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ترمب يعد بأن رئاسته ستنهي الحرب الأوكرانية

12/28/2023 11:11:49 PM
(MENAFN- Al Watan) تعهد دونالد ترمب، خلال ولايته الرئاسية الثانية، بإنهاء الحرب في أوكرانيا ((خلال أربع وعشرين ساعة)). ورفض المحللون الرئيسيون تصريحات الرئيس، ووصفوها بأنها مبالغ فيها، ولكن هناك احتمال قوي بأن يعود ترمب إلى المكتب البيضاوي، لذلك ينبغي لخبراء السياسة الخارجية أن يأخذوا تصريحات الرئيس السابق على محمل الجد، وأن يقيموا كيف يمكن لإدارة ترمب أن تتعامل مع أكبر صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، حيث غزا بوتين أوكرانيا في عهد كل من أوباما وبايدن، لكنه لم يهاجمها عندما كان ترمب رئيسا، الذي صرح بأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا ((لم تكن لتحدث أبدًا تحت قيادته)).
إستراتيجية بايدن
ويعترف عدد من الخبراء الغربيين بنقاط الضعف في إستراتيجية بايدن بأوكرانيا، التي شجعت بوتين على شن الغزو في المقام الأول، حيث أسهم انسحاب بايدن الفاشل من أفغانستان إلى قرار بوتين بإعادة مهاجمة أوكرانيا. كما أن محاولات بايدن الضعيفة لتحقيق ((الردع المتكامل))، والتهديد بفرض عقوبات، وتقديم المساعدات لأوكرانيا، فشلت في تحقيق هدفها المقصود المتمثل في ردع عدوان بوتين.
وفي أعقاب غزو بوتين، اتبع بايدن إستراتيجية مفرطة الحذر في زمن الحرب. وبدلا من تحديد هدف النصر بوضوح، تعهد بمساعدة أوكرانيا ((طالما استغرق الأمر))، وهو ما أثار تساؤل الخبراء: ما هي المدة التي يستغرقها القيام بذلك؟.
وكان ينبغي على بايدن أن يزود أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاجها لتحقيق الفوز بسرعة، لكنه بدلا من ذلك كان خائفا من ((التصعيد)) الروسي المحتمل، وقدم تنقيطا حذرا من الأسلحة. وعارض بايدن توفير العديد من أنظمة الأسلحة الرئيسية مثل الدبابات والطائرات والمدفعية بعيدة المدى قبل أن يغير رأيه، والنتيجة هي أن أوكرانيا كان لديها ما يكفي من الأسلحة للقتال، ولكن ليس ما يكفي لتحقيق النصر.
واعتمدت إستراتيجية بايدن على إنفاق مليارات الدولارات فقط من أجل التوصل إلى مأزق دموي وغير حاسم.
مبدأ ترمب
في المقابل، واستنادا إلى تصريحاته العامة فقط، يمكن للمرء أن يتنبأ بأن مبدأ ترمب مختلف تمامًا بالنسبة لأوكرانيا، حيث ذكر أنه سيستخدم علاقته الشخصية مع زيلينسكي وبوتين في التفاوض على تسوية للصراع ((في يوم واحد)). وقد يكون الإطار الزمني ليوم واحد طموحًا للغاية، حيث لم يعرب بوتين ولا زيلينسكي عن اهتمامهما بالتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض، ويبدو أن كلا الجانبين يعتقدان أنهما ما زالا قادرين على تحقيق الانتصار في ساحة المعركة.
لكن النهج الذي يقترحه ترمب قد يغير هذه الحسابات، حيث قال: ((سأقول لبوتين: إذا لم تتوصل إلى اتفاق، فسنمنح أوكرانيا أكثر مما حصلت عليه في أي وقت مضى إذا اضطررنا لذلك)).
وقد ذهب الخبراء إلى أن تصرفات ترمب السابقة تجعل هذا التهديد ذا مصداقية. ففي أثناء وجوده في منصبه، أظهر ترمب استعداده لتجاوز الحدود، حيث رفع القيود التي فرضها عهد أوباما على قواعد الاشتباك في القتال ضد ((داعش))، وقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني.
لذا يقول الخبراء إنه إذا رفض بوتين التفاوض، فربما يزيل ترمب القيود التي فرضها عهد بايدن على نقل الأسلحة، ويمنح أوكرانيا الأسلحة التي تحتاجها للفوز، بما في ذلك الأسلحة بعيدة المدى لضرب شبه جزيرة القرم وروسيا، حيث إن مواجهة بوتين احتمال التعرض لهزيمة عسكرية مكلفة ستجعله يفضل المفاوضات.
وتابع ترمب في ذكر إستراتيجيته لإحضار كييف إلى الطاولة: ((سأقول لزيلينسكي: عليك أن تعقد صفقة لا أكثر))، فلا تستطيع أوكرانيا أن تنجح إلا بفضل الدعم الغربي واسع النطاق، واحتمال خسارتها المساعدات من شأنه أن يشكل لها حافزا قويا للتفاوض.
وقف النار
إن وقف إطلاق النار على طول الخطوط الحالية والمفاوضات اللاحقة من شأنهما أن يحافظا على سيادة أوكرانيا الديمقراطية الراسخة في الغرب والقادرة على الدفاع عن نفسها، وستحتفظ كييف بمطالباتها المعترف بها دوليا بالسيادة على كامل أوكرانيا. ومن شأن وقف الأعمال العدائية أيضا أن يسهل توفير ضمانات أمنية موثوقة، بما في ذلك العضوية المحتملة في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، لردع روسيا عن استئناف الصراع. وعلى الرغم من أن هذه النتيجة أقل إرضاءً من النصر العسكري الكامل (الذي يرجح بأنه غير قابل للتحقيق)، فإنها تمثل هزيمة إستراتيجية لروسيا، وتعزيزا للأمن القومي الأمريكي والتحالف الغربي.
ويزعم بعض الجمهوريين أن الصراع في أوكرانيا مسألة أوروبية لا أهمية لها بالنسبة للولايات المتحدة من الناحية الإستراتيجية. وكما تعزز تعليقاته العامة، فإن ترمب لا يوافق على ذلك، فهو يرى إنهاء الحرب قضية رئيسية في السياسة الخارجية، وهي قضية يخطط لإنجازها في اليوم الأول.
إستراتيجية ترمب لإنهاء الحرب:
- يرى أنه يستطيع وقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا
- يرغب في عقد صفقة مع كل من الرئيس الروسي بوتين والرئيس الأوكراني زيلينسكي
- سيضغط على الجانب الروسي بالتهديد بتسليح أوكرانيا بلا قيود
- سيضغط على الجانب الأوكراني بوقف الإمدادات والمساعدات الغربية لهم
وقف القتال والمفاوضات اللاحقة يمنح أوكرانيا:
- المحافظة على سيادة أوكرانيا الديمقراطية
- ستحتفظ كييف بمطالباتها المعترف بها دوليا بالسيادة على كامل أوكرانيا
- يسهل توفير ضمانات أمنية موثوقة، بما في ذلك العضوية المحتملة في ((ناتو))
- تمثل هزيمة إستراتيجية لروسيا، وتعزيزا للأمن القومي الأمريكي والتحالف الغربي

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