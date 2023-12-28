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%4.3 نمو في الإنفاق الاستهلاكي

12/28/2023 11:11:48 PM
(MENAFN- Al Watan) توقع تقرير اقتصادي أن يرتفع الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي في المملكة في 2024 على أساس سنوي 4.3%. وأشار تقرير لمعهد ((ماستر كارد)) للاقتصاد إلى أنه من المتوقع أن يضطر المستهلكون والشركات في السعودية إلى اتخاذ قرارات حاسمة بشأن الإنفاق والاستثمار، حيث ستؤثر فروق الأسعار وأسعار الفائدة على الميزانيات، مسببة في تضييق النافذة المتاحة للمفاضلة بين الموارد المتاحة.
تمكين المستهلك
وكشف التقرير أنه في حين سيبدو الاقتصاد العالمي طبيعيا أكثر في العام المقبل مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة، فإن مساعي تحقيق التوازن مستمرة، مع موازنة دقيقة بين أسعار الفائدة المرتفعة والرواتب وأسعار السلع مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة. مع ذلك، ستكون أهم سمات المشهد الاقتصادي هي تمكين المستهلك، مع محاولة ضبط مستويات التضخم، وتحقيق نمو اقتصادي ثابت، ولكن متفاوت بحسب كل منطقة.
ومن المتوقع أن تستمر السياسة المالية التوسعية بدعم النمو في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في ظل التوجه القوي لمواصلة الاستثمارات الهادفة لتحقيق مزيد من التطوير عبر مشاريع عملاقة في المملكة العربية السعودية. ومن المرجح أن تظل السياحة مرتكزا رئيسيا للعديد من اقتصادات المنطقة.
تحديد أولويات الإنفاق
أضاف التقرير أن المستهلكين سيولون الأولوية للإنفاق الأكثر أهمية حتى في ظل استحواذ التضخم على حصة أكبر من حجم الإنفاق على الأساسيات، مع بقاء السفر والفعاليات والحفلات الموسيقية الحية والأفلام خيارات شائعة للإنفاق.
كما أن التوجهات القوية لدول مجلس التعاون الخليجي لتنمية قطاع السياحة فيها جعلت هذه المنطقة واحدة من الوجهات الأسرع نموا في العالم، حيث تشير التقديرات إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي سجلت في 2023 زيادة 22% في إنفاق السائحين الوافدين مقارنة بـ2019، أي أعلى بـ26 نقطة مئوية من المتوسط العالمي.
إقبال على الشراء
ولفت التقرير إلى أنه مع انتهاء أزمة تعقيدات سلاسل التوريد أخيرا، بات بإمكان المستهلكين تأخير عمليات الشراء في ظل وجود قيود قليلة فقط، وربما إضافة المزيد من الخيارات إلى عربة التسوق، لتجربتها في المنزل. وفضلا عن التسارع في توجه المزيد من الشركات إلى الإنترنت للمرة الأولى بسبب الجائحة، تشير زيادة العائدات إلى زيادة ولاء العملاء، حيث تؤدي الراحة المتزايدة التي توفرها التجارة الإلكترونية للمتسوقين إلى زيادة المبيعات، وبالتالي العائدات، وكذلك تكرار الزيارات إلى تلك المتاجر الإلكترونية.
وقد ارتفع معدل عائدات المعاملات عبر الإنترنت في 10 اقتصادات بين 2019 و2023، إلا أنه ظل دون تغيير نسبيا بالنسبة للمعاملات داخل المتجر، وكان هذا واضحا بشكل خاص في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفع معدل عائدات التجارة الإلكترونية 12.4% في المملكة العربية السعودية.
الضغوط التضخمية
يشير معهد ((ماستر كارد)) للاقتصاد إلى أن البنوك المركزية قد تكون الآن عند معدلات الذروة أو قريبة منها. ومن المتوقع حدوث بعض التيسير في العام المقبل مع تراجع مستويات التضخم وبقاء النمو ضعيفا، ما سيؤدي إلى عودة السياسة النقدية إلى طبيعتها بشكل جزئي.
ويتوقع التقرير أن ترتفع معدلات التضخم على السلع الاستهلاكية في السعودية 1.7% على أساس سنوي خلال 2024. أما على الصعيد العالمي، فمن المتوقع أن يعتدل التضخم نزولا إلى 4.9% على أساس سنوي في 2024، منخفضا من 6% في 2023، لكنه سيظل أعلى من مستوياته قبل الجائحة التي كانت تبلغ 2.7%. وعلى الرغم من ذلك، يتوقع المعهد أن يبدو النمو الاقتصادي العالمي في العام المقبل مشابها لما كان عليه في 2023، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب التضخم 2.9% على أساس سنوي في 2024.
هذا ويستند تقرير ((اقتصاد 2024)) إلى عدد كبير من مجموعات البيانات العامة والخاصة، بما في ذلك نشاط مبيعات ماستر كارد المجمّع ومجهول المصدر، بالإضافة إلى نماذج تهدف إلى تقدير النشاط الاقتصادي.
أبرز نتائج التقرير:
- يتم تحديد أولويات الإنفاق على ((الاحتياجات)) و((الرغبات))
- إقبال كبير على الشراء، وعائدات التجارة الإلكترونية تفوق العائدات المسجلة ضمن المتاجر التقليدية
- الضغوط التضخمية تبدأ في التراجع مع تصحيح البنوك المركزية مسارها
%4.3 زيادة في الإنفاق الاستهلاكي بالمملكة 2024
%22 زيادة في إنفاق السائحين الوافدين بالخليج
26 نقطة مئوية أكثر من متوسط النمو العالمي
%12.4 زيادة بمعدل عائدات التجارة الإلكترونية بالمملكة
%1.7 معدلات التضخم على السلع الاستهلاكية في السعودية خلال 2024
%4.9 التضخم على المستوى العالمي في 2024 أقل من 2023 الذي بلغ 6%، وأعلى من مستوياته قبل الجائحة التي كانت تبلغ 2.7%
%2.9 نمو الناتج المحلي العالمي في 2024

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