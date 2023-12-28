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فرصة ناشئة للشباب السعودي بالرعاية الصحية

12/28/2023 11:11:49 PM
(MENAFN- Al Watan) يبلغ متوسط العمر في المملكة 31 عامًا، و63% من سكانها أقل من 30 عامًا، ويشير هذا إلى أن القوى العاملة في المملكة مهيأة لشريحة ضخمة من المواهب الشابة، وبينما يهدف الاقتصاد السعودي إلى الابتعاد عن أساسه التقليدي الذي يركز على النفط، يظهر قطاع الرعاية الصحية كبيئة مثالية للنمو المهني، وتحقيق نتائج اقتصادية قوية.
مدفوعًا بالطلب المحلي واتجاهات السياحة الطبية الإقليمية، تشهد الرعاية الصحية في المملكة تحركًا تصاعديًا، حيث يتوقع أن تصل الإيرادات إلى 1.25 مليار ريال هذا العام.
ومع ذلك، وفقًا لتقدير جديد، ستحتاج المملكة إلى 175 ألف طبيب وممرضة، وغيرهم من المهنيين الطبيين بحلول 2030 لمعالجة النقص وتلبية احتياجات الرعاية الصحية.
احتياجات متزايدة
أدت الاستثمارات الكبيرة التي قامت بها الحكومة في البنية التحتية للرعاية الصحية والابتكار التكنولوجي والارتقاء التعليمي إلى خلق مناخ مهيأ للمواهب الشابة للمغامرة في مجموعة من أدوار الرعاية الصحية.
تعمل التطورات في التكنولوجيا، مثل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والتطبيب عن بعد، وتحليلات البيانات، على تغيير طريقة تقديم خدمات الرعاية الصحية، وتحسين نتائج المرضى، وزيادة الكفاءة، ونتيجة لذلك تظهر فرص وظيفية جديدة، الأمر الذي يتطلب مزيجًا من المهارات التقنية وخبرة الرعاية الصحية.
تحول سريع
يتحول الطلب على المهارات في القوى العاملة في المملكة بسرعة من الدراسات التقليدية في العلوم الإنسانية والعلوم السلوكية إلى موضوعات مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات.
وتكتسب دراسات التنمية شعبية بالتزامن مع أجندة التحول الاقتصادي في المملكة في رؤية 2030، والطلب المتغير في السوق.
وحين يتعلق الأمر بالحصول على رعاية صحية عالية الجودة، فإن أفضل المرافق الطبية المزودة بأحدث المعدات الطبية لن تكون كافية دون وجود عنصر بشري مؤهل، وسيكون الطلب أعلى كجزء من حملة السعودة في قطاع الرعاية الصحية، حيث يجب شغل غالبية هذه الوظائف من قبل المواطنين السعوديين.
%73 من القوى العاملة الحالية في مجال الرعاية الصحية في المملكة هم أجانب، لذا فإن جذب المواهب السعودية الشابة إلى هذه المهن أمر بالغ الأهمية لنمو القطاع.
تقنيات جديدة
مع اعتماد المملكة تقنيات طبية جديدة، يمكن لبرامج التدريب والدورات القصيرة أن تسد فجوة المهارات في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات، والطب الآلي، وتسلسل الجينوم، وغيرها من التقنيات الصحية المتطورة.
منذ 2021، استثمرت المملكة 14.6 مليار ريال في البحث والتطوير، وفي مجموعات التكنولوجيا الحيوية الحديثة مثل برنامج الجينوم البشري السعودي، والشبكة السعودية للتجارب السريرية.
ويساعد حجم الاستثمار والتطوير التنظيمي الذي تم تنفيذه بالفعل في المملكة بالفعل على تبسيط قدرة البلاد على إجراء التجارب والاختبارات وأخلاقيات علم الأحياء، كما أن النظام البيئي التعليمي السعودي في الطليعة.
أبحاث إستراتيجية
تُظهر الأبحاث الإستراتيجية أن 47% من الوظائف المبتدئة في العلوم الحيوية تتطلب درجات علمية متقدمة، مقارنة بـ27% في الصناعات الأخرى، وهذا الحاجز الكبير أمام الدخول قد يثني الشباب عن استكشاف الوظائف في هذا المجال.
يشير البحث إلى أن هناك تركيزًا محدودًا على مجموعات المهارات المطلوبة للحفاظ على قطاع الرعاية الصحية القائم على التكنولوجيا. ولتلبية هذا الطلب المتزايد، قد تحتاج المملكة إلى توجيه استثمارات كبيرة نحو تعزيز التعليم على مستوى عالمي، وخاصة في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
تعاون تعليمي صناعي
لإعداد الشباب لمهن الرعاية الصحية القائمة على التكنولوجيا، يعد التعاون بين المؤسسات التعليمية والصناعة أمرًا بالغ الأهمية، يمكن لشركات الرعاية الصحية أن تتعاون مع الجامعات ومراكز التدريب المهني لتطوير برامج متخصصة تزود الطلاب بالمهارات والمعرفة اللازمة. ويجب أن تتضمن هذه البرامج التدريب العملي، والتدريب الداخلي، وفرص الإرشاد لسد الفجوة بين التعلم الأكاديمي والممارسة في العالم الحقيقي.
مستقبل الوظائف
يكمن مستقبل وظائف الرعاية الصحية في المملكة في التقاطع بين التكنولوجيا وخبرة الرعاية الصحية. وبينما تسعى الدولة لتحقيق أهداف رؤية 2030، هناك حاجة ملحة لتمكين الشباب وإعدادهم لأدوار الرعاية الصحية القائمة على التكنولوجيا، ومن خلال الاستثمار في التعليم، وتعزيز المعرفة الرقمية، وتوفير الإرشاد، وخلق بيئة عمل داعمة، يمكن لشركات الرعاية الصحية تمكين المهنيين الشباب من النجاح في هذا القطاع سريع التطور.
وتعد المعلوماتية الصحية مجالًا سريع النمو يجمع بين الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات وتحليلات البيانات، ويقوم متخصصو المعلوماتية الصحية بإدارة البيانات وتحليلها لتحسين رعاية المرضى، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ودفع عملية صنع القرار القائمة على الأدلة، وهم مسؤولون عن تصميم وتنفيذ نظم المعلومات الصحية، وضمان أمن البيانات والخصوصية، واستخدام البيانات لتحديد الاتجاهات والأنماط.
ممارسو الطب عن بعد
يستخدم ممارسو التطبيب عن بعد التكنولوجيا لتوفير التشخيص والعلاج ومراقبة المرضى عن بعد. يقومون بإجراء استشارات افتراضية، ومراجعة السجلات الطبية، ووصف الأدوية، والاستفادة من مؤتمرات الفيديو، وتطبيقات الهاتف المحمول، وأجهزة المراقبة عن بعد.
مهندسو الروبوتات الطبية
تُستخدم الروبوتات الطبية على نطاق واسع في العمليات الجراحية والتشخيص وإعادة التأهيل، وفي المملكة هناك طلب متزايد على المهندسين المهرة الذين يمكنهم تصميم الروبوتات الطبية وتطويرها وتشغيلها. يعمل هؤلاء المحترفون بشكل وثيق مع مقدمي الرعاية الصحية لتطوير أنظمة روبوتية تعمل على تحسين الدقة الجراحية وتقليل وقت التعافي وتحسين نتائج المرضى.
محللو البيانات في الرعاية الصحية
نظرًا لأن قطاع الرعاية الصحية يولد كميات هائلة من البيانات، فإن الحاجة إلى محللي بيانات ماهرين يمكنهم استخلاص رؤى قابلة للتنفيذ من هذه البيانات أمر ضروري.. محللو البيانات مسؤولون عن جمع وتنظيم وتحليل بيانات الرعاية الصحية لتحديد الاتجاهات والأنماط ومجالات التحسين، إنهم يعملون بشكل وثيق مع متخصصي الرعاية الصحية لتطوير الإستراتيجيات القائمة على البيانات وتحسين تخصيص الموارد وتعزيز رعاية المرضى.

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