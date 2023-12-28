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العهر الفكري

12/28/2023 11:11:48 PM
(MENAFN- Al Watan) من أبشع التناقضات التي يعيشها، ليس إنسان هذا العصر فقط، بل إنسان جميع العصور، منذ عرف التمييز بين سلوكيات مرضي عنها، لأنها من مكارم الأخلاق، التي نادى بها ودعا إليها دعاة الفضائل قبل رسالات السماء وبعدها وحتى اليوم.. من أبشع هذه التناقضات أن توصم سلوكيات معينة بالعار والعيب وبأرذل الصفات التي يحصرها قاموس الفضائل والأخلاق، ومع ذلك، ورغم كل ما يتفجر فيها من صديد القذارة والفحش، أن تكون نسبة المتورطين فيها، والواغلين في حماتها، أكبر كثيرًا من نسبة المرتفعين عنها والحريصين على التمسك بأهداب الفضيلة تعففًا وتقوى وخوفًا من الزواجر والنواهي كما جاءت بها رسالات السماء.
من هذه السلوكيات المرفوضة في العلن، والملاحقة في الخفاء ووراء الجدران ما عرف على مر الأزمان (بالدعارة) بمفهومها الشائع وهو (الممارسات الجنسية المحرمة وغير المشروعة). وحين تتصايح بأن العالم - بغض النظر عن المواقع في الأرض - قد أصبح يزداد غرقا في هذا الوحل، فإننا نؤكد حقيقة هذا التناقض في حياة البشر، وقد نتناول المجتمعات بصنوف من التعليل، وفنون من التفسير، لانتشار الظاهرة، أو هي (الوباء) الذي أفرز أنواعًا من الأوبئة، القاتلة، آخرها في القائمة الطويلة العريقة، وباء نقص المناعة الذي يزلزل العالم من أقصاه إلى أقصاه، ليس لأنه (قاتل) فقط، وإنما لأنه مصر على الانتشار والتسلل إلى جميع بقاع الأرض، ولأن العلم لا يزال يقف مشلول الذهن أو الحركة أمام خطره الرهيب، وعلة الانتشار السريع، أو كبرى هذه العلل وأخطرها هذه (الدعارة) بغض النظر عن نوعية (ثنائيتها) بين الغارقين في وحولها.
ولكن هل خطر لنا أن نتساءل عما إذا كانت دعارة الممارسات الجنسية هي النوع الوحيد مما يطلق عليه أو يسمى (دعارة)؟!! وإذا كانت هناك أنواع أخرى - وهذا هو الواقع - فأيهما أشد خطرًا، وأبعد تأثيرًا، في بنية المجتمعات، وفي قضاياها على اختلاف وتنوّع هذه القضايا؟!
والواقع الذي أشعر أن علينا كمثقفين، تقع على عوائق شرائح منا مسؤولية النظر، ومحاولة توخي الأصلح والأفضل في مسيرة المجتمع، أن نواجهه، وأن نعرف خطره، هو أن هناك دعارة فكرية... وهي دعارة لا علاقة لها إطلاقًا بمفهوم الدعارة الجنسية، ولكنها في تقديري أخطر منها، لأنها (مقبولة) ومرضي عنها، وتمارس للأسف على نطاق واسع في عالمنا العربي على الأخص، وإن كان ما يسمى ((العالم الثالث)) موبوءًا بها بنسبة تزيد هنا وتنقص هناك، تبعًا لشدة أو تراخي إلحاح القضايا التي يعايشها المجتمع.
والدعارة الفكرية تجتمع مع (الدعارة الجنسية) في خصوصية هي (استئجار) الممارسة أو دفع مبلغ ما يزيد أو ينقص، مقابل مزاولة هذه الممارسة، يدفعه ما لا بد أن يسمى (المستفيد)... والمستفيد هو ذلك الذي يريد أن يشوه الحقائق، بأن يقلب الباطل حقًا... أن يخدع شرائح معينة من القراء عن الواقع المظلم والمأساوي الذي تعيشه جماهير أمة يرتبط مصيرها بذلك القرار أو البيان رقم (1)، الذي يخترق الأسماع من أجهزة الإذاعة والتلفزيون ليعلن القضاء على نظام يتهمه بكل ما يكون هو في الواقع من مؤيديه وأنصاره طوال دهر طويل... ذلك نوع واحد هو الأكثر شيوعًا، والأكثر ظهورًا في العالم الثالث، وإن كانت في تجارب الحياة السياسية في هذا العالم أنواع أخرى لا يتسع لها مجال هذا المقال... والمستفيد يعلم ما (للكلمة) من تأثير على العقول والأفهام والضمائر، على المستوى الجماهيري الواسع فما أسرع ما تمتلئ أنهر الصحف والمجلات، إلى جانب طاقة المايكروفونات، بهذه الكلمة تمجد، أصحاب البيان (إياه)، وتنزل أبشع اللعنات وأشدها قذارة على النظام الذي تم الإجهاز عليه. والذين يكتبون لا يجدون ما يمنع هذه الكلمة، ويتفتون في إبداعها هم بالطبع أولئك الذين (قبضوا)... ويظلون يقبضون)... وهم أنفسهم الذين يكتبون، نفس الكلام لأصحاب قرار أو بیان آخر يحمل نفس الرقم يعلن القضاء على نظام أخذ دوره في العبث الداعر القذر بالحقائق ومصالح الجمهور.
ومع أن النوعين من (الدعارة) يتقاضى أو (يقبض) أجره على ممارسة القذارة، فإن هناك فرقًا لا بد أن يذكر، وهو أن الدعارة الفكرية تتمتع بالأجر الأعظم والأكثر سخاء... ليس فقط لما تغوص فيه من الوحل والصديد، وإنما أيضًا - وهذا عجیب حقًا - لالتزام الصمت المطبق حتى عن المحاسن في نظام ما... ويحكى بهذه المناسبة عن مجلة (قبض) صاحبها من رموز النظام في بلد من بلدان العالم الثالث، مبالغ طائلة، دون أن يكتب في مجلة حرفًا يمدح أو يقدح... فلما سئل في ذلك كان جوابه العجيب... أن ما قبضه.. وما سوف يقبضه في المستقبل أيضًا هو ثمن (السكوت)...
بيوت الدعارة الجنسية في كثير من بلدان العالم، تضع لافتات بأسماء أصحابها... فما أكثر هذه اللافتات التي تحملها بيوت مماثلة للدعارة الفكرية في العالم الثالث وهي تتميز بعد ذلك بأنها تجد الأبواب مشرعة، لاستقبالها وانتشارها دون قيود!
1986*
* أديب وناقد ومترجم سعودي ((1914 – 1997)).

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