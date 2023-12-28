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وفد من حماس في القاهرة اليوم لبحث المبادرة المصرية

12/28/2023 11:18:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يتوجه وفد من حركة حماس إلى القاهرة، غداً الجمعة، لتقديم ملاحظات بشأن مبادرة مصرية تنص على وقف لإطلاق النار ينهي الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة.
وكانت المبادرة المصرية طرحت، الأسبوع الماضي، على مسؤولين من حركتَي حماس والجهاد الإسلامي التي تشارك أيضاً في المقاومة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، خلال زيارات أجراها قادة من الحركتين للقاهرة.
وأوضحت مصادر مقربة من حماس، لوكالة "فرانس برس"، أن المبادرة المصرية التي تشمل ثلاث مراحل تنص على هدن قابلة للتمديد والإفراج التدريجي عن عشرات الرهائن الذين تحتجزهم المقاومة الفلسطينية، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى التوصل لوقف الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
وبحسب المصادر نفسها، تنص المبادرة أيضاً على تشكيل حكومة فلسطينية مؤلفة من تكنوقراط بعد حوار تشارك فيه "جميع الفصائل الفلسطينية"، وتكون مسؤولة عن حكم قطاع غزة بعد الحرب وإعادة إعماره.
وأكّد مسؤول في حماس، طلب عدم كشف هويته لوكالة "فرانس برس"، اليوم الخميس: "سيتوجه غداً الجمعة وفد رفيع المستوى من المكتب السياسي لحماس إلى القاهرة للقاءات مع المسؤولين بمصر، ولإبلاغ رد الفصائل الذي يتضمن جملة من الملاحظات".

وأضاف المسؤول: "لدى الفصائل جملة من النقاط والملاحظات بشأن تبادل الأسرى وأعداد الأسرى الفلسطينيين المقابل للإفراج عنهم، وضمانات الانسحاب العسكري بشكل كامل من القطاع".
وفي القاهرة، أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، في بيان، الخميس، أن "مصر قد طرحت بالفعل إطاراً لمقترح لمحاولة تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف المعنية، سعياً وراء حقن الدماء الفلسطينية، ووقف العدوان على قطاع غزة، وإعادة السلام والاستقرار للمنطقة". وأضاف أن "المقترح يتضمن 3 مراحل متتالية ومرتبطة معاً، وتنتهي إلى وقف إطلاق النار".

وأشار إلى أن "مصر تؤكد أنها لم تتلق حتى الآن أي ردود على الإطار المقترح من أي طرف من الأطراف المعنية"، وأنه "عند ورود الردود من الأطراف المعنية، ستتم بلورة المقترح بصورة مفصلة، وسيتم إعلانه كاملاً للرأي العام المصري والعربي والعالمي".
وكانت القاهرة قد استقبلت خلال الأسبوع المنصرم وفوداً من حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي، بالإضافة إلى رئيس الاستخبارات في السلطة الفلسطينية ماجد فرج، ووفد إسرائيلي. كذلك، أجرى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمس الأربعاء، زيارة لمصر التقى فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وكان مصدر مصري مطلع على تحركات القاهرة قد قال لـ"العربي الجديد" إن الإدارة الأميركية تدعم رؤية تتضمن ألا تكون حركة حماس هي المسيطر الرئيسي على إدارة غزة عقب انتهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع، مضيفاً أن المسؤولين في مصر خلال اتصالات جرت هذا الأسبوع نقلوا أن "أي حديث عن غياب كامل لحماس والجهاد الإسلامي من المشهد عقب الحرب لن يكون واقعياً، وأنّه من الأفضل البحث في صيغ توافقية تراعي التركيبة السياسية في القطاع".
وأشار المصدر إلى أن "تصور غزة ما بعد الحرب يعدّ عائقاً رئيسياً حتى الآن في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، حيث تبدو الولايات المتحدة غير متحمسة لخيار إنهاء الحرب قبل التوافق على شكل إدارة غزة، بما يضمن أمن إسرائيل وعدم تكرار ما حدث في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي".
وقال المصدر إن "القاهرة تسعى لإعداد طرح لا يستبعد حماس من المشهد الغزاوي بعد انتهاء العدوان، ويضمن وجودها كشريك وليس كفاعل رئيسي، مع العمل على وجود آليات واضحة تضمن الرقابة على أنشطتها في القطاع من جانب الإدارة التي ستتولى المسؤولية، سواء كانت حكومة تكنوقراط أو إدارة مدنية مؤقتة تُشكَّل عبر لجنة الفصائل".
ومنذ 7 أكتوبر، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الخميس 21 ألفاً و320 قتيلاً و55 ألفاً و603 مصابين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

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