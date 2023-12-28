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قصف إسرائيلي جديد يستهدف محيط دمشق والأخيرة تتصدى

12/28/2023 11:18:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قصفت إسرائيل مساء الخميس محيط العاصمة السورية دمشق.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية على لسان مصدر عسكري أنه "في حوالي الساعة الحادية عشرة و5 دقائق من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الجنوبية"

وقال المصدر: إن الدفاع الجوي تصدى لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها والخسائر اقتصرت على الماديات."

ويأتي القصف الإسرائيلي بعد يوم من سقوط طائرة مسيرة مفخخة في هضبة الجولان المحتلة انطلقت من سوريا.
وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي لأول مرة منذ بداية الحرب إلى سقوط طائرة مسيرة مفخخة انطلقت من سوريا في جنوب الجولان، مضيفة أن المسيّرة خلفت أضرارا بأحد المباني، دون وقوع إصابات.
ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أطلقت فصائل مسلحة من سوريا أكثر من مرة قذائف صاروخية باتجاه إسرائيل.

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