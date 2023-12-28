نتنياهو يقرر عدم مناقشة اليوم التالي من الحرب

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر في اللحظة الأخيرة عدم مناقشة "اليوم التالي من الحرب" في مجلس وزراء الحرب.
وأضافت أن قرار نتنياهو جاء بسبب ضغوط من شركاء في الائتلاف اليميني الحاكم.
وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير قال، إن مجلس وزراء الحرب مفوض لإدارة العملية العسكرية، وليس لمناقشة سياسة اليوم التالي.
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