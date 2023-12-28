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DAKAR RALLY مسارات مختلفة وإثارة متجددة

12/28/2023 11:11:48 PM
(MENAFN- Al Watan) عززت المملكة حضورها على الساحة العالمية الرياضية باستضافة العديد من المنافسات والأحداث والفعاليات الرياضية، ويعد رالي داكار واحدًا من أهم المحافل الدولية التي تستضيفها المملكة سنويًا منذ 2020، وأضحت المملكة موطنًا لرالي داكار، أكبر وأعرق رالي على وجه الأرض وأكثرها إثارة وحماسًا، والذي يعد أهم فعاليات رياضة المحركات في العالم، حيث يترقب عُشاق السرعة والتحديات فعاليات الرالي كل عام، انطلاقًا من عراقته وحجمه ومستويات الإثارة والحماس التي يقدمها لجمهور عالمي متعطش لأجواء المغامرة التي تتمتع بها الراليات الصحراوية، لتنطلق الخامسة التي تستضيفها وهي النسخة الـ46 في تاريخ الرالي، في الــ5 من يناير المقبل، واللافت للأنظار أن المملكة استضافت الرالي حتى هذه النسخة 5 مرات بـ5 مسارات

تميز أول
تميّزت المملكة باستضافة النسخة الـ42 للرالي في 2020، وذلك للمرة الأولى في قارة آسيا، بعد إقامته لأكثر من 30 عامًا في قارتي إفريقيا وأمريكا الجنوبية، خلال الفترة من الـ5 وحتى الـ 17 من يناير 2020، بمشاركة 557 سائقًا من 62 دولة و6 قارات حول العالم، حيث بلغت المسافة الإجمالية للمسار 7800 كيلومتر انطلاقًا من مدينة جدة، لينتهي في القدية، وعبر الرالي مدن الوجه ونيوم والعلا وحائل والرياض ووادي الدواسر وحرض وشبيطة، وقطع المتسابقون مسافة إجمالية بلغت 7800 كيلومتر، وضم السباق خمس فئات للمركبات المشاركة، وهي السيارات والدراجات النارية والدراجات الرباعية والشاحنات وكذلك الباغي المفتوحة (سايد باي سايد).
12 مرحلة

للعام الثاني على التوالي، استضافت السعودية النسخة الـ43 للرالي خلال الفترة من الـ3 وحتى الـ15 من يناير 2021، حيث عبر المتسابقون 10 مدن سعودية خلال 12 مرحلة مختلفة لمسافة إجمالية بلغت 7600 كيلومتر، بمسار مختلف عن النسخة الأولى، وكانت جدة هي نقطة الانطلاق والختام، بينما عبر الرالي بيشة ووادي الدواسر والرياض والقيصومة وحائل وسكاكا ونيوم والعلا وينبع. وشارك في السباق أكثر من 500 متسابق، تنافسوا في 6 فئات هي: السيارات، والدراجات النارية، والدراجات النارية الرباعية، والشاحنات، والمركبات الصحراوية الخفيفة، إضافة إلى الفئة الجديدة داكار كلاسيك.
1026 مشاركا

بمسار جديد، أُقيمت النسخة 44 من الرالي في نسخته الثالثة على الأراضي السعودية، خلال الفترة من الـ2 وحتى الـ14 من يناير 2022، التي استقطبت 1065 مشاركًا يمثلون 70 جنسية من مختلف أنحاء العالم، ما جعلها النسخة الأكبر من حيث المشاركين في تاريخ الرالي العريق، كما ضم السباق 578 مركبة في مختلف فئات السباق، وتألف المسار من 13 مرحلة، بدأت بمرحلة تمهيدية من جدة، بالاتجاه إلى حائل، ومن حائل اتجهت المنافسات إلى القيصومة، ومنها إلى الرياض، ثم الدوادمي ووادي الدواسر ثم بيشة، وصولًا إلى خط النهاية في جدة، وبمسافة إجمالية تخطّت 8500 كيلومتر.
15 مرحلة

في نسخته الـ45، واصل رالي داكار رحلته في استكشاف السعودية للمرة الرابعة على التوالي، خلال الفترة من الـ31 من ديسمبر 2022 وحتى الـ15 من يناير 2023، ليشكّل الجولة الأولى من بطولة العالم للراليات الصحراوية للاتحاد الدولي للسيارات، وعبر المشاركون مسافة إجمالية تخطت 8500 كيلومتر في رحلة استغرقت 15 مرحلة، منها رحلة لمدة 3 أيام عبر محيط من الكثبان الرملية في صحراء الربع الخالي، خلال مرحلة الماراثون، وذلك بمسار جديد أخذ المشاركين من مدينة ينبع على شواطئ البحر الأحمر وصولًا إلى خط النهاية في الدمام على ساحل الخليج العربي، مرورًا بالعلا وحائل والدوادمي والرياض، وحرض، والربع الخالي وشيبة والهفوف، وشاركت في منافسات الرالي 455 مركبة في مختلف فئات السباق، بمشاركة 820 سائقًا وملاحًا يمثلون أكثر من 68 دولة مختلفة.
778 مشاركا

هذا العام، تعود منافسات النسخة 46 من رالي داكار مجددًا إلى السعودية بمسار جديد كليًا خلال الفترة من الـ5 وحتى الـ 19 من يناير المقبل، إذ يمتد السباق على مدار 13 مرحلة، ولمسافة أكثر من 7900 كيلومتر في مختلف أنحاء المملكة، وسيمر المسار هذا العام بالعلا، والحناكية والدوادمي والسلامية والهفوف وشبيطة والرياض وحائل ويختتم في ينبع، وتشارك في السباق 434 مركبة في مختلف فئات السباق، بمشاركة 778 سائقًا وملاحًا يمثلون أكثر من 72 دولة

2020
النسخة الـ42
الأولى بالمملكة
مسافة 7800 كلم
2021
النسخة الـ43
الثانية في المملكة
مسافة 7600 كلم
12 مرحلة
2022
النسخة الـ44
الثالثة في المملكة
المسافة
8500 كلم
13 مرحلة
2023
النسخة الـ45
الرابعة في المملكة
المسافة
8500 كلم
15 مرحلة
2024
النسخة الـ46
الخامسة في المملكة
المسافة
8500 كلم
13 مرحلة

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