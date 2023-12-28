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أمير مكة يستقبل نائبه في منزله بجدة

12/28/2023 11:11:48 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في منزله بجده، الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز وذلك فور وصوله إلى المنطقة لمباشرة مهام عمله.
وفي بداية اللقاء هنأ أمير منطقة مكة المكرمة نائبه بثقة ولاة الأمر – أيدهم الله وحفظهم – والتي اقتضت تعيينه نائباً لأمير المنطقة، مؤكداً عظم الأمانة وشرف المسؤولية لاسيما وأن المنطقة تحتضن أقدس بقاع الأرض ومهوى أفئدة المسلمين، ما يحتّم على الجميع العمل الدائم لخدمة ضيوف الرحمن وبذل قصارى الجهد من أجل راحتهم والتسهيل عليهم.
ونوه الأمير خالد الفيصل إلى أهمية مواكبة توجيهات القيادة الرامية لتحقيق التنمية في مختلف محافظات المنطقة ، مؤكدا على ضرورة الالتقاء بالأهالي والاستماع لمطالبهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم، وختم سموه حديثه بالدعاء أن يحفظ الله قيادة هذه البلاد، وأن يُمدّ الأمير سعود بن مشعل بالعون والتوفيق لما فيه خير المنطقة وسكانها وقاصديها.
فيما أعرب نائب أمير منطقة مكة المكرمة عن عظيم شكره ووافر امتنانه للأمير خالد الفيصل على توجيهاته التي تصب في مصلحة المنطقة وإنسانها، مشيداً سموه بما تحقق في المنطقة من نهضة شاملة بفضل الله ثم بالدعم اللامحدود الذي تلقاه من ولاة الأمر – حفظهم الله – والمتابعة من لدن سموه الكريم لكافة الأعمال بالمنطقة، مؤكداً عزمه على تحقيق تطلعات القيادة وآمال وطموحات أبناء وزوار المنطقة.

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