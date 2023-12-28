عن فئة ((أفضل خدمة رقمية))..((سجلات)) ينال شهادة التميز بجائزة الحكومة الرقمية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

نال‭ ‬نظام‭ ‬السجلات‭ ‬التجارية‭ (‬سجلات‭)‬،‭ ‬شهادة‭ ‬التميز‭ ‬بجائزة‭ ‬الحكومة‭ ‬الرقمية‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬عن‭ ‬فئة‭ (‬أفضل‭ ‬خدمة‭ ‬رقمية‭)‬،‭ ‬والذي‭ ‬أعلن‭ ‬ضمن‭ ‬أعمال‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬ملتقى‭ ‬الحكومة‭ ‬الرقمية‭ ‬المنعقد‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ (‬مستقبلنا‭ ‬الآن‭) ‬بالعاصمة‭ ‬السعودية‭ ‬الرياض‭. ‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬أن‭ ‬حصول‭ ‬نظام‭ (‬سجلات‭) ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬التميز‭ ‬بجائزة‭ ‬الحكومة‭ ‬الرقمية‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬يأتي‭ ‬نظير‭ ‬مساهمته‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬باستقطاب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الاستثمارات‭ ‬بما‭ ‬يصب‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬الأصعدة،‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬كفاءة‭ ‬وجهود‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬النظام‭ ‬والذي‭ ‬يعمل‭ ‬كل‭ ‬فرد‭ ‬فيه‭ ‬بإخلاص‭ ‬وتفانٍ‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المنشودة‭ ‬بتسهيل‭ ‬الإجراءات‭ ‬على‭ ‬العملاء‭ ‬والمستفيدين‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الخدمات‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬المملكة‭ ‬أو‭ ‬خارجها‭.‬

وثمّن‭ ‬الوزير‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬جهود‭ ‬فريق‭ ‬نظام‭ (‬سجلات‭) ‬على‭ ‬ما‭ ‬حققه‭ ‬من‭ ‬تميز‭ ‬ونجاح‭ ‬بارز‭ ‬ينعكس‭ ‬على‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمجال‭ ‬تطوير‭ ‬المنظومة‭ ‬الرقمية‭ ‬بالوزارة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬وبما‭ ‬يواكب‭ ‬التطور‭ ‬الرقمي،‭ ‬ومؤكداً‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬المضي‭ ‬قدماً‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات،‭ ‬ومتمنياً‭ ‬لجميع‭ ‬منتسبي‭ ‬الوزارة‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬اسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عالياً‭ ‬خفاقاً‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المحافل‭.‬

يُشار‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬مشروع‭ ‬بوابة‭ ‬البحرين‭ ‬للبيانات‭ ‬المفتوحة‭ ‬ data ‭.‬ gov ‭.‬ bh ‭ ‬فاز‭ ‬عن‭ ‬فئة‭ (‬أفضل‭ ‬مبادرة‭ ‬للبيانات‭ ‬المفتوحة‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬تأهل‭ ‬مشروع‭ ‬نظام‭ ‬السجلات‭ ‬التجارية‭ ‬‮«‬سجلات‮»‬‭ ‬ضمن‭ ‬فئة‭ (‬أفضل‭ ‬خدمة‭ ‬رقمية‭)‬،‭ ‬ومشروع‭ ‬النظام‭ ‬الوطني‭ ‬للمقترحات‭ ‬والشكاوى‭ ‬‮«‬تواصل‮»‬‭ ‬عن‭ ‬فئة‭ ‬أفضل‭ (‬مشاركة‭ ‬مجتمعية‭ ‬رقمية‭)‬،‭ ‬واللذان‭ ‬حققا‭ ‬شهادة‭ ‬التميز‭ ‬في‭ ‬وصولهما‭ ‬إلى‭ ‬المرحلة‭ ‬النهائية‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬المنافسة‭ ‬ضمن‭ ‬فئاتها‭.‬