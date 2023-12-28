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وزير الصناعة يلتقي القائم بأعمال السفارة اللبنانية

12/28/2023 11:21:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

استقبل‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬في‭ ‬مكتبه‭ ‬أمس،‭ ‬ميرنا‭ ‬خولي‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬سفارة‭ ‬الجمهورية‭ ‬اللبنانية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والجمهورية‭ ‬اللبنانية‭ ‬الشقيقة‭. ‬كما‭ ‬جرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬

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