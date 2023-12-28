171.6 مليار دولار حجم الصفقات العقارية في دول الخليج

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

بلغت‭ ‬قيمة‭ ‬الصفقات‭ ‬العقارية‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬171‭.‬6‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الممتدة‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬إلى‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬بنمو‭ ‬بلغت‭ ‬نسبته‭ ‬21‭.‬1‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭ ‬مقابل‭ ‬141‭.‬7‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المماثلة‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬وفقاً‭ ‬لتحليل‭ ‬‮«‬كامكو‭ ‬إنفست‮»‬‭ ‬للتقديرات‭ ‬الرسمية‭ ‬المتاحة‭. ‬

واستحوذت‭ ‬دبي‭ ‬على‭ ‬نسبة‭ ‬52‭.‬1‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬قيمة‭ ‬الصفقات‭ ‬العقارية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة‭ ‬ككل،‭ ‬وتمكنت‭ ‬من‭ ‬تعويض‭ ‬تراجع‭ ‬الأسواق‭ ‬الرئيسية‭ ‬الأخرى‭ ‬مثل‭ ‬السعودية‭ ‬وقطر‭ ‬والكويت‭. ‬إذ‭ ‬ارتفعت‭ ‬قيمة‭ ‬الصفقات‭ ‬العقارية‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬بنسبة‭ ‬57‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬تقريباً‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الممتدة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬يناير‭ ‬وأكتوبر‭ ‬2023‭ ‬وفقاً‭ ‬للبيانات‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬دي‭ ‬إكس‭ ‬بي‭ ‬انتراكت،‭ ‬بدعم‭ ‬رئيسي‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬المطورين‭ ‬الرائدين‭ ‬وتزايد‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬العقارات‭ ‬الفاخرة‭ ‬تحت‭ ‬الإنشاء‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬فئتي‭ ‬منازل‭ ‬الأسرة‭ ‬الواحدة‭ ‬ومتعددة‭ ‬العائلات‭ ‬التي‭ ‬تزيد‭ ‬قيمتها‭ ‬على‭ ‬5‭ ‬ملايين‭ ‬درهم‭ ‬إماراتي‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬البيانات‭ ‬الخاصة‭ ‬بأبوظبي‭ ‬كانت‭ ‬متاحة‭ ‬فقط‭ ‬حتى‭ ‬الأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬إذ‭ ‬قفزت‭ ‬قيمة‭ ‬الصفقات‭ ‬العقارية‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‭ ‬بنسبة‭ ‬56‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬خلال‭ ‬التسعة‭ ‬أشهر‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭. ‬وساهم‭ ‬أداء‭ ‬الأسواق‭ ‬الإماراتية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬القيمة‭ ‬الإجمالية‭ ‬للصفقات‭ ‬العقارية‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الممتدة‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬إلى‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬لتتخطى‭ ‬تقديرات‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬بأكمله‭ ‬البالغة‭ ‬165‭.‬8‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الصفقات‭ ‬ظل‭ ‬مستقراً‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭ (-‬0.8‭ ‬في‭ ‬المائة‭) ‬خلال‭ ‬العشرة‭ ‬أشهر‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬2023‭ ‬ووصل‭ ‬إلى‭ ‬495 ‭,‬ 872‭ ‬صفقة،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬القفزة‭ ‬التي‭ ‬تجاوزت‭ ‬43‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬و36‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬الصفقات‭ ‬العقارية‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬وأبوظبي‭. ‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬ارتفع‭ ‬متوسط‭ ‬قيمة‭ ‬الصفقات‭ ‬العقارية‭ ‬الخليجية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الممتدة‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬إلى‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬بنسبة‭ ‬22‭.‬1‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تقدير‭ ‬المستثمرين‭ ‬لقيمة‭ ‬المنتجات‭ ‬العقارية‭ ‬الرائدة‭ ‬المتاحة‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأسعار‭ ‬التي‭ ‬يطلبها‭ ‬المطورون‭. ‬

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬نرى‭ ‬أن‭ ‬أداء‭ ‬التسعير‭ ‬القوي‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬الدورة‭ ‬سيستمر‭ ‬للأصول‭ ‬المميزة‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬الفرعية‭ ‬العقارية‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتحقق‭ ‬هذا‭ ‬النمو‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬محددة‭ ‬يتميز‭ ‬بها‭ ‬المستثمرين‭ ‬بالانتقائية‭ ‬ومراقبة‭ ‬النشاط‭ ‬الاقتصادي‭ ‬واسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬بصفة‭ ‬عامة‭.‬

أسعار‭ ‬العقارات‭ ‬السكنية‭ ‬ستسجل‭ ‬نمواً‭ ‬معتدلاً،‭ ‬واستقرار‭ ‬العائدات‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭: ‬استمر‭ ‬تزايد‭ ‬أسعار‭ ‬العقارات‭ ‬السكنية‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬الرئيسية‭ ‬حتى‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬قوة‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬العقار‭ ‬الاستثماري‭ ‬وتباطؤ‭ ‬إنجاز‭ ‬المشاريع‭. ‬وفي‭ ‬دبي،‭ ‬ارتفعت‭ ‬الأسعار‭ ‬بنسبة‭ ‬18.4‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬حتى‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭ ‬وفقاً‭ ‬لشركة‭ ‬فاليو‭ ‬سترات،‭ ‬مدفوعة‭ ‬بصفة‭ ‬رئيسية‭ ‬بنمو‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬منازل‭ ‬الأسرة‭ ‬الواحدة‭ ‬والفيلات‭ ‬الفاخرة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬العرض‭ ‬الاضافي‭ ‬الخاص‭ ‬بتلك‭ ‬المنتجات‭ ‬ما‭ ‬يزال‭ ‬يعتبر‭ ‬محدوداً‭ ‬مقارنة‭ ‬بالعرض‭ ‬بصفة‭ ‬عامة‭. ‬ونتيجة‭ ‬لذلك،‭ ‬شهدت‭ ‬أسعار‭ ‬الفيلات‭ ‬نمواً‭ ‬بنسبة‭ ‬23‭.‬3‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي،‭ ‬بينما‭ ‬ارتفعت‭ ‬أسعار‭ ‬الشقق‭ ‬بنسبة‭ ‬14‭.‬1‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023،‭ ‬وفقاً‭ ‬للبيانات‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬شركة‭ ‬فاليو‭ ‬سترات‭. ‬

ويواصل‭ ‬المطورون‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬استفادتهم‭ ‬من‭ ‬تحسين‭ ‬المواصفات‭ ‬وتعديل‭ ‬خطط‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬البيع‭ ‬للمشروعات‭ ‬الجديدة‭ ‬سعياً‭ ‬منهم‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬زخم‭ ‬الأسعار‭. ‬

وفي‭ ‬أبوظبي،‭ ‬انخفض‭ ‬نمو‭ ‬أسعار‭ ‬الوحدات‭ ‬السكنية‭ ‬بنسبة‭ ‬3‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭ ‬بنهاية‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬وفقاً‭ ‬لشركة‭ ‬جيه‭ ‬إل‭ ‬إل،‭ ‬حيث‭ ‬تشير‭ ‬التقارير‭ ‬إلى‭ ‬قوة‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬مشاريع‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬الجديدة،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الاستثمارية،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬بصفة‭ ‬خاصة‭ ‬على‭ ‬مشاريع‭ ‬المنازل‭ ‬والفلل‭. ‬إذ‭ ‬ارتفعت‭ ‬أسعار‭ ‬المبيعات‭ ‬العقارية‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬بنسبة‭ ‬7‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭ ‬بنهاية‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬2023‭ ‬وفقاً‭ ‬لشركة‭ ‬جيه‭ ‬إل‭ ‬إل،‭ ‬حيث‭ ‬أدت‭ ‬طموحات‭ ‬تحول‭ ‬الرياض‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬أعمال‭ ‬إقليمي‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬الوحدات‭ ‬السكنية‭. ‬

كما‭ ‬شهدت‭ ‬جدة‭ ‬أيضاً‭ ‬نمواً‭ ‬مماثلًا‭ ‬في‭ ‬الأسعار‭ ‬بنسبة‭ ‬7‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي،‭ ‬وفقاً‭ ‬لشركة‭ ‬جيه‭ ‬إل‭ ‬إل‭. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأسعار‭ ‬العقارية‭ ‬ورفع‭ ‬سعر‭ ‬الفائدة‭ ‬من‭ ‬العوامل‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬المخاوف‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالقدرة‭ ‬على‭ ‬تحمل‭ ‬التكاليف‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬السكنية‭ ‬السعودية،‭ ‬وقد‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تراجع‭ ‬أنشطة‭ ‬مبيعات‭ ‬الوحدات‭ ‬السكنية‭ ‬وفقاً‭ ‬للاستشاريين‭. ‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالإيجارات،‭ ‬شهدت‭ ‬دبي‭ ‬قفزة‭ ‬بنسبة‭ ‬28‭.‬9‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭ ‬في‭ ‬متوسط‭ ‬الإيجارات‭ ‬السكنية‭ ‬وفقاً‭ ‬لشركة‭ ‬فاليو‭ ‬سترات،‭ ‬إذ‭ ‬واصل‭ ‬المستثمرون‭ ‬رفع‭ ‬الإيجارات‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬إجمالي‭ ‬العائدات‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬6‭.‬5‭ ‬في‭ ‬المائة‭. ‬

كما‭ ‬شهدت‭ ‬أسواق‭ ‬الإيجار‭ ‬الأخرى‭ ‬مثل‭ ‬الرياض‭ (+‬3‭ ‬في‭ ‬المائة‭) ‬والكويت‭ (+‬2.5‭ ‬في‭ ‬المائة‭) ‬وأبو‭ ‬ظبي‭ (+‬1‭ ‬في‭ ‬المائة‭) ‬نمواً‭ ‬هامشياً‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي،‭ ‬وفقاً‭ ‬للبيانات‭ ‬التي‭ ‬وفرتها‭ ‬شركات‭ ‬جي‭ ‬إل‭ ‬إل‭ ‬وفاليو‭ ‬سترات‭ ‬و REMI ،‭ ‬على‭ ‬التوالي‭. ‬

في‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬نتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬وتيرة‭ ‬نمو‭ ‬الأسعار‭ ‬والإيجارات‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬الرئيسية‭ ‬معتدلة‭ ‬باستثناء‭ ‬المشاريع‭ ‬السكنية‭ ‬المميزة‭ ‬التي‭ ‬يطرحها‭ ‬المطورين‭ ‬الذين‭ ‬يمتلكون‭ ‬علامات‭ ‬تجارية‭ ‬رائدة‭ ‬وقوة‭ ‬تسعيرية‭. ‬

وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬السوق‭ ‬بصفة‭ ‬عامة،‭ ‬نتوقع‭ ‬أن‭ ‬نشهد‭ ‬الاستقرار‭ ‬المعتاد‭ ‬الذي‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬يظهر‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬الدورة‭ ‬مع‭ ‬اتزان‭ ‬العرض‭ ‬مع‭ ‬الطلب‭ ‬بوتيرة‭ ‬أفضل،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬سيحافظ‭ ‬فيه‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المستثمرين‭ ‬والمستخدمين‭ ‬النهائيين‭ ‬على‭ ‬حذرهم‭ ‬تجاه‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬تحمل‭ ‬التكاليف‭.‬

المقرات‭ ‬الإقليمية‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬والرياض‭ ‬ستظل‭ ‬قوية،‭ ‬والمطورون‭ ‬يوفرون‭ ‬عروضاً‭ ‬محدودة‭ ‬للسوق‭: ‬شهدت‭ ‬إيجارات‭ ‬المساحات‭ ‬المكتبية‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬دبي‭ (+‬29‭ ‬في‭ ‬المائة‭) ‬والرياض‭ (+‬11‭ ‬في‭ ‬المائة‭) ‬نمواً‭ ‬هائلاً‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬استمرار‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬المباني‭ ‬المكتبية‭ ‬عالية‭ ‬الجودة،‭ ‬ومع‭ ‬مواصلة‭ ‬بعض‭ ‬القطاعات‭ ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬تواجدها‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناطق‭. ‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬إجمالي‭ ‬المساحات‭ ‬المكتبية‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬الرئيسية‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬إلى‭ ‬29‭.‬85‭ ‬مليون‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬بنهاية‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬مقابل‭ ‬28‭.‬54‭ ‬مليون‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬وفقاً‭ ‬لتحليلنا‭ ‬لبيانات‭ ‬الاستشاريين‭. ‬ونتيجة‭ ‬لانخفاض‭ ‬المعروض‭ ‬من‭ ‬المساحات‭ ‬عالية‭ ‬الجودة،‭ ‬شهدت‭ ‬إيجارات‭ ‬المساحات‭ ‬المكتبية‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‭ (+‬9‭ ‬في‭ ‬المائة‭) ‬وجدة‭ (+‬11‭ ‬في‭ ‬المائة‭) ‬والكويت‭ (+‬3.5‭ ‬في‭ ‬المائة‭) ‬نمواً‭ ‬هي‭ ‬الأخرى‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭ ‬بنهاية‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭. ‬

وتظل‭ ‬القطاعات‭ ‬المصرفية‭ ‬والخدمات‭ ‬المالية‭ ‬والتأمين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬في‭ ‬التصدر‭ ‬كأبرز‭ ‬مصادر‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬العقارات‭ ‬المكتبية،‭ ‬هذا‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬بعض‭ ‬المصادر‭ ‬الجديدة‭ ‬مثل‭ ‬قطاعات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والإعلام‭ ‬والاتصالات‭ ‬والتي‭ ‬تعد‭ ‬المحرك‭ ‬الأساسي‭ ‬لاستيعاب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المساحات‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭.‬

وتمكنت‭ ‬القطاعات‭ ‬المصرفية‭ ‬والخدمات‭ ‬المالية‭ ‬والتأمين‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬ترسيخ‭ ‬مكانتها‭ ‬كقطاعات‭ ‬رئيسية‭ ‬تقود‭ ‬عملية‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬المساحات‭ ‬المكتبية‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬ودبي‭ ‬وأبو‭ ‬ظبي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬بينما‭ ‬نتوقع‭ ‬أن‭ ‬تظل‭ ‬شركات‭ ‬قطاعات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والإعلام‭ ‬والاتصالات‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والروبوتات‭ ‬والرعاية‭ ‬الصحية‭ / ‬الأدوية‭ ‬والشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬من‭ ‬شاغلي‭ ‬الوحدات‭ ‬المكتبية‭ ‬النشطين،‭ ‬وهو‭ ‬الاتجاه‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬في‭ ‬الظهور‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬ستواصل‭ ‬بعض‭ ‬الشركات‭ ‬متعددة‭ ‬الجنسيات‭ ‬اتجاهها‭ ‬لتفضيل‭ ‬المساحات‭ ‬المكتبية‭ ‬المستدامة‭ ‬الحاصلة‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬اعتماد‭ ‬الريادة‭ ‬لأنظمة‭ ‬الطاقة‭ ‬وحماية‭ ‬البيئة‭ ‬ LEED ،‭ ‬والتي‭ ‬تراعي‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬العناصر‭ ‬الهامة‭ ‬مثل‭ ‬الرفاهية‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬التي‭ ‬تتسم‭ ‬بمستويات‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬الترابط‭ ‬والاتصال‭. ‬استمرار‭ ‬نقص‭ ‬المعروض‭ ‬من‭ ‬المستودعات‭ ‬الصناعية‭ ‬وفقاً‭ ‬لمستوى‭ ‬الاستدامة،‭ ‬ومراكز‭ ‬التسوق‭ ‬الإقليمية‭ ‬الكبرى‭ ‬تستعيد‭ ‬مكانتها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭: ‬ظلت‭ ‬مساحات‭ ‬المستودعات‭ ‬الصناعية‭ ‬المتخصصة‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬مطلوبة‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬أنحاء‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬نقص‭ ‬المعروض‭. ‬

وارتفعت‭ ‬إيجارات‭ ‬هذه‭ ‬المساحات،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬اتساع‭ ‬الفجوة‭ ‬الإيجارية‭ ‬مقارنة‭ ‬بالمساحات‭ ‬ذات‭ ‬الجودة‭ ‬المنخفضة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬شهدت‭ ‬الأسواق‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬نقص‭ ‬الخدمات‭ ‬مثل‭ ‬الرياض‭ ‬نمو‭ ‬الإيجارات‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬بنسبة‭ +‬30‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬كما‭ ‬بنهاية‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬وفقاً‭ ‬لمجموعة‭ ‬ CBRE ‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاستشارات‭ ‬العقارية‭. ‬وما‭ ‬يزال‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬المستودعات‭ ‬ذات‭ ‬المواصفات‭ ‬العالمية‭ ‬قوياً،‭ ‬هذا‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المالكين‭ ‬الذين‭ ‬يمكنهم‭ ‬تحديث‭ ‬أصولهم‭ ‬القديمة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬فروق‭ ‬أسعار،‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬بيانات‭ ‬الاستشاريين‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬أنحاء‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭. ‬