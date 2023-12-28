DAKAR RALLY مسارات مختلفة وإثارة متجددة

(MENAFN
- Al Watan) عززت المملكة حضورها على الساحة العالمية الرياضية باستضافة العديد من المنافسات والأحداث والفعاليات الرياضية، ويعد رالي داكار واحدًا من أهم المحافل الدولية التي تستضيفها المملكة سنويًا منذ 2020، وأضحت المملكة موطنًا لرالي داكار، أكبر وأعرق رالي على وجه الأرض وأكثرها إثارة وحماسًا، والذي يعد أهم فعاليات رياضة المحركات في العالم، حيث يترقب عُشاق السرعة والتحديات فعاليات الرالي كل عام، انطلاقًا من عراقته وحجمه ومستويات الإثارة والحماس التي يقدمها لجمهور عالمي متعطش لأجواء المغامرة التي تتمتع بها الراليات الصحراوية، لتنطلق الخامسة التي تستضيفها وهي النسخة الـ46 في تاريخ الرالي، في الــ5 من يناير المقبل، واللافت للأنظار أن المملكة استضافت الرالي حتى هذه النسخة 5 مرات بـ5 مسارات
تميز أول
تميّزت المملكة باستضافة النسخة الـ42 للرالي في 2020، وذلك للمرة الأولى في قارة آسيا، بعد إقامته لأكثر من 30 عامًا في قارتي إفريقيا وأمريكا الجنوبية، خلال الفترة من الـ5 وحتى الـ 17 من يناير 2020، بمشاركة 557 سائقًا من 62 دولة و6 قارات حول العالم، حيث بلغت المسافة الإجمالية للمسار 7800 كيلومتر انطلاقًا من مدينة جدة، لينتهي في القدية، وعبر الرالي مدن الوجه ونيوم والعلا وحائل والرياض ووادي الدواسر وحرض وشبيطة، وقطع المتسابقون مسافة إجمالية بلغت 7800 كيلومتر، وضم السباق خمس فئات للمركبات المشاركة، وهي السيارات والدراجات النارية والدراجات الرباعية والشاحنات وكذلك الباغي المفتوحة (سايد باي سايد).
12 مرحلة
للعام الثاني على التوالي، استضافت السعودية النسخة الـ43 للرالي خلال الفترة من الـ3 وحتى الـ15 من يناير 2021، حيث عبر المتسابقون 10 مدن سعودية خلال 12 مرحلة مختلفة لمسافة إجمالية بلغت 7600 كيلومتر، بمسار مختلف عن النسخة الأولى، وكانت جدة هي نقطة الانطلاق والختام، بينما عبر الرالي بيشة ووادي الدواسر والرياض والقيصومة وحائل وسكاكا ونيوم والعلا وينبع. وشارك في السباق أكثر من 500 متسابق، تنافسوا في 6 فئات هي: السيارات، والدراجات النارية، والدراجات النارية الرباعية، والشاحنات، والمركبات الصحراوية الخفيفة، إضافة إلى الفئة الجديدة داكار كلاسيك.
1026 مشاركا
بمسار جديد، أُقيمت النسخة 44 من الرالي في نسخته الثالثة على الأراضي السعودية، خلال الفترة من الـ2 وحتى الـ14 من يناير 2022، التي استقطبت 1065 مشاركًا يمثلون 70 جنسية من مختلف أنحاء العالم، ما جعلها النسخة الأكبر من حيث المشاركين في تاريخ الرالي العريق، كما ضم السباق 578 مركبة في مختلف فئات السباق، وتألف المسار من 13 مرحلة، بدأت بمرحلة تمهيدية من جدة، بالاتجاه إلى حائل، ومن حائل اتجهت المنافسات إلى القيصومة، ومنها إلى الرياض، ثم الدوادمي ووادي الدواسر ثم بيشة، وصولًا إلى خط النهاية في جدة، وبمسافة إجمالية تخطّت 8500 كيلومتر.
15 مرحلة
في نسخته الـ45، واصل رالي داكار رحلته في استكشاف السعودية للمرة الرابعة على التوالي، خلال الفترة من الـ31 من ديسمبر 2022 وحتى الـ15 من يناير 2023، ليشكّل الجولة الأولى من بطولة العالم للراليات الصحراوية للاتحاد الدولي للسيارات، وعبر المشاركون مسافة إجمالية تخطت 8500 كيلومتر في رحلة استغرقت 15 مرحلة، منها رحلة لمدة 3 أيام عبر محيط من الكثبان الرملية في صحراء الربع الخالي، خلال مرحلة الماراثون، وذلك بمسار جديد أخذ المشاركين من مدينة ينبع على شواطئ البحر الأحمر وصولًا إلى خط النهاية في الدمام على ساحل الخليج العربي، مرورًا بالعلا وحائل والدوادمي والرياض، وحرض، والربع الخالي وشيبة والهفوف، وشاركت في منافسات الرالي 455 مركبة في مختلف فئات السباق، بمشاركة 820 سائقًا وملاحًا يمثلون أكثر من 68 دولة مختلفة.
778 مشاركا
هذا العام، تعود منافسات النسخة 46 من رالي داكار مجددًا إلى السعودية بمسار جديد كليًا خلال الفترة من الـ5 وحتى الـ 19 من يناير المقبل، إذ يمتد السباق على مدار 13 مرحلة، ولمسافة أكثر من 7900 كيلومتر في مختلف أنحاء المملكة، وسيمر المسار هذا العام بالعلا، والحناكية والدوادمي والسلامية والهفوف وشبيطة والرياض وحائل ويختتم في ينبع، وتشارك في السباق 434 مركبة في مختلف فئات السباق، بمشاركة 778 سائقًا وملاحًا يمثلون أكثر من 72 دولة
2020
النسخة الـ42
الأولى بالمملكة
مسافة 7800 كلم
2021
النسخة الـ43
الثانية في المملكة
مسافة 7600 كلم
12 مرحلة
2022
النسخة الـ44
الثالثة في المملكة
المسافة
8500 كلم
13 مرحلة
2023
النسخة الـ45
الرابعة في المملكة
المسافة
8500 كلم
15 مرحلة
2024
النسخة الـ46
الخامسة في المملكة
المسافة
8500 كلم
13 مرحلة
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