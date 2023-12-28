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مناقصة لإنشاء شبكة الصرف الصحي في المالكية بمليون و420 ألف دينار

12/28/2023 11:20:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬نوال‭ ‬عباس‭ ‬ الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00


فتح‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات،‭ ‬الجهة‭ ‬التنظيمية‭ ‬المستقلة‭ ‬المكلفة‭ ‬بالإشراف‭ ‬على‭ ‬ممارسات‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الحكومية،‭ ‬أمس‭ ‬مظاريف‭ ‬14‭ ‬مناقصة‭ ‬مطروحة‭ ‬من‭ ‬جهات‭ ‬متصرفة‭.‬

وتنافست‭ ‬5‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬وزارة‭ ‬الاشغال‭ ‬لإنشاء‭ ‬شبكة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬المالكية‭ ‬مجمع‭ ‬1033،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ Al ‭ ‬ Kooheji ‭ ‬ Technical ‭ ‬ Services ‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬مليونا‭ ‬و420‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭.‬

ويشمل‭ ‬المشروع‭ ‬بناء‭ ‬شبكة‭ ‬صرف‭ ‬صحي‭ ‬جديدة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬حفر‭ ‬الخنادق

لخدمة‭ ‬174‭ ‬عقارا‭ ‬بمجمع‭ ‬1033،‭ ‬حيث‭ ‬تشمل‭ ‬هذه‭ ‬الأعمال‭ ‬بناء‭ ‬خط‭ ‬صرف‭ ‬صحي‭ ‬رئيسي‭ ‬يتراوح‭ ‬قطره‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬200‭ ‬مم‭ ‬و300‭ ‬مم‭ ‬بطول‭ ‬تقريبي‭ ‬2‭.‬8‭ ‬كيلومتر،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الخطوط‭ ‬الفرعية‭ ‬ذات‭ ‬قطر‭ ‬150‭ ‬بطول‭ ‬تقريبي‭ ‬1‭.‬5‭ ‬كيلومتر‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬164‭ ‬غرفة‭ ‬تفتيش‭ ‬من‭ ‬نوع‭ (‬ Type ‭ ‬ F ‭) ‬و83‭ ‬غرف‭ ‬تفتيش‭ ‬من‭ ‬نوع‭ (‬ Type ‭ ‬ H ‭) ‬و11‭ ‬غرفة‭ ‬تفتيش‭ ‬من‭ ‬نوع‭ (‬ Type ‭ ‬ G ‭). ‬كما‭ ‬تتضمن‭ ‬اعمال‭ ‬المشروع‭ ‬بناء‭ ‬محطة‭ ‬رفع‭ ‬صرف‭ ‬صحي‭ ‬جديدة‭ ‬بسعة‭ ‬75‭ ‬لترا‭ ‬للثانية‭.‬

وتنافست‭ ‬8‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية،‭ ‬لتوفير‭ ‬خدمات‭ ‬التنظيفات‭ ‬للمستشفيات‭ ‬الحكومية،‭ ‬وتقدمت‭ ‬مؤسسة‭ ‬المشربية‭ ‬للمقاولات‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬33‭ ‬ألفا،‭ ‬و880‭ ‬دينارا‭.‬

والهدف‭ ‬هو‭ ‬توفير‭ ‬خدمات‭ ‬التنظيف‭ ‬والتحميل‭ ‬والمراسلات‭ ‬الكاملة‭ ‬لمجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي،‭ ‬فالمستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬تهتم‭ ‬في‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الصحية‭ ‬

والنظيفة‭ ‬والممتعة‭ ‬وهي‭ ‬تلعب‭ ‬دورًا‭ ‬رئيسيًا‭ ‬في‭ ‬جودة‭ ‬المكان‭ ‬والمساعدة‭ ‬على‭ ‬تعافي‭ ‬المرضى‭.‬

ويتطلب‭ ‬موظفو‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي‭ ‬مساعدة‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬الحمال‭ ‬والعمل‭ ‬الدؤوب‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬تجربة‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬للمرضى‭ ‬والزوار‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي‭.‬

وتحتاج‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الواسعة‭ ‬لـ«مجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬رعاية‭ ‬متخصصة‭ ‬ومركزة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬طاقم‭ ‬التنظيف‭ ‬والحمالين‭ ‬الأكفاء‭ ‬والمدربين‭ ‬تدريبا‭ ‬جيدا‭ ‬وذوي‭ ‬الخبرة‭. ‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬العارض‭ ‬الفائز‭ ‬معدات‭ ‬محددة،‭ ‬ومواد‭ ‬كيمائية‭ ‬معتمدة،‭ ‬وأزياء‭ ‬لموظفيهم،‭ ‬وأي‭ ‬شيء‭ ‬آخر‭ ‬مطلوبا‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬عقد‭ ‬التنظيف‭. ‬وسيكون‭ ‬هذا‭ ‬عقدًا‭ ‬كامل‭ ‬المخاطر‭ ‬مدة‭ (‬33‭) ‬شهرا‭ ‬ويمكن‭ ‬تمديده‭ ‬أكثر‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭.‬

ويجب‭ ‬أن‭ ‬تشكل‭ ‬تقييمات‭ ‬الأداء‭ ‬المنتظمة‭ ‬لمراقبة‭ ‬مؤشرات‭ ‬الأداء‭ ‬الرئيسية‭ ‬

المحددة‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬العقد‭ ‬الذي‭ ‬سيتم‭ ‬توقيعه‭ ‬مع‭ ‬مقدم‭ ‬العطاء‭ ‬الفائز،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أهمية‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬بكلفة‭ ‬اقتصادية‭ ‬لا‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬تأكيد‭. ‬

كما‭ ‬تنافست‭ ‬5‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬لمشروع‭ ‬مبنى‭ ‬صحتي‭ ‬للعناية‭ ‬المركزة‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬البي‭ ‬اكسبرتايز‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬280‭ ‬ألفا‭ ‬و462‭ ‬دينارا‭.‬

وتبحث‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬عن‭ ‬مقاول‭ ‬إنشائي‭ ‬متخصص‭ ‬لأعمال‭ ‬تحويل‭ ‬الدور‭ ‬الأرضي‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬صحتي‭ ‬إلى‭ ‬جناح‭ ‬للعناية‭ ‬المركزة،‭ ‬تشمل‭ ‬نطاق‭ ‬العمل‭ ‬الأعمال‭ ‬المدنية‭ ‬والكهربائية‭ ‬والميكانيكية‭ ‬والتشطيبات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬إنشاء‭ ‬غرف‭ ‬العزل‭ ‬وأعمال‭ ‬الغازات‭ ‬الطبية‭.‬

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