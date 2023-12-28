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طفلك والمعلومات

12/28/2023 11:11:48 PM
(MENAFN- Al Watan) (1)ماذا يملك طفلك من معلومات في السنوات الخمس الأولى؟!، سؤال يجب أن يتزامن مع الاهتمام باللبس، والأناقة، كلا وبل يجب أن يرتب الأولويات لدى الأبوين في تربيتهم لطفلهم (الورقة البيضاء) في خطواته الأولى في الحياة.
(2)
أفلا ينظرون إلى هذا الإناء الفارغ الذي يجب ملؤه بحزمة من المعلومات القيمة، على نحو من الرفق والتيسير، وعدم ترك المجال للمعلومات التافهة التي تحاصره بضرب عقله، والسيطرة على ذهنيته، حتى يظن أن الحياة تعاش بهذا الشكل، حتى يصبح عنصرا تافها لا قيمة له ولا قامة.
(3)
من المعلومات الدينية، والحسابية، والتاريخية، وحتى المعلومات الجغرافية، والطبية، والعلوم، مرورا بالمعلومات العامة، والوطنية، والثقافية، والفنية، يجب أن يتم تخزين معلومة واحدة على الأقل يوميا كمشروع استثماري مهم في زينة الحياة الدنيا.
(4)
بدلا من (أين أنفك)، وتعداد سكان المنزل، وإهدار الأيام والليالي في ((الملاهي)) و((البقالة))، يجب استغلال الطاقة الهائلة في الطفل، بالمعلومات المتنوعة ذات الفائدة، إضافة إلى تنمية المواهب، كالرسم، والتقليد، والحفظ، والتحدث بطلاقة.
(5)
يرتفع مستوى ((المعلومات)) مع تقدم الطفل بالعمر، حتى يرفعه العلم، وتحصنه المعرفة ((والجهل يهدم بيت العز والشرف)).
(6)
الترفيه ((الثمين)) مهم للطفل، ويصنع منه طفلا متمكنا، بينما الترفيه ((التافه)) لا يقدمه للأمام في الخطة التي يجب أن تكون مرنة، طويلة المدى، علما بأن وقت الطفل ثمين جدا، ومن الخطأ عدم الاستفادة من الوقت المهدر في الطريق بالمسابقات الثقافية مع الجوائز.
(7)
استثمارك الأمثل في طفلك، لذا يأتي التعليم بالترفيه كأسلوب ((ذكي)) لتنمية الطفل من جميع الجوانب، مع صناعة ((القدوات)) وصرف نظره عن ((البدع)) التي ابتلي بها المجتمع، فأمسى شرها أكثر من خيرها.

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