‭ ‬واصل‭ ‬المستثمرون‭ ‬رفع‭ ‬الإيجارات‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬إجمالي‭ ‬العائدات‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬6‭.‬5‭ ‬في‭ ‬المائة‭. ‬

كما‭ ‬شهدت‭ ‬أسواق‭ ‬الإيجار‭ ‬الأخرى‭ ‬مثل‭ ‬الرياض‭ (+‬3‭ ‬في‭ ‬المائة‭) ‬والكويت‭ (+‬2.5‭ ‬في‭ ‬المائة‭) ‬وأبو‭ ‬ظبي‭ (+‬1‭ ‬في‭ ‬المائة‭) ‬نمواً‭ ‬هامشياً‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي،‭ ‬وفقاً‭ ‬للبيانات‭ ‬التي‭ ‬وفرتها‭ ‬شركات‭ ‬جي‭ ‬إل‭ ‬إل‭ ‬وفاليو‭ ‬سترات‭ ‬و REMI ،‭ ‬على‭ ‬التوالي‭. ‬

في‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬نتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬وتيرة‭ ‬نمو‭ ‬الأسعار‭ ‬والإيجارات‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬الرئيسية‭ ‬معتدلة‭ ‬باستثناء‭ ‬المشاريع‭ ‬السكنية‭ ‬المميزة‭ ‬التي‭ ‬يطرحها‭ ‬المطورين‭ ‬الذين‭ ‬يمتلكون‭ ‬علامات‭ ‬تجارية‭ ‬رائدة‭ ‬وقوة‭ ‬تسعيرية‭. ‬

وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬السوق‭ ‬بصفة‭ ‬عامة،‭ ‬نتوقع‭ ‬أن‭ ‬نشهد‭ ‬الاستقرار‭ ‬المعتاد‭ ‬الذي‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬يظهر‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬الدورة‭ ‬مع‭ ‬اتزان‭ ‬العرض‭ ‬مع‭ ‬الطلب‭ ‬بوتيرة‭ ‬أفضل،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬سيحافظ‭ ‬فيه‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المستثمرين‭ ‬والمستخدمين‭ ‬النهائيين‭ ‬على‭ ‬حذرهم‭ ‬تجاه‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬تحمل‭ ‬التكاليف‭.‬

المقرات‭ ‬الإقليمية‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬والرياض‭ ‬ستظل‭ ‬قوية،‭ ‬والمطورون‭ ‬يوفرون‭ ‬عروضاً‭ ‬محدودة‭ ‬للسوق‭: ‬شهدت‭ ‬إيجارات‭ ‬المساحات‭ ‬المكتبية‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬دبي‭ (+‬29‭ ‬في‭ ‬المائة‭) ‬والرياض‭ (+‬11‭ ‬في‭ ‬المائة‭) ‬نمواً‭ ‬هائلاً‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬استمرار‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬المباني‭ ‬المكتبية‭ ‬عالية‭ ‬الجودة،‭ ‬ومع‭ ‬مواصلة‭ ‬بعض‭ ‬القطاعات‭ ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬تواجدها‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناطق‭. ‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬إجمالي‭ ‬المساحات‭ ‬المكتبية‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬الرئيسية‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬إلى‭ ‬29‭.‬85‭ ‬مليون‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬بنهاية‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬مقابل‭ ‬28‭.‬54‭ ‬مليون‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬وفقاً‭ ‬لتحليلنا‭ ‬لبيانات‭ ‬الاستشاريين‭. ‬ونتيجة‭ ‬لانخفاض‭ ‬المعروض‭ ‬من‭ ‬المساحات‭ ‬عالية‭ ‬الجودة،‭ ‬شهدت‭ ‬إيجارات‭ ‬المساحات‭ ‬المكتبية‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‭ (+‬9‭ ‬في‭ ‬المائة‭) ‬وجدة‭ (+‬11‭ ‬في‭ ‬المائة‭) ‬والكويت‭ (+‬3.5‭ ‬في‭ ‬المائة‭) ‬نمواً‭ ‬هي‭ ‬الأخرى‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭ ‬بنهاية‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭. ‬

وتظل‭ ‬القطاعات‭ ‬المصرفية‭ ‬والخدمات‭ ‬المالية‭ ‬والتأمين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬في‭ ‬التصدر‭ ‬كأبرز‭ ‬مصادر‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬العقارات‭ ‬المكتبية،‭ ‬هذا‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬بعض‭ ‬المصادر‭ ‬الجديدة‭ ‬مثل‭ ‬قطاعات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والإعلام‭ ‬والاتصالات‭ ‬والتي‭ ‬تعد‭ ‬المحرك‭ ‬الأساسي‭ ‬لاستيعاب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المساحات‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭.‬

وتمكنت‭ ‬القطاعات‭ ‬المصرفية‭ ‬والخدمات‭ ‬المالية‭ ‬والتأمين‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬ترسيخ‭ ‬مكانتها‭ ‬كقطاعات‭ ‬رئيسية‭ ‬تقود‭ ‬عملية‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬المساحات‭ ‬المكتبية‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬ودبي‭ ‬وأبو‭ ‬ظبي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬بينما‭ ‬نتوقع‭ ‬أن‭ ‬تظل‭ ‬شركات‭ ‬قطاعات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والإعلام‭ ‬والاتصالات‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والروبوتات‭ ‬والرعاية‭ ‬الصحية‭ / ‬الأدوية‭ ‬والشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬من‭ ‬شاغلي‭ ‬الوحدات‭ ‬المكتبية‭ ‬النشطين،‭ ‬وهو‭ ‬الاتجاه‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬في‭ ‬الظهور‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬ستواصل‭ ‬بعض‭ ‬الشركات‭ ‬متعددة‭ ‬الجنسيات‭ ‬اتجاهها‭ ‬لتفضيل‭ ‬المساحات‭ ‬المكتبية‭ ‬المستدامة‭ ‬الحاصلة‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬اعتماد‭ ‬الريادة‭ ‬لأنظمة‭ ‬الطاقة‭ ‬وحماية‭ ‬البيئة‭ ‬ LEED ،‭ ‬والتي‭ ‬تراعي‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬العناصر‭ ‬الهامة‭ ‬مثل‭ ‬الرفاهية‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬التي‭ ‬تتسم‭ ‬بمستويات‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬الترابط‭ ‬والاتصال‭. ‬استمرار‭ ‬نقص‭ ‬المعروض‭ ‬من‭ ‬المستودعات‭ ‬الصناعية‭ ‬وفقاً‭ ‬لمستوى‭ ‬الاستدامة،‭ ‬ومراكز‭ ‬التسوق‭ ‬الإقليمية‭ ‬الكبرى‭ ‬تستعيد‭ ‬مكانتها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭: ‬ظلت‭ ‬مساحات‭ ‬المستودعات‭ ‬الصناعية‭ ‬المتخصصة‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬مطلوبة‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬أنحاء‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬نقص‭ ‬المعروض‭. ‬

وارتفعت‭ ‬إيجارات‭ ‬هذه‭ ‬المساحات،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬اتساع‭ ‬الفجوة‭ ‬الإيجارية‭ ‬مقارنة‭ ‬بالمساحات‭ ‬ذات‭ ‬الجودة‭ ‬المنخفضة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬شهدت‭ ‬الأسواق‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬نقص‭ ‬الخدمات‭ ‬مثل‭ ‬الرياض‭ ‬نمو‭ ‬الإيجارات‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬بنسبة‭ +‬30‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬كما‭ ‬بنهاية‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬وفقاً‭ ‬لمجموعة‭ ‬ CBRE ‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاستشارات‭ ‬العقارية‭. ‬وما‭ ‬يزال‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬المستودعات‭ ‬ذات‭ ‬المواصفات‭ ‬العالمية‭ ‬قوياً،‭ ‬هذا‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المالكين‭ ‬الذين‭ ‬يمكنهم‭ ‬تحديث‭ ‬أصولهم‭ ‬القديمة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬فروق‭ ‬أسعار،‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬بيانات‭ ‬الاستشاريين‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬أنحاء‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭. ‬

MENAFN28122023000055011008ID1107667227

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث