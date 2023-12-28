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10 أيام تفصل الحريجي عن الأهلي

12/28/2023 11:15:30 PM
(MENAFN- Al Watan) اقترب ظهير الأهلي، بسام الحريجي، من العودة للملاعب بعدما بينت الفحوصات الطبية التي خضع لها، استجابة سريعة للعلاج. وكشفت الفحوصات الجديدة أن اللاعب يعاني من كدمة وشرخ بسيط في فقرات الظهر، وأنه بحاجة لعلاج وتأهيل لمدة لا تتجاوز 10 أيام قبل المشاركة مع الفريق مجددا في المباريات الرسمية.
وسيكون الحريجي جاهزا للقاء الأخدود في الجولة 20، المقررة بعد استئناف الدوري عقب فترة التوقف. وتعرض الحريجي للإصابة في الـ25 من نوفمبر الماضي، أمام الشباب في لقاء الجولة الـ 14 لدوري روشن السعودي، ليغيب عن الجولات الأربع الأخيرة أمام أبها، الرائد، الفيحاء، والحزم، وسيغيب عن مباراة الخليج، غدا.

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