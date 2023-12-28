10 أيام تفصل الحريجي عن الأهلي

(MENAFN
- Al Watan) اقترب ظهير الأهلي، بسام الحريجي، من العودة للملاعب بعدما بينت الفحوصات الطبية التي خضع لها، استجابة سريعة للعلاج. وكشفت الفحوصات الجديدة أن اللاعب يعاني من كدمة وشرخ بسيط في فقرات الظهر، وأنه بحاجة لعلاج وتأهيل لمدة لا تتجاوز 10 أيام قبل المشاركة مع الفريق مجددا في المباريات الرسمية.
وسيكون الحريجي جاهزا للقاء الأخدود في الجولة 20، المقررة بعد استئناف الدوري عقب فترة التوقف. وتعرض الحريجي للإصابة في الـ25 من نوفمبر الماضي، أمام الشباب في لقاء الجولة الـ 14 لدوري روشن السعودي، ليغيب عن الجولات الأربع الأخيرة أمام أبها، الرائد، الفيحاء، والحزم، وسيغيب عن مباراة الخليج، غدا.
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