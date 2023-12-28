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المجد للرواية

12/28/2023 11:11:48 PM
(MENAFN- Al Watan) في تقديم كتابه ((دراسات في الرواية المصرية - 1964))، يذكر الدكتور علي الراعي أنه سئل لماذا وجه اهتمامه إلى الرواية المصرية، ولم يتجه مباشرة نحو دراسة المسرحية العربية دراسة شاملة؟، وكان جوابه الواضح: ((إن أية دراسة للجهد العربي المعاصر في المسرح لا يمكن أن تكون عميقة بعيدة الجذور ما لم تسبقها دراسة للرواية والقصة. ليس فقط لأن المسرح وثيق الصلة، بل لأن كثيرا من المشاكل الفنية والفلسفية والوجدانية التي واجهت كتاب الرواية قد واجهت كتاب المسرح فيما بعد. من أجل هذا كان لا بد أن تمسح الأرض القصصية أولا قبل أن تدرس المسرحية دراسة ذات بال))، ومن ثم كانت تلك الفصول التي قصد بها صاحبها أن تؤلف ((الجزء الأول من دراسة شاملة عن الرواية المصرية)).
لكن الذى حدث هو أن أضواء المسرح وقضاياه شغلت الأستاذ الكبير، فتتابعت أعماله: ((الكوميديا المرتجلة في المسرح المصرى - 1968، وفنون الكوميديا من خيال الظل إلى نجيب الريحاني - 1971، ومسرح الدم والدموع - 1973))، بالإضافة لكتابه عن توفيق الحكيم ((فنان الفرجة وفنان الفكر - 1969)).
وتوج الدكتور علي جهاده في ميدان المسرح بكتابه الكبير والشامل ((المسرح في الوطن العربي - 1982))، وفيه واجه التحدى القوى الفاتن، المتمثل في رسم صورة شاملة لواقع المسرح العربي المعاصر، والحقيقة أنه قد بذل جهدا هائلا في جمع مادته، والعكوف على تحليلها، فالتجزئة واقع قائم، تعمل الممارسات السياسية اليومية على تأكيده وتعميق أشكاله، ولعل هذا ما كان يعليه بقوله في تقديم كتابه: ((من يقرأ هذا الكتاب سيجد نفسه دائما بين أهله، أينما انتقل المؤشر من الخليج إلى المحيط: الهموم نفسا، الآلام بعينها، الآمال ودواعي الاستبشار هي هي في كل قطر عربي)).
واقع التجزئة هذا نفسه فرض على الباحث مادته وطريقة تناولها معا، وهو يقول بوضوح لا لبس فيه: ((لم أتردد في أن أثبت ما وصلني من معلومات الغير عن مسارح عربية لم يتح لي أن أتعرف على إنتاجها تعرفا مباشرا، مؤثرا في هذا أن أكون ناقلا عن أن أكون متجاهلا، والهدف العام لهذا الكتاب هو التعريف بالمسرح في الوطن العربي. وقد سلكت كل السبل المتاحة كي يكون هذا التعريف أوسع وأشمل ما تسمح به الظروف، موقنا - مع هذا - من أن جهدا أكبر لا بد بيذل في المستقبل، كي يكون هذا التعريف كاملا)).
وبعد أكثر من عشر سنوات، يقدم لنا الدكتور علي الراعي كتابه التوأم ((الرواية في الوطن العربي))، وأقول إنه توأم، لأن الهدف منه هو الهدف نفسه.
في تقديمه يكتب: ((المجد للرواية العربية. لقد جعلها أفضل المبدعين فيها لسان حال الأمة، وديوانا جديدا للعرب، ومستودعا لآلام وآمال أمتنا العظيمة مقطعة الأوصال. لا تزال شعوب هذه الأمة ترنو إلى التوحد من جديد. لا تزال تناضل الحدود الزائفة ومؤمرات الأجنبي. لا تزال تستهزئ بالحواجز والكوارث وأسلحة البغي التي تحاول جاهدة الهيمنة على الشعوب)).
بعبارة أخرى، يهدف الكاتب من كتابه أن يكون إسهاما في النضال ضد الواقع الذي يفرض التجزئة ويكرسها، وهو يسعى لتحقيق هدفه برسم تلك الجدارية الهائلة، الرواية العربية، عبر تناول أكثر من ثمانين عملا لكتاب من مصر والمشرق والمغرب والسودان والخليج. هو التقسيم الجغرافي نفسه بكل ما ينطوي عليه من خير وشر الذي سبق أن اعتمده في كتابه عن المسرح، وإن كنا نلمس داخل هذا التقسيم رغبة في أن تشمل الأعمال موضوع المناقشة - في هذا البلد أو ذاك - أكثر من جيل من أجيال المبدعين، وأن تفسح للمبدعات مكانا إلى جوار المبدعين.
وإنني أشهد بالجهد الهائل الذي بذله الدكتور علي الراعي في جمع مادته لأكثر من عشر سنوات. وحتى كتب فيه الكلمة الأخيرة (مارس 1991)، لم يكن له هم سوى هذا العمل، يبحث وينقب ويقرأ ويوازن ويختار، يدفعه حرصه على تمثيل ((كل)) البلاد العربية (لم يفلت منه سوى قطر والإمارات وموريتانيا) ومزيد من السعي والتقصي.
هل هي المصادفة التي جعلت الرواية المصرية تشغل من الكتاب المساحة نفسها التي شغلها المسرح المصرى في التوأم الآخر؟ (شغلت الرواية المصرية 184 صفحة من مجموع 192، وسبق للمسرح المصري أن شغل 155 صفحة من مجموع 558).
على أي حال، إن الكاتب يهدی کتابه كله لنجيب محفوظ ((الذي فتح الأبواب أمام الرواية العربية)). وعلى الرغم من أن إهداء الأعمال يبقى، دائما، ذا طابع ذاتي، فإنه هنا يكتسب دلالة موضوعية تماما. ففي الحقيقة، يصعب تماما تصور قيام الرواية العربية ثم ازدهارها دون إصرار ودأب وكدح هذا الراهب العظيم في محرابها.
1992*
* كاتب وناقد مصري ((1938 - 2010))

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