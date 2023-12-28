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روح اللغة

12/28/2023 11:11:48 PM
(MENAFN- Al Watan) إن للغة جسما لا ينمو إلا بالغذاء الجديد، وإن لها روحا لا يعلو أدب عليها ولا يدوم أدب دونها. ولكن الأجسام عرضة للأسقام، وآراء الناس في الأرواح لا تخلو من الأوهام، فاللغة إذا تحتاج إلى رجل الدين حينا، ورجل الطب أحيانا. أما إمامها فهو شاعرها، وأما طبيبها فهو أديبها. وما العمل إذا مرض الأديب وعجز الشاعر -العياذ بالله- بما هو صحيح من روح اللغة؟ من يري الصحيح فيستخدمه ليداوي ما اعتل فيها، فيجدد قواها ويفسح لها من الحياة أجلا زاهرا؟.
اقطع الغصن اليابس، ولقح الغصن الطري. تسلم الشجرة فتنمو وتزهر. كذاك فعل دانتي في اللغة الطليانية، وشكسبير في اللغة الإنجليزية، وفيكتور هوغو في اللغة الفرنسية. ولا ريب أن في سوريا ومصر اليوم من يحاولون، شعرا ونثرا، وإن عد إحسانهم قليلا، تجديد حياة اللغة العربية، وتوسيع نطاقها لفظا وبيانا. إني ممن يعشقون هذه اللغة الشريفة، وإذا كانت الإنجليزية تسابقها أحيانا إلى خيالي، وتجلس مكانها في معقولي، فهي لا تزال على لساني، وفي قلبي، وطي أحلامي. ليعذر مني القارئ هذا الإفصاح، فمن العادي الفطري أن يحب المرء لغة أجداده.
من جميل ما قلت يا صديقي الفاضل إن رقي اللغة في رقي أبنائها المشتغلين بها. هذه حقيقة كبيرة، استأذنك بتقديم أختها الصغيرة، وهي أن رقي اللغة لفي الخروج عن السمج العقيم من مألوفها مع المحافظة على روحها، ولكن الخارجين من الكتّاب اليوم عن المألوف وعن الروح معا كثيرون، فيخيل إليك وأنت تطالع ما ينشرون أنك تقرأ لغة أجنبية في ألفاظ عربية، ولكني أفضل هذا الإنشاء ـ وفيه من غرابة وركاكة ما فيه - على إنشاء عربي لا غبار على ((سيبوياته))، وقد أخذت معانيه كلها ومبانيه من ((الفرائد الدرية))، وغيره من ((المحنطات)) اللغوية، وعندي أن ضرر مثل هذه الكتب أشد من ضرر لغات الأجانب فيمن لا يحسنون من الكتاب حتى الترجمة، بل لا يحسنون حتى التقليد. وإننا إذا علمنا التلميذ أن يقول كتابة ((تمشى الأمير)) مثلا، فيكتب ((تحركت ركابه))، أو ((أخفق المرء سعيا))، فيكتب ((عاد بخفي حنين))، أو ((نكث عهده))، فيدهشنا ببلاغة ((قلب له ظهر المجن))، وغيرها من ثمار البيان الشبيهة بثمار صدوم، فإننا نعلمه حديثا لا يفهمه أبناء زمانه، وإن فهموه فلا يهمهم ولا يفيد.
إن في مثل هذا القديم، بل هذا التقليد، جمود اللغة وعقمها، وكلنا نعلم ما يتبع الجمود والعقم.
أجل أستاذي، إن رقي اللغة في نموها الدائم، والنمو في الحياة، والحياة فيما تألف اليوم ونكتشف غدا، والاكتشاف في الفكر والنظر والإرادة، والفكر والنظر والإرادة لا تدوم عاملة بغير الحكمة، والحكمة في أن تخبر المألوف، فتتجاوزه إلى سواه.
من الحسن أن ألم بشيء من شوارد اللغة، وأحسن من ذلك أن أفهم إذا استطعت أصول الشوارد، فانتفع بالأسباب إذا كانت شاملة. وقد اتخذ من القوالب ما ترتاح إليه، وفيه، أفكاري. ولعمري إن أوضاع اللغة، لا أساليب أرباب الإنشاء فيها، خير ما يتعلم التلميذ، ويقتبس الكاتب العصري. ولا بد له إذ ذاك، إذا تفرد في ذكائه، أن يتفرد في أسلوبه، فينبذ السمج والعقيم من مألوف الأوضاع، ويعود إلى لوح الوجود، وإلى حاضر الأمة في حياتها الجارية، فيتخذ من الاثنين مادة لبيانه. إنه ليجد في الاثنين غذاء طيبا جديدا لأسلوبه ولأفكاره، لمجازه أيضا وخياله.
على رأسي امرؤ القيس والمتنبي. على رأسي ابن خلدون والغزالي. وأسكن في رأسي عينين تريانني أرضا رحبة إلى جانبي الطريق التي سلكوها. ومن الحكمة إذا سرت في الحقول مستكشفا، مستوحيا، أو متنزها. أن أراقب من حين إلى حين منعطفات الطريق، فلا أهجرها تماما، ولا أسلكها عموما، وهذا ما أعنيه في نبذ المألوف، والمحافظة على روح اللغة.
1921*
* كاتب وأديب لبناني ((1876 - 1940)).

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