مناقصة لإنشاء شبكة الصرف الصحي في المالكية بمليون و420 ألف دينار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتبت: نوال عباس الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
فتح مجلس المناقصات والمزايدات، الجهة التنظيمية المستقلة المكلفة بالإشراف على ممارسات المناقصات والمزايدات الحكومية، أمس مظاريف 14 مناقصة مطروحة من جهات متصرفة.
وتنافست 5 شركات على مناقصة طرحتها وزارة الاشغال لإنشاء شبكة الصرف الصحي في منطقة المالكية مجمع 1033، وتقدمت شركة Al Kooheji Technical Services بأقل العطاءات بقيمة تبلغ مليونا و420 ألف دينار.
ويشمل المشروع بناء شبكة صرف صحي جديدة عن طريق حفر الخنادق
لخدمة 174 عقارا بمجمع 1033، حيث تشمل هذه الأعمال بناء خط صرف صحي رئيسي يتراوح قطره ما بين 200 مم و300 مم بطول تقريبي 2.8 كيلومتر، وعدد من الخطوط الفرعية ذات قطر 150 بطول تقريبي 1.5 كيلومتر بالإضافة إلى بناء 164 غرفة تفتيش من نوع ( Type F ) و83 غرف تفتيش من نوع ( Type H ) و11 غرفة تفتيش من نوع ( Type G ). كما تتضمن اعمال المشروع بناء محطة رفع صرف صحي جديدة بسعة 75 لترا للثانية.
وتنافست 8 شركات على مناقصة طرحتها المستشفيات الحكومية، لتوفير خدمات التنظيفات للمستشفيات الحكومية، وتقدمت مؤسسة المشربية للمقاولات بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 33 ألفا، و880 دينارا.
والهدف هو توفير خدمات التنظيف والتحميل والمراسلات الكاملة لمجمع السلمانية الطبي، فالمستشفيات الحكومية تهتم في البنية التحتية الصحية
والنظيفة والممتعة وهي تلعب دورًا رئيسيًا في جودة المكان والمساعدة على تعافي المرضى.
ويتطلب موظفو الرعاية الصحية في مجمع السلمانية الطبي مساعدة من خدمات الحمال والعمل الدؤوب للمساعدة في تقديم تجربة عالية الجودة للمرضى والزوار في مجمع السلمانية الطبي.
وتحتاج البنية التحتية الواسعة لـ«مجمع السلمانية الطبي» إلى رعاية متخصصة ومركزة من قبل طاقم التنظيف والحمالين الأكفاء والمدربين تدريبا جيدا وذوي الخبرة.
ومن المتوقع أن يقدم العارض الفائز معدات محددة، ومواد كيمائية معتمدة، وأزياء لموظفيهم، وأي شيء آخر مطلوبا في ولاية عقد التنظيف. وسيكون هذا عقدًا كامل المخاطر مدة (33) شهرا ويمكن تمديده أكثر بناءً على جودة الخدمات المقدمة.
ويجب أن تشكل تقييمات الأداء المنتظمة لمراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية
المحددة جزءًا من العقد الذي سيتم توقيعه مع مقدم العطاء الفائز، مؤكدا أهمية تقديم خدمات عالية الجودة بكلفة اقتصادية لا تحتاج إلى تأكيد.
كما تنافست 5 شركات على مناقصة طرحتها المستشفيات الحكومية لمشروع مبنى صحتي للعناية المركزة في مجمع السلمانية الطبي، وتقدمت شركة البي اكسبرتايز بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 280 ألفا و462 دينارا.
وتبحث المستشفيات الحكومية عن مقاول إنشائي متخصص لأعمال تحويل الدور الأرضي في مبنى صحتي إلى جناح للعناية المركزة، تشمل نطاق العمل الأعمال المدنية والكهربائية والميكانيكية والتشطيبات، بالإضافة الى إنشاء غرف العزل وأعمال الغازات الطبية.
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