الجيش الأمريكي هل يجنب حربا أخرى في الشرق الأوسط؟

(MENAFN
- Al Watan) دفعت الحرب بين إسرائيل وحماس، الولايات المتحدة الأمر يكية إلى توسيع وجودها العسكري في الشرق الأوسط إلى مستويات نادرًا ما شهدتها بعد حرب العراق.
في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر وبداية الحرب بين إسرائيل وحماس، نشرت الولايات المتحدة حجمًا كبيرًا حقًا من الأصول العسكرية في المنطقة، بما في ذلك مجموعتان هجوميتان من حاملات الطائرات، تتألف كل منهما من 8 إلى 9 أسراب من الطائرات. وطائرات الهجوم والدعم وحفنة من طرادات ومدمرات الصواريخ الموجهة؛ طائرات مقاتلة إضافية من طراز F-15 وF-16 وA-10؛ ونظام الدفاع الصاروخي ((ثاد)) وعدد من بطاريات الدفاع الصاروخي باتريوت (برفقة 900 جندي إضافي لتشغيلها).
ويتم دعم هذه الأصول أيضًا من خلال سفينتين هجوميتين برمائيتين تحملان 3000 من مشاة البحرية والبحارة الذين تم نشرهم في الشرق الأوسط أوائل أغسطس.
نمط غير سار
يعد هذا نمط غير سار بالنسبة للولايات المتحدة، فتماشيًا مع محور السياسة الخارجية لواشنطن في آسيا والمحيط الهادئ، سعت عدد من الإدارات الرئاسية إلى تقليل الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، إلا أنها تم سحبها مرة أخرى من خلال عمليات متفرقة.
في السنوات القليلة الماضية، تم تركيز إعادة تأكيد قوة الجيش الأمريكي بشكل أساسي على مواجهة إجراءات مثل مضايقة السفن التجارية في مضيق هرمز والهجمات التي شُنّت ضد أفراد الجيش الأمريكي والمنشآت العسكرية في العراق وسوريا.
وتطلبت تصعيدات كبيرة، مثل اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، من الولايات المتحدة إظهار قوتها بحزم. لكن هذه الحوادث تتضاءل بالمقارنة مع العرض الهائل للقوة العسكرية الذي أظهرته الولايات المتحدة وسط الأزمة الحالية، وهي واحدة من أهم التحديات التي تواجه الاستقرار الإقليمي منذ ظهور داعش.
مستقبل الجيش
ماذا يعني كل هذا بالنسبة لمستقبل الجيش الأمريكي في المنطقة؟.
بالرغم من أن الولايات المتحدة لم تكن لديها أي نية للتخلي عن ضماناتها الأمنية، فإنها سعت إلى تقليص وجودها العسكري المادي الإجمالي واستبداله بقدر أكبر من التكامل الإقليمي والتعاون في المسائل الأمنية. والآن أصبح حساب التفاضل والتكامل أكثر تعقيدًا.
لقد أبدت أمريكا استعدادها لاستعراض قوتها العسكرية لحماية الاستقرار الإقليمي بشكل عام. وقد لعبت القوات والسفن الحربية الأمريكية دورًا فعالًا في ردع ميليشيات مثل حزب الله والحوثيين من تصعيد هجماتها بشكل كبير ضد إسرائيل، كما أدى الموقف القوي للجيش الأمريكي إلى تثبيط بعض القوى الإقليمية عن إشراك نفسها بشكل مباشر في الصراع.
تشكيل الدور
التدخل الأمريكي في المنطقة بدا أنه ثابتًا، لكن كل هذا لا يعني أن هدف الولايات المتحدة المتمثل في إعادة تشكيل دورها في الشرق الأوسط من الضامن الأمني الوحيد إلى الشريك الأمني معرض للخطر الكامل.
إن الطريق إلى تقليص البصمة المادية للجيش الأمريكي في المنطقة هو ببساطة أكثر فوضوية.
ومن الواضح أن الطبيعة المفتوحة إلى حد ما لنشر الولايات المتحدة للسفن والقوات وغيرها من المعدات في المنطقة بعد 7 أكتوبر الماضي، تزيد الأمور تعقيدًا بشكل واضح. فهل تحافظ الولايات المتحدة على هذا المستوى من الوجود العسكري في الشرق الأوسط ما دامت الحرب بين إسرائيل وحماس مستمرة، بالرغم من عدم وجود نهاية واضحة في الأفق؟.
في كلتا الحالتين، يتعين على حكومة الولايات المتحدة أن تبلغ شركائها بأن مجموعتها المثيرة للإعجاب من الأصول العسكرية الموجودة حاليًا في المنطقة ليست إجراءً أمنيًا دائمًا ولا ذريعة لفقد جهود التعاون الدفاعي الزخم. ففي نهاية المطاف، تشكل مثل هذه الجهود أهمية مركزية في ((إستراتيجية الخروج)) التي تتبناها المؤسسة العسكرية الأمريكية في المنطقة. ولا يمكنها، ولا ينبغي لها، أن تقلل من وجودها المادي إلى حد كبير حتى يتم ضمان سلامة الحلفاء والشركاء من خلال بنية التعاون الأمني المتبادل الشامل الذي تدعمه الولايات المتحدة، ولكن لا تهيمن عليها. ولكن من أجل تحقيق مثل هذه النتيجة، يتعين على حكومة الولايات المتحدة أن تظل منخرطة بثبات في دعم وتطوير جميع أشكال التكامل الأمني الإقليمي وبناء القدرات، بغض النظر عن مدى التحديات التي قد يواجهها عالم ما بعد السابع من أكتوبر.
قوات وأصول عسكرية نشرتها أمريكا في المنكقة بعد 7 أكتوبر
ـ مجموعتان هجوميتان من حاملات الطائرات
ـ كل من المجموعتين الهجوميتين تتألفان من 8 إلى 9 أسراب من الطائرات
ـ طائرات الهجوم والدعم
ـ طرادات ومدمرات الصواريخ الموجهة
ـ طائرات مقاتلة إضافية من طراز F-15 وF-16 وA-10
ـ نظام الدفاع الصاروخي ((ثاد))
ـ عدد من بطاريات الدفاع الصاروخي باتريوت يشغلها 900 جندي إضافي
ـ سفينتان هجوميتان برمائيتان تحملان 3000 من مشاة البحرية والبحارة
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