البنك الدولي: 2023 عام انعدام المساواة والفقراء يدفعون الثمن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أظهر‭ ‬تقرير‭ ‬للبنك‭ ‬الدولي‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬كان‭ ‬2022‭ ‬عاماً‭ ‬مملوءاً‭ ‬بعدم‭ ‬اليقين،‭ ‬فإن‭ ‬2023‭ ‬هو‭ ‬عام‭ ‬انعدام‭ ‬المساواة‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬البلدان‭ ‬التي‭ ‬تأمل‭ ‬التعافي‭ ‬من‭ ‬الخسائر‭ ‬المدمرة‭ ‬لجائحة‭ ‬كورونا‭ ‬أصبحت‭ ‬المعركة‭ ‬أكثر‭ ‬صعوبة،‭ ‬بسبب‭ ‬التهديدات‭ ‬المتفاقمة‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬تغير‭ ‬المناخ،‭ ‬أو‭ ‬أوضاع‭ ‬الهشاشة،‭ ‬أو‭ ‬الصراع‭ ‬والعنف،‭ ‬أو‭ ‬انعدام‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي،‭ ‬التي‭ ‬تجعل‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬على‭ ‬الاقتصادات‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات‭ ‬التعافي‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬التقرير‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬9‭ ‬رسوم‭ ‬بيانية‭: ‬تزايد‭ ‬انعدام‭ ‬المساواة‭: ‬‮«‬كما‭ ‬هو‭ ‬الحال‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬الأزمات،‭ ‬فإن‭ ‬أشد‭ ‬بلدان‭ ‬العالم‭ ‬فقراً‭ ‬هي‭ ‬الأكثر‭ ‬تضرراً،‭ ‬وتجد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬البلدان،‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬بالفعل‭ ‬المديونية‭ ‬الحرجة،‭ ‬نفسها‭ ‬تعاني‭ ‬ضغوطاً‭ ‬أكبر‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الموارد،‭ ‬ويعد‭ ‬العمل‭ ‬الحر‭ ‬المؤقت‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬جانباً‭ ‬حيوياً‭ ‬من‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬ومصدراً‭ ‬للدخل،‭ ‬ولكن‭ ‬فقط‭ ‬لأولئك‭ ‬الذين‭ ‬يمكنهم‭ ‬الحصول‭ ‬عليه،‭ ‬ودعونا‭ ‬لا‭ ‬ننسى‭ ‬أزمة‭ ‬اللاجئين‭ ‬اليوم،‭ ‬فتحسين‭ ‬سياسات‭ ‬الهجرة‭ ‬لا‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬تخفيف‭ ‬حدة‭ ‬الأزمة‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يساعد‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وتحقيق‭ ‬الرخاء‮»‬‭.‬

وذكر‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الأزمات‭ ‬المتعددة‭ ‬جعلت‭ ‬العمل‭ ‬الإنمائي‭ ‬أكثر‭ ‬تعقيداً‭. ‬وأصبحت‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬يتصدى‭ ‬بها‭ ‬البنك‭ ‬للتهديدات‭ ‬الجديدة‭ ‬والقائمة‭ ‬وإدارتها‭ ‬أكثر‭ ‬أهمية‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى‭.‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الاجتماعات‭ ‬السنوية‭ ‬لمجموعة‭ ‬البنك‭ ‬وصندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدوليين‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬كانت‭ ‬نقطة‭ ‬تحول‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬المجموعة‭ ‬البنك‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص،‭ ‬حيث‭ ‬كشف‭ ‬رئيسها‭ ‬أجاي‭ ‬بانغا‭ ‬النقاب‭ ‬عن‭ ‬رسالة‭ ‬ورؤية‭ ‬جديدتين‭ ‬للمنظمة‭: ‬خلق‭ ‬عالم‭ ‬خال‭ ‬من‭ ‬الفقر‭ ‬على‭ ‬كوكب‭ ‬صالح‭ ‬للعيش‭ ‬فيه‮»‬‭.‬