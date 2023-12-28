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نتنياهو يقرر عدم مناقشة اليوم التالي من الحرب

12/28/2023 11:18:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر في اللحظة الأخيرة عدم مناقشة "اليوم التالي من الحرب" في مجلس وزراء الحرب.
وأضافت أن قرار نتنياهو جاء بسبب ضغوط من شركاء في الائتلاف اليميني الحاكم.
وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير قال، إن مجلس وزراء الحرب مفوض لإدارة العملية العسكرية، وليس لمناقشة سياسة اليوم التالي.

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