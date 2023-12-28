Friday, 29 December 2023 09:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قصور قرية المشكاة الـ12 إرث الـ300 عام ينتظر الترميم

12/28/2023 11:11:49 PM
(MENAFN- Al Watan) على الرغم من أن عددا منها تبدو آيلة إلى السقوط، وانهيار أسقف بعض الغرف، وأجزاء من جوانب بعضها الآخر، فإن قصور قرية المشكاة الطينية الـ12 في نجران ما زالت شامخة، وتحظى بزيارة كثير من السواح الأجانب والعرب، بالإضافة لأهالي المنطقة وضيوفهم الذي يشهدون فيها حكاية 300 عام من الزمن، هو عمر الـ12 قصرا طينيا التي شكلت قرية صغيرة تتوسطها بئر مائية واسعة وعميقة، رصفت جوانبها من الأسفل إلى الأعلى بالحجارة والطين، وهي تعد من أقدم الآبار المائية في المنطقة، حيث يصل عمقها إلى 50 مترا، وعرضها 7 أمتار، وكان أهل القرية يعتمدون عليها للشرب وري المزارع بجلب الماء إما عن طريق السواني أو الحبال التي تعلق فيها القرب.
واللافت أن المفتاح الحديدي الخالص والخاص ببوابة أحد القصور الطينية الـ12 لا يزال يتم تناقله حتى اللحظة، حيث يحتفظ به أحد أحفاد مالك ذلك القصر الطيني التاريخي، وقد تسلمه من والدته التي تسلمته بدورها من أبويها قبل وفاتهما، وقد فضل الحفيد تعليقه في المكان المخصص له على أحد جنبات الباب الخشبي.
300 مبنى أثري
أكد مسؤول الحماية في فرع هيئة الآثار والسياحة بمنطقة نجران، علي سعيد آل مريح، أن نجران من أكثر المناطق محافظة على المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمباني التراثية.
وأشار إلى أن عددا كبيرا من المواطنين رمموا منازلهم ومبانيهم الطينية على نفقتهم الخاصة بإشراف ومتابعة هيئة التراث.
وأوضح أن دور هيئة التراث يتمثل في القيام بجولات رقابية على جميع المواقع الأثرية والتراثية بالمحافظة، ورصد أي عبث أو هدم فيها، وحصرها وإحصائها، وهناك لجنة خاصة بذلك، وهي لجنة المباني الآيلة للسقوط التي تتبع إمارة المنطقة، ونعمل معها كمندوبين لفرع الهيئة. وقد حصرنا نحو 300 مبنى أثري تحمل طابع التراث العمراني بالمنطقة، وتم ترميم عدد منها.
وفيما يخص قرية المشكاة، قال علي: ((تعد ممتلكات شخصية، ولا تتبع للهيئة، وإن تم ترميمها فسيكون على حساب مالكيها الخاص، وإن كنا قد لمسنا من أهاليها اهتمامهم بالأمر، وستكون هناك أعمال تشجيعية وجهود من الهيئة، لترميمها من جديد)).
12 قصرا تاريخيا
عن المشكاة وقصورها الطينية، يقول ((الوالد)) علي سعيد آل مريح (91 عاما)، وهو أحد أهالي وساكني القرية، وآخر الأحياء الذين سكنوها وعاشوا في مبانيها الطينية: ((تعد القصور الطينية الـ12 في قرية المشكاة من أقدم القصور الطينية التاريخية بالمنطقة، لكنها ليست الوحيدة، حيث عرفت نجران ومحافظاتها وقراها مئات القصور الطينية التاريخية ذات الطابع الأثري الكبير، التي يصل عدد أدوار معظمها إلى 9 أدوار، وصممت وبنيت من مئات السنين بمنتهى الاحترافية في ذلك الوقت، فظلت صامدة قوية حتى يومنا هذا. وقد رمم عدد منها، وما زال عدد آخر ينتظر الترميم)).
وأضاف: ((لا تتبع قصور قرية المشكاة الهيئة، وتعد أملاكا خاصة، وتحظى باهتمام مالكيها، ونسعى جميعا، والبركة في شبابها، للاهتمام بها وترميمها، لتكون بالمظهر اللائق بها وبمكانتها)).
5 مسميات وبئر تاريخية
أوضح ((الوالد)) آل مريح: ((تشهد القرية إقبالا كبيرا من الضيوف القادمين للمنطقة والسائحين والزوار الذين يبدون اندهاشهم وإعجابهم بها، ويلتقطون لها الصور، ويبحثون عن أدق المعلومات عنها، وعن البئر المائية التي تتوسطها، وتعد من أقدم الآبار التاريخية، حيث حفرت منذ نحو 350 عاما تقريبا، وكانت المصدر الأساسي لأهالي القرية وما جاورها من القرى للتزود بمياه الشرب، وكانت تزود المنازل بالمياه للغسل والاستحمام، بالإضافة لكونها مصدرا رئيسا لري وسقاية المزارع عبر السواني التي ترفع المياه من عمق البئر، وتضخها عبر الساقية التي تتفرع لكل مزرعة من مزارع الأهالي، وكان الجميع ملتزما بجدول يعلم كل صاحب مزرعة موعده فيه باليوم والوقت المحدد له)).
وأكمل: ((تقع القرية في الضفة الشمالية لوادي نجران، وقد صنفت مبانيها الأثرية بـ5 أنواع، وهي: المشولق والمربع والدرب والمقدم والقصيب)).
وعن مسمى المشكاة، بيّن: ((يعني المشكاة التي تضيء، نظرا لأنها كانت قرية خير ومليئة بالسكان، كبارا وصغارا، وكان لهم حضور وتألق، ووجوههم مضيئة بحب الناس ومساعدتهم واستقبال من يفد إليهم وقت ثمار النخيل والقمح والذرة)).
إرث تاريخي
يجزم محمد صالح آل مريح من أهالي القرية بأن ((القرية بقصورها الطينية وبئرها التاريخية تعد إرثا امتد إلى مئات السنين، حيث شيدت منذ 300 - 350 عاما، وسبقت البئر القصور، حيث حفرت بعمق وعرض واسعين، وتم رص جوانبها بالحجارة بحرفية عالية ودقيقة تذهل كل من يشاهدها من الزوار والسياح والضيوف)).
وتابع: ((أما فيما يخص القصور الطينية فهناك منها ما زال قويا وشامخا، وهناك ما قد هدم وسقطت جوانبه، ومنها ما سقطت أسقف غرفها، ولكنها ما زالت جميعها تحتفظ بهيئاتها وشكلها)).
وتمنى من هيئة السياحة والآثار أن تمد يدها لمالكي تلك القصور، وأن تتعاون معهم، وتقدم لهم المشورة، لإعادة بنائها وترميمها من جديد، وترشيح من يقوم بهذه المهمة من المقاولين المختصين في هذا المجال، خصوصا أن أهلها لا يفكرون مطلقا في التفريط فيها أو هدمها، لافتا إلى أنها تحظى بإقبال شديد من الزوار الذين يتجولون فيها باستمتاع.

MENAFN28122023000089011017ID1107667184

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث