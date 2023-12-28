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هذه هي هزيمتنا الثانية

12/28/2023 11:18:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس بقلم: اوري مسغاف

أعضاء من كيبوتس اور هنير أرادوا تعزية ايريس حاييم بعد انتهاء أيام الحداد السبعة على موت ابنها يوتم، الذي قتل هو وصديقه على يد جنود الجيش الإسرائيلي، بعد أن انقذوا انفسهما من أسر حماس. ايريس حاييم كانت تعيش في مستوطنة مسوآه، وانتقلت إلى الكيبوتس في السنة الماضية. وقد جلست سبعة أيام الحداد في موشاف شوأفاه. وللمفاجأة فقد تم استقبال الأصدقاء على مدخل البيت من قبل موظفة المجلس الاقليمي متيه يهودا، التي كانت تقوم بتحديد من الذي يمكنه الدخول. البيت وراءها كان مليئا بمعتمري القبعات. منذ 7 اكتوبر أصبحت ايريس حاييم سلاحا إستراتيجيا لليمين الاستيطاني المسيحاني.
المعسكر الذي خطف الدولة كرهينة مصمم على الدفع قدما بالرسائل التالية: محظور انتقاد الحكومة؛ انتقاد جنود الجيش الإسرائيلي القديسين (خلافا لقادتهم)؛ وقف القتال؛ الجنود والمخطوفون القتلى هم تضحية نبيلة في الطريق للخلاص. هم طبق الفضة الذي ستقام عليه دولة يهودا. هذا المعسكر نتنياهو بالنسبة له هو غبي من اجل الخدمة. وهم يوضحون له دائما بأن اليوم الذي سيتجرأ فيه على وقف القتال سيكون اليوم الذي ستسقط فيه حكومته. نتنياهو لم يجتز وبحق عملية "التطرف" ("هآرتس"، افتتاحية هيئة التحرير، 27/12)، على الأقل ليس بصورة عميقة وفكرية لأنه ليست لديه أي مبادئ أو رؤية باستثناء تعزيز حكمه. في السابق امتنع عن عمليات عسكرية على ضوء المسلمة التي تقول بأن الجمهور الإسرائيلي حساس للخسائر. ولكن الخريطة تغيرت. الاستطلاعات توضح بأن القاعدة تريد الدم والنار والدخان. والأمر الفظيع هو أن وجبة القتلى اليومية يتم تقبلها كقدر مصيري حتى خارج جمهور الناخبين الذي أيد حكومة الهراءات.
المخطوفون ايضا تمت التضحية بهم. بطل المعسكر المسيحاني هو العميد براك حيرام، الذي اعترف بدون أن يرمش بأنه قد أمر دبابة بتدمير بيت في بئيري، تحصن فيه مقاتلون من النخبة مع رهائن. 12 من بينهم قتلوا في هذا القصف. هذه عملية اعدام. قائد فرقة اصدر مثل هذا الامر يجب أن يذهب الى السجن.
يوجد خط مباشر بين المقابلات المتواترة لايريس حاييم في وسائل الاعلام وبين مقاربة حيرام. حيرام، بالمناسبة، اجرت معه ايلانا ديان مقابلة بعد يوم السبت الاسود. وبعيون لامعة استمتع هناك بطرح فكرة احتلال غزة، وحتى أنه اوضح بأن هذا بالنسبة له ليس قصة تتعلق بالجيش الاسرائيلي على الاطلاق، بل هذا ابعد من ذلك بكثير، يتعلق بشعب اسرائيل.
هذه رؤية ميتافيزيقية واصولية، الحرب كخلاص. حيرام، الذي هو من سكان تقوع، لا ينطبق عليه شعار المستوطن الذي يحمل البندقية والدب الدمية. هو من مواليد حيفا، تعلم في مدرسة عسكرية داخلية وهو أحد اعضاء التيار العام. التقرير عن مآثره نشر في "نيويورك تايمز". في وسائل الاعلام الاسرائيلية، باستثناء "هآرتس"، لا يوجد مكان للانشغال الانتقادي بالجيش، أو حتى بالتفكير والانتقاد للغرق في حرب العصابات في مستنقع غزة بدون أي أفق سياسي وتحت زعيم غير مؤهل للمنصب.
في هذه الاثناء إسرائيل تتغابى. والرئيس اسحق هرتسوغ تم التقاط صورة له وهو يكتب اهداء على صاروخ قبل إطلاقه على غزة. هذه رسالة فظيعة، حتى قبل الضرر الاعلامي الذي تتسبب به هذه الصورة بمكانة إسرائيل المتدهورة في العالم.
أنا خدمت كضابط في سلاح المدفعية. هذا سلاح إحصائي خلافا للسلاح الموجه والدقيق. فهو لا يميز بين المقاتلين وبين الأطفال والنساء والأشخاص غير المشاركين. ولكن هذه هي روح العصر والمكان. تسفي يحزقيلي عاد وكرر في ستوديو "اخبار 13" موقفه الذي يقول بأنه كان يجب قتل 100 ألف غزي في الضربة الأولى. وأنه لا يوجد بين الـ 2 مليون مواطن في غزة أي واحد لا توجد له صلة بحماس. هذه دعوة لابادة شعب. ويحزقيلي هو الآن المحاضر الأكثر طلبا من قبل رجال الإعلام في إسرائيل (الأجر هو 20 ألف شيكل).
إن المجتمع الذي يقدس الموت والقتل الذي لا يميز يفقد تفوقه الأخلاقي وعدالة وجوده. هذه هي الهزيمة الثانية لحماس في الطريق إلى الحاقها بنا، وهي حتى اسوأ من الأولى.

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