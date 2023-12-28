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الميثاق الوطني يعقد لقاء استقطابيا ويفتتح فرعه قي الازرق

12/28/2023 11:18:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عقد حزب الميثاق الوطني لقاء استقطابيا، مساء الخميس، في منطقة الازرق بحضور رئيس المجلس المركزي الدكتور يعقوب ناصرالدين ورئيس المجلس الاستشاري مازن القاضي وأمين عام حزب الميثاق الوطني الدكتور محمد حسين المومني وعدداً من أعضاء المكتب السياسي والمجلس المركزي واعضاء الحزب بدعوة من نائب رئيس المجلس المركزي فيصل الاعور حول الحزب ورؤيته المستقبلية بحضور اكثر من ٣٠٠ شخص من اعضاء الميثاق والمناصرين والمؤازرين واصدقاء الميثا من أبناء منطقة الازرق.
وأكد حزب الميثاق الوطني على مبادئ الحزب وأن هذا اللقاء الاستقطابي جاء لنستمع فيه إلى اراء واقتراحات وملاحظات عشائر الازرق المقدرة والتي تعني لنا الكثير وعلينا أن نسير في العملية الحزبية ولا نكون مترددين وقد لمسنا أن هنالك تغيير كبير في قبول الأحزاب والانتساب لها .
وأن القضية الفلسطينية هي الاهم على الساحة العربية والدولية وان ما يمر به الاشقاء في غزة وفي مدن الضفة الغربية لا يحتمله العقل ولا يقبله المنطق واننا في المملكة الاردنية الهاشمية خلف جلالة الملك المفدى في دعم الاشقاء ومساندتهم وياتي الموقف الاردني المنسجم قيادة وشعباً حرصا منا على مستقبل اهلنا في فلسطين.
وثوابت الحزب ثابتة وراسخة وهي الدين والعرش الملكي والجيش والأجهزة الأمنية ووحدتنا الوطنية وفلسطين والقدس قدس الاقداس.
فيما تحدث عدد من اعضاء الحزب حول مواجهة التحديات التي تواجه مجتمعنا الاردني وابرزها الجائحة الاقتصادية وان الانخراط بالأحزاب سينظم العمل من خلال برامج ثابتة قابلة للتنفيذ بالتشارك مع قواعدنا الشعبية وأن هنالك مهمتين للحزب في المرحلة القادمة وهي بناء البرنامج الانتخابي والقوائم الانتخابية.
وفي الختام جرى حوار موسع بين عدد من الحضور مع الضيوف، أجاب فيه أعضاء الحزب على أسئلة واستفسارات الحضور بكل شفافية والتي شددت على أهمية تعزيز ثقة المواطنين بالحزب وتساءل الحضور حول برنامج الحزب ورؤيته وأهدافه و أكدوا على أهمية ترجمة رؤية جلالة الملك الإصلاحية إلى واقع عملي فيما يتعلق بالأحزاب والانتخاب.

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