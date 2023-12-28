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يا صباح الخير أخت الصامدين

12/28/2023 11:11:48 PM
(MENAFN- Al Watan) يا صباح الخير، أخت المعجزات !
قدماي في الأصفاد من عشرين عام؟
ويداي في النار - حبي الممزق - آخ ـ من عشرين عام والليل
والأسلاك نافذتي إليك.
الغول، والعنقاء،
والخل الوفي
حفظت ملامحهم،
وكان الموت يحفظ كل شيء
في المرفأ المأهول
بالآتين من دهر قديم
بنوازع القتلى القدامى،
بالقوارب، باللغات
وأعوذ بالشر الرجيم
من شر ما خلقت يداه
الغول، والعنقاء - والدم والشباك
والنسل - والخل الوفي
من أول الدنيا - هناك
لآخر الدنيا- هناك !
وجبينها العالي،
كصارية تعود ولا تعود
من سقف أعمدة الدخان
لسقف أعمدة الدخان..
وأنا أخاطبها
وفي عنقي سلاسل موتي الآتي
أسألها،
وسور السجن يلعق عاره: ما أنت؟ من؟
في جبهة نقشت صدور جنودها الشجعان
كل الأسلحة
وعلى صدور جنودها الشجعان
ذلت.. كل.. كل الأسلحة؟!
ما أنت؟ من؟
أمدينة؟ أم مذبحة؟!
***
يتفقد الأغراب من حين لحين
تفاح جرحك.. هل سيثمر
للغزاة الفاتحين!
يتفقد الأغراب جرحك
وهو ينزف في ظلال الياسمين
يتفقد الأغراب جرحك:
((قد تموت
في الفجر - غزة ـ قد تموت!))
وتعود في الفجر الحزين
صيحات حبك والحياة
اقوى وأقوى!
يا صباح الخير، أخت الصامدين
أقوى وأعلى!
يا صباح الخير، أخت المعجزات!
قدماي في الأصفاد من عشرين عام
ويداي - من عشرين عام
في النار -حبي الممزق- آخ ـ من عشرين عام والليل والأسلاك نافذتي إليك،
ولا أزال،
يا حبي المحظور،
طفلا لاهيا في ساحتك
وفتى ينازل غاصبيك، على تراب أزقتك
وأنا القتيل على الرصيف
وأنا الأشداء الوقوف
وأنا البيوت.. البرتقال
أنا العذاب..
أنا الصمود..
أنا المئات
أمدينة؟ أم مذبحة؟!
أنا الألوف!
اليوم صار على المحبين اختيار الموت
اليوم عرس دمي المراق
أو أبد الفراق
وأنا.. وأنت
نعيش يا حبي المقاوم أو نموت!
1971*
*شاعر وكاتب فلسطيني ((1939 - 2014))

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