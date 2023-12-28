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الجيش الأمريكي هل يجنب حربا أخرى في الشرق الأوسط؟

12/28/2023 11:11:48 PM
(MENAFN- Al Watan) دفعت الحرب بين إسرائيل وحماس، الولايات المتحدة الأمر يكية إلى توسيع وجودها العسكري في الشرق الأوسط إلى مستويات نادرًا ما شهدتها بعد حرب العراق.
في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر وبداية الحرب بين إسرائيل وحماس، نشرت الولايات المتحدة حجمًا كبيرًا حقًا من الأصول العسكرية في المنطقة، بما في ذلك مجموعتان هجوميتان من حاملات الطائرات، تتألف كل منهما من 8 إلى 9 أسراب من الطائرات. وطائرات الهجوم والدعم وحفنة من طرادات ومدمرات الصواريخ الموجهة؛ طائرات مقاتلة إضافية من طراز F-15 وF-16 وA-10؛ ونظام الدفاع الصاروخي ((ثاد)) وعدد من بطاريات الدفاع الصاروخي باتريوت (برفقة 900 جندي إضافي لتشغيلها).
ويتم دعم هذه الأصول أيضًا من خلال سفينتين هجوميتين برمائيتين تحملان 3000 من مشاة البحرية والبحارة الذين تم نشرهم في الشرق الأوسط أوائل أغسطس.
نمط غير سار
يعد هذا نمط غير سار بالنسبة للولايات المتحدة، فتماشيًا مع محور السياسة الخارجية لواشنطن في آسيا والمحيط الهادئ، سعت عدد من الإدارات الرئاسية إلى تقليل الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، إلا أنها تم سحبها مرة أخرى من خلال عمليات متفرقة.
في السنوات القليلة الماضية، تم تركيز إعادة تأكيد قوة الجيش الأمريكي بشكل أساسي على مواجهة إجراءات مثل مضايقة السفن التجارية في مضيق هرمز والهجمات التي شُنّت ضد أفراد الجيش الأمريكي والمنشآت العسكرية في العراق وسوريا.
وتطلبت تصعيدات كبيرة، مثل اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، من الولايات المتحدة إظهار قوتها بحزم. لكن هذه الحوادث تتضاءل بالمقارنة مع العرض الهائل للقوة العسكرية الذي أظهرته الولايات المتحدة وسط الأزمة الحالية، وهي واحدة من أهم التحديات التي تواجه الاستقرار الإقليمي منذ ظهور داعش.
مستقبل الجيش
ماذا يعني كل هذا بالنسبة لمستقبل الجيش الأمريكي في المنطقة؟.
بالرغم من أن الولايات المتحدة لم تكن لديها أي نية للتخلي عن ضماناتها الأمنية، فإنها سعت إلى تقليص وجودها العسكري المادي الإجمالي واستبداله بقدر أكبر من التكامل الإقليمي والتعاون في المسائل الأمنية. والآن أصبح حساب التفاضل والتكامل أكثر تعقيدًا.
لقد أبدت أمريكا استعدادها لاستعراض قوتها العسكرية لحماية الاستقرار الإقليمي بشكل عام. وقد لعبت القوات والسفن الحربية الأمريكية دورًا فعالًا في ردع ميليشيات مثل حزب الله والحوثيين من تصعيد هجماتها بشكل كبير ضد إسرائيل، كما أدى الموقف القوي للجيش الأمريكي إلى تثبيط بعض القوى الإقليمية عن إشراك نفسها بشكل مباشر في الصراع.
تشكيل الدور
التدخل الأمريكي في المنطقة بدا أنه ثابتًا، لكن كل هذا لا يعني أن هدف الولايات المتحدة المتمثل في إعادة تشكيل دورها في الشرق الأوسط من الضامن الأمني ​​الوحيد إلى الشريك الأمني ​​معرض للخطر الكامل.
إن الطريق إلى تقليص البصمة المادية للجيش الأمريكي في المنطقة هو ببساطة أكثر فوضوية.
ومن الواضح أن الطبيعة المفتوحة إلى حد ما لنشر الولايات المتحدة للسفن والقوات وغيرها من المعدات في المنطقة بعد 7 أكتوبر الماضي، تزيد الأمور تعقيدًا بشكل واضح. فهل تحافظ الولايات المتحدة على هذا المستوى من الوجود العسكري في الشرق الأوسط ما دامت الحرب بين إسرائيل وحماس مستمرة، بالرغم من عدم وجود نهاية واضحة في الأفق؟.
في كلتا الحالتين، يتعين على حكومة الولايات المتحدة أن تبلغ شركائها بأن مجموعتها المثيرة للإعجاب من الأصول العسكرية الموجودة حاليًا في المنطقة ليست إجراءً أمنيًا دائمًا ولا ذريعة لفقد جهود التعاون الدفاعي الزخم. ففي نهاية المطاف، تشكل مثل هذه الجهود أهمية مركزية في ((إستراتيجية الخروج)) التي تتبناها المؤسسة العسكرية الأمريكية في المنطقة. ولا يمكنها، ولا ينبغي لها، أن تقلل من وجودها المادي إلى حد كبير حتى يتم ضمان سلامة الحلفاء والشركاء من خلال بنية التعاون الأمني ​​المتبادل الشامل الذي تدعمه الولايات المتحدة، ولكن لا تهيمن عليها. ولكن من أجل تحقيق مثل هذه النتيجة، يتعين على حكومة الولايات المتحدة أن تظل منخرطة بثبات في دعم وتطوير جميع أشكال التكامل الأمني ​​الإقليمي وبناء القدرات، بغض النظر عن مدى التحديات التي قد يواجهها عالم ما بعد السابع من أكتوبر.
قوات وأصول عسكرية نشرتها أمريكا في المنكقة بعد 7 أكتوبر
ـ مجموعتان هجوميتان من حاملات الطائرات
ـ كل من المجموعتين الهجوميتين تتألفان من 8 إلى 9 أسراب من الطائرات
ـ طائرات الهجوم والدعم
ـ طرادات ومدمرات الصواريخ الموجهة
ـ طائرات مقاتلة إضافية من طراز F-15 وF-16 وA-10
ـ نظام الدفاع الصاروخي ((ثاد))
ـ عدد من بطاريات الدفاع الصاروخي باتريوت يشغلها 900 جندي إضافي
ـ سفينتان هجوميتان برمائيتان تحملان 3000 من مشاة البحرية والبحارة

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