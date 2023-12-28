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جنرال إسرائيلي: تدمير أنفاق حماس يحتاج لسنوات ولأرواح

12/28/2023 11:18:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تتصاعد أزمة الثقة في إسرائيل، ليس في صفوف المسؤولين فحسب، ولكنها تمتد إلى اهتزاز ثقة الإسرائيليين في قياداتهم أيضاً، وكذلك المراقبين والمحللين، بكل ما يتعلق بالحرب على غزة، وطريقة إدارتها والتشكيك في إمكانية تحقيق أهدافها المعلنة من تدمير حركة حماس وإعادة المحتجزين الإسرائيليين.
وفي غمرة كل ذلك، تجنّد الإعلام الإسرائيلي من اليوم الأول للحرب بتقديم معلومات مغلوطة وصور مزيّفة عن مجريات الحرب في قطاع غزة، والبحث عن "صورة نصر".
ومع تقدّم الحرب وتوالي التصريحات والمعلومات والتحليلات، يتضح أكثر زيف الكثير مما تقدّمه وسائل الإعلام الإسرائيلية، خاصة القنوات التلفزيونية، من انتصارات وهمية، هذا عدا عن تغييبها المأساة الإنسانية الحاصلة في غزة. كما يتضح زيف الكثير من تصريحات المسؤولين الإسرائيليين.
وفي هذا السياق، نقل الجنرال في الاحتياط يتسحاك بريك، وهو أحد الشخصيات العسكرية الإسرائيلية المعروفة، في مقال نشره في صحيفة "هآرتس" ، معلومات صادرة عن ضباط وجنود يحاربون في قطاع غزة، ويتحدثون عن صورة مغايرة لما يقدّمه الناطق بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هغاري في إطلالته على وسائل الإعلام، كما طالب بريك الجيش والمعلقين الإسرائيليين بالتواضع في ما يقدّمونه للجمهور.
ويقول بريك في المقال: "من المعلومات التي أحصل عليها من ضباط وجنود يحاربون في قطاع غزة منذ البداية (بداية الحرب)، نستنتج أن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي والمحللين العسكريين في القنوات التلفزيونية يقدّمون معلومات مغلوطة بشأن آلاف القتلى في صفوف حركة حماس، والمعارك وجهاً لوجه بين قواتنا وبينهم"، مضيفاً أن عدد قتلى حماس جراء نيران قواتنا على الأرض أقل بكثير. الحرب في غالبيتها لا تجري وجهاً لوجه مثل ما يصرّح الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي والمحللين، ومعظم القتلى والمصابين من طرفنا أصيبوا جراء عبوات ناسفة وإطلاق صواريخ مضادة للدروع من قبل حماس".

وذكر بريك أن عناصر حماس يخرجون من الأنفاق عبر الفتحات ويخفون عبوات ناسفة وينصبون كمائن ويطلقون الصواريخ المضادة للمدرعات باتجاه المركبات العسكرية الإسرائيلية ثم يختفون في الأنفاق، مضيفاً أن الجيش الإسرائيلي لم يجد الحلول الآن.

وأضاف بريك: "من الواضح أن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي والمستوى الأمني يطمحان إلى إظهار الحرب في غزة كنصر كبير قبل أن تتضح الصورة. ومن أجل ذلك فإنهم يقومون بإدخال وسائل إعلام مجنّدة من القنوات التلفزيونية الكبيرة إلى قطاع غزة من أجل التقاط صور نصر"، مضيفاً أن "هذه هي الحرب الأكثر تصويراً (التي التقطت فيها مشاهد مصوّرة) منذ قيام إسرائيل وربما على مستوى العالم بأسره".
واعتبر أن "خلق صور نصر مزيّفة حتى قبل أن نقترب من الهدف المنشود، يمكن أن يكون ضاراً للغاية إذا لم تتحقق أهداف الحرب بالكامل، وهي تدمير قدرات حماس وإطلاق سراح الرهائن. لذلك من الأفضل التواضع".
صور مزيفة في غزة على طريقة الردع الوهمي
وشبه الجنرال الإسرائيلي ما يحدث الآن بما سبق الحرب من حديث إسرائيلي عن الردع وهيبته، قبل ظهور واقع مغاير تماما: "هذا يذكّرني بما قاله لنا المراسلون والمعلقون أنفسهم في القنوات التلفزيونية (الإسرائيلية) الكبرى، إلى جانب جنرالات متقاعدين، قبل الضربة التي تلقيناها في غلاف غزة (أي طوفان الأقصى)، إن الجيش الإسرائيلي هو أقوى جيش في الشرق الأوسط وأن أعداءنا مرتدعون. ولسوء الحظ، فإن المراسلين والمعلقين والجنرالات المتقاعدين أنفسهم يواصلون إنتاج صور مزيّفة على هذا المنوال وكأنهم لم يتعلموا أي شيء".
ويعتقد الجنرال المتقاعد أن "القضاء على أنفاق حركة حماس سيمتد لسنوات طويلة وسيكلّف الإسرائيليين خسائر كبيرة في الأرواح، حتى أن الجيش يعترف اليوم بأن الحديث يدور عن مئات الكيلومترات من الأنفاق المتفرّعة والعميقة وبعضها مبني من عدة طبقات مع العديد من مراكز القتال. لقد بنتها حماس على مدار عشرات السنوات بمشورة خبراء من الدرجة الأولى. إنها أنفاق تتصل على طول وعرض قطاع غزة كما تتصل بسيناء من تحت رفح".
وأضاف أنه "لسنوات عديدة، ساد التصوّر (الإسرائيلي) القائل بأن حماس تم ردعها، وبالتالي أُلغيت جميع خطط ووسائل الحرب في قطاع غزة وأنفاقها. ولهذا السبب لم يجلس خبراؤنا للبحث والتخطيط وإنشاء التدابير المناسبة للحرب تحت الأرض. وعليه نحاول اليوم أن نرتجل الحلول، لكن لا سبيل لتقديم حلّ فعال".

سنوات في غزة
وتابع الجنرال المتقاعد: "يقول لي الكثير من الضباط والجنود في قطاع غزة إنه سيكون من الصعب جداً وربما مستحيلاً منع حماس من إعادة بناء نفسها مجدداً بعد الدمار الكبير الذي ألحقه الجيش الإسرائيلي بقواعدها. ستتطلب المحاولة استمرار وجود قوات (إسرائيلية) كبيرة في غزة لسنوات عديدة مع استمرار القتال ضد حماس، التي ستخرج من الأنفاق، وتطلق صواريخ مضادة للدبابات، وتزرع متفجرات، وتنفذ عمليات أسر، وتسبب خسائر كبيرة للجيش الإسرائيلي. ولهذا سيكون من المهم الخروج من المراكز المزدحمة والعمل بطريقة تركّز على المداهمات والقصف بواسطة الطائرات بناء على معلومات استخباراتية دقيقة".

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