عن فئة ((أفضل خدمة رقمية))..((سجلات)) ينال شهادة التميز بجائزة الحكومة الرقمية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
نال نظام السجلات التجارية (سجلات)، شهادة التميز بجائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن فئة (أفضل خدمة رقمية)، والذي أعلن ضمن أعمال النسخة الثانية من ملتقى الحكومة الرقمية المنعقد تحت شعار (مستقبلنا الآن) بالعاصمة السعودية الرياض.
وبهذه المناسبة، أكد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، أن حصول نظام (سجلات) على شهادة التميز بجائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون الخليجي، يأتي نظير مساهمته المتميزة في تعزيز التحول الرقمي باستقطاب المزيد من الاستثمارات بما يصب نحو تحقيق النمو الاقتصادي في شتى الأصعدة، وهو الأمر الذي يعكس كفاءة وجهود فريق العمل القائم على النظام والذي يعمل كل فرد فيه بإخلاص وتفانٍ من أجل تحقيق الأهداف المنشودة بتسهيل الإجراءات على العملاء والمستفيدين من هذه الخدمات سواء من داخل المملكة أو خارجها.
وثمّن الوزير عبدالله بن عادل فخرو جهود فريق نظام (سجلات) على ما حققه من تميز ونجاح بارز ينعكس على الارتقاء بمجال تطوير المنظومة الرقمية بالوزارة، وتعزيز الخدمات الحكومية بشكل عام وبما يواكب التطور الرقمي، ومؤكداً الحرص على المضي قدماً نحو تحقيق المزيد من النجاحات، ومتمنياً لجميع منتسبي الوزارة دوام التوفيق والنجاح في تحقيق كل ما من شأنه أن يسهم في رفع اسم مملكة البحرين عالياً خفاقاً في جميع المحافل.
يُشار إلى أنّ مشروع بوابة البحرين للبيانات المفتوحة data . gov . bh فاز عن فئة (أفضل مبادرة للبيانات المفتوحة)، فيما تأهل مشروع نظام السجلات التجارية «سجلات» ضمن فئة (أفضل خدمة رقمية)، ومشروع النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل» عن فئة أفضل (مشاركة مجتمعية رقمية)، واللذان حققا شهادة التميز في وصولهما إلى المرحلة النهائية من المشاريع المنافسة ضمن فئاتها.
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