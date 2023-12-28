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Riyadh EXPO أهم إنجازات 2023 مؤهل للرقم القياسي الأعلى في عدد الزوار

12/28/2023 11:11:47 PM
(MENAFN- Al Watan) شكل فوز المملكة بتنظيم معرض إكسبو 2030 واحدًا من أهم الأحداث خلال العام الحالي الذي يستعد لطي أيامه خلال ساعات قليلة مقبلة، وقد أفصح اقتصاديون ((سعوديون)) عن أن المملكة، قد تتصدر قائمة العدد الأعلى في عدد زوار معرض ((إكسبو)) منذ انطلاقته في لندن عام 1851.
وتنظم الرياض معرض اكسبو 2030 وستستفيد لأول مرة من تقنيات الواقع المعزز في حضور مليار شخص.
وتجهزت المملكة منذ تقديم طلب الاستضافة في أكتوبر 2021، لإبراز قدراتها في استضافة هذا الحدث، وسينعكس ذلك على البنية التحتية، والناتج المحلي ((غير النفطي))، وسيكون المعرض محركًا كبيرًا جدًا للقطاع الخاص في المملكة، لأن هذا الحدث يستلزم بناء بنية تحتية وفوقية، وسلسلة من الفنادق والمطاعم ودور الضيافة، وتعزيز استثمارات رأس المال الثابت في المملكة، وسيحفز كذلك وعلى نحو كبير قطاع الغاز على مستويي الاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال الشركات الاستثمارية الأجنبية التي ستتوافد إلى المملكة، وعلى الأخص الشركات التي شاركت في المعارض السابقة.
قرن و70 عاما
وصف الخبير، المستشار الاقتصادي طلعت حافظ أن فوز المملكة بتنظيم إكسبو يعد حدثًا كبيرًا، وقد جاء الفوز في الجولة الأولى دون الحاجة لجولة ثانية، وذلك يحدث لأول مرة منذ 20 عامًا، كما جاء الفوز ساحقًا وبمجموع 119 صوتًا.
وقال ((الحدث اقتصادي وصناعي وتكنولوجي مهم للغاية، ويعود تاريخ هذا المعرض قبل نشأة إدارة المعارض العالمية، وتطور إلى أن أصبح مسؤولا عن المعرض الدولي في باريس، وإطلاق أول معرض رسمي بصيغته التي نراها حاليًا، وأهمية المعرض الذي يزيد عمره عن قرن و70 عامًا، أنه حاضن للاختراعات المهمة، من بينها مترو فرنسا، ومترو كندا، وبرج إيفل، والهاتف السلكي، وشاشة الهواتف الحديثة، واختراعات عدة تتعلق بالبيئة والمياه)).
الواقع المعزز
أوضح حافظ أن ((المملكة تتجهز منذ تقديم طلب الاستضافة في أكتوبر 2021، وبذلت جهودًا كبيرة على مختلف المستويات لإبراز قدراتنا على استضافة هذا الحدث، من اجتماعات وتنظيم فعاليات))، مبينًا أن ((المملكة قد تتصدر أعلى عدد على مستوى المعرض منذ انطلاقته في لندن عام 1851 للميلاد، والاستفادة من الواقع المعزز في حضور مليار شخص، وهي المرة الأولى للمعرض، وهي نوع جديد للتقنيات المستخدمة، ورصد لإقامة مدينة تتسع لهذا العدد الهائل من الزوار بالقرب من مطار الملك خالد الدولي في الرياض، يتسع للأعداد المتزايدة الذين يتوقع حضورهم للمعرض، وستكون نقطة التقاء لمختلف دول العالم جويًا في حدود 4 ساعات ونصف الساعة، وضخ كبير في شرايين الاقتصاد السعودي، وهذا سينعكس على البنية التحتية، والناتج المحلي ((غير النفطي))، وبالتالي على إجمالي الناتج المحلي، ومحرك كبير جدًا في القطاع الخاص في المملكة، لأنه يستلزم هذا الحدث بناء بنية تحتية وفوقية، وسلسلة من الفنادق والمطاعم ودور الضيافة، وكل ما استلزم من متعلقات ومستلزمات السفر والسياحة، إضافة إلى شبكة نقل وطرق، وهذا يعزز من استثمارات رأس المال الثابت في المملكة، ومحفز كبير لقطاع الغاز على مستويي الاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال الشركات الأجنبية التي ستتوافد إلى المملكة للاستثمار فيما يخصها، وتمتلك من خبرات في قطاعات مختلفة، وبالأخص الشركات التي شاركت في المعارض السابقة)).
المدن الذكية
أكد حافظ أن ((المعرض سيكون فرصة عظيمة لتعزيز السياحة في السعودية، والتمديد من 100 مليون سائح بحلول 2030، إلى 150 مليون سائح بحلول 2030، إذ إنه من المتوقع الوصول إلى المستهدف 100 مليون سائح في نهاية العام الميلادي الجاري، وهذا يعزز خلق الوظائف وذلك باستهداف مليون وظيفة في 2030 في النقل في مختلف تفرعاته الجوي والسككي ((الحديدي)) والبري والبحري، وسيكون هناك انعكاسات كبيرة على هذه القطاعات مع المستهدف لمضاعفة أرقام المسافرين ومضاعفة الوجهات السياحية إلى 250 وجهة سفر)).
ولفت إلى أن ((المعرض تظاهرة اقتصادية تكنولوجية وبيئية محفزة للاختراعات من مختلف الدول المشاركة لإبراز مخترعاتها المتعددة، وتتويج المملكة إنجازاتها الطموحة بالمدن الذكية، كمدينة نيوم والقدية التي هي 5 أضعاف مساحة معرض ((إكسبو))، وهذا يؤكد أن المملكة قادرة بما تمتلكه من عقول وسواعد وطنية على القيام بهذا الحدث لما تمتلكه من قوة مالية وتكنولوجية على الوجه المطلوب، وسوف تفاجئ العالم بحدث استثنائي غير مسبوق في تاريخ ((إكسبو)) الاقتصادي والصناعي والتكنولوجي)).
جذب استثمارات
سيكون لاستضافة المملكة لمعرض إكسبو 2030 في الرياض مردودات اقتصادية طويلة المدى، وتخلق فرصًا إبداعية في تمويل وإدارة وتصميم المشاريع وتشغيلها وصيانتها، وتخلق فرصًا وظيفية وترتقي بجودة الحياة وتعزز من صورة المملكة الذهنية لدى سكان العالم.
وسيقام المعرض شمال الرياض على بعد حوالي 5 - 10 دقائق فقط بالسيارة من مطار الملك خالد الدولي، وستصل مساحته إلى نحو 6 ملايين متر مربع، ويتوقع أن يزوره 40 مليون زائر في موقع المعرض، إضافة إلى مليار زائر عبر العالم الافتراضي، كما يتوقع مشاركة 246 مشاركًا من دول ومنظمات عالمية ومشاركين غير رسميين.
تدفقات مالية
سيشهد إكسبو الرياض تدفقات مالية وتقنيات وابتكارات جديدة لتطوير البنية التحتية والخدمات المساندة، حيث يتوقع أن يشمل الطرق والمطارات ومحطات القطار، وأماكن الجذب السياحية والترفيهية وقطاع الإيواء والمطاعم والخدمات اللوجستية وغيرها.
وخصصت للمعرض ميزانية تصل إلى 29.25 مليار ريال، ويتوقع أن يشمل التطوير والتحديث أيضًا عددًا من مناطق المملكة الجاذبة دينيًا وسياحيًا من قبل القطاع العام والخاص، ويخلق فرص عمل في القطاعات ذات العلاقة، وسيضخ في السعودية خبرات عالمية في جميع المجالات، فعلى سبيل المثال، سيزود ((المكتب الدولي للمعارض)) المملكة بخبراته في إدارة الأحداث والعلامات التجارية الوطنية والدبلوماسية العامة، وسيرفع من كفاءة الإجراءات والنظم مما ينعكس إيجابًا على المناخ الإداري في المملكة.
ومن المؤمل أن تطلع الجهة المنظمة لمعرض إكسبو الرياض القطاع الخاص وعموم المواطنين على خططها وتطلعاتها، لكي تتوحد الرؤى وتتزامن إنجازات المشاريع، وسيكون هناك ورش عمل تعريفية عن المعرض في مناطق المملكة.
مصنع تاريخي
بدوره، ذكر المستشار، الخبير في الاقتصادات الدولية والتخطيط الإستراتيجي علي محمد الحازمي، أن ((إكسبو))، هو معرض عالمي اكتسب شهرة كبيرة، وهو يجمع الدول لتقديم أفكارها وابتكاراتها وثقافاتها تحت سقف واحد في العاصمة الرياض.
وقال الحازمي ((تُعقد هذه الفعالية مرة كل خمس سنوات، وتستمر لمدة 6 أشهر لإتاحة الفرصة للمشاركة والزيارة من جميع أنحاء العالم، وفي ظل أحدث التطورات والمستجدات الاقتصادية والثقافية، وهناك متابعون كثر يهتمون بهذا الحدث لمعرفة أحدث ما وصل إليه العالم اقتصاديًا وثقافيًا من مستجدات وتطورات)).
((وتابع)) إكسبو مكسب، ويجب أن يُستثمر بصورة مثلى مع الاستفادة من الفرص المطروحة فيه لعقد صفقات وعمل شراكات إستراتيجية ثقافية واقتصادية يعود نفعها على مصلحة الوطن والمصلحة المشتركة سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي أو العالمي، والسعودية في ظل رؤية 2030 تحرص كل الحرص أن تكون ((مصنعا تاريخيا))، لخلق ((بيئة عمل ومال))، تصنع فيها الفرص وتتجدد، وبالتالي تخدم المصلحة الدولية والعالمية)).
ملتقى الثقافات
أردف الحازمي ((المملكة مؤثرة عالميا، وهي ملتقى الثقافات والحاضرات ولديها إرث ثقافي متين ومرن يحمل أصالة ورزانة، ولديها مخزون فكري كبير، ولديها ابتكارات وبراءات اختراع برصيد كبير على مستوى مؤسسي وعلى مستوى الأفراد، ولدينا شركات مثل: أرامكو وسابك لديها رصيد كبير من براءات الاختراع والابتكارات على مستوى العالم، وتجاربها وخبراتها تعد مرجعا عالميا، والمملكة حضارة وثقافة وإنجازات مشرفة، وهي تقدم نموذج رائدا يحتذى به على مستوى عالمي)).
وأشار إلى أن إكسبو 2030 له مردود اقتصادي وثقافي وتلتقي فيه حضارات وثقافات من جميع دول العالم، وقال ((أنا مطمئن إلى أن إكسبو 2030 في الرياض سيكون مختلفًا ومميزًا جدًا، ويتوقع أن تكون مخرجاته متميزة عن جميع المعارض السابقة، وسيجمع دولا من جميع أنحاء العالم لتقديم أفكارها وابتكاراتها وثقافاتها، ويساعد في تعزيز التعاون الدولي المشترك والتكامل ويعرض التقدم التكنولوجي والثقافي، ويساعد في عملية الاندماج والتكيف، والمملكة من أحد أهم مقوماتها الحضارية والثقافية المقدرة على الاندماج والتكيف بكل مرونة مستندة إلى قيم التسامح والسلام)).
ربط حقيقي
تفاءل الحازمي بألا يكون إكسبو 2030 فرصة فقط لعقد الاتفاقيات التجارية والتعاون الذي يصل إلى مليارات الريالات، بل سيدشن كذلك مرحلة جديدة متفائلة ((للهوية العالمية)) تربط الشرق بالغرب، وستشكل (مرحلة الربط الحقيقي).
واقترح إطلاق جملة من المبادرات المتعلقة بالمعرض، بحيث تستهدف تطوير برامج سياحية مبتكرة، وتعزيز الدليل السياحي للزوار مدعومًا بالإرشاد، وهذه المبادرات ستساعد في تعزيز السياحة وتعريف الناس بالثقافة والتراث السعودي الغني والثري بالأصالة، إضافة إلى إطلاق دعوات تجوب العالم من خلال سباقات تحمل أسئلة تعرّف بثقافتنا وحضاراتنا، وفي حالة الفوز يتم استضافة الفائز محفولا مكفولا، ولا شك أن السياحة تعزز الثقافة والتفاهم بين الثقافات المختلفة، أيضا أوصي بالعمل التكاملي محليًا وإقليميًا ودوليًا وبالتالي عالميًا، وخلق كيان قوي يسهم في إيصال ما تحمله المملكة إلى العالم من قيم التسامح والسلام والتكامل الدولي لخلق ((هوية عالمية متكاملة)).
كما ربط نجاح استضافة إكسبو 2030 بمحركين أساسيين لا غنى عنهما وهما ))البرامج السياحية المتكاملة مع الإرشاد السياحي، وبين أنهما يحتاجان إلى تطوير جذري، وأتمنى من الجمعيات السعودية المتخصصة في الإرشاد السياحي أن تتأكد من جميع وسائل التواصل أن تعمل جيدًا في ((مواقعها الإلكترونية))، علمًا بأن قطاع السياحة شهد نموًا كبيرًا غير مسبوق، ولا شك أن لديه كثيرا من الخطط لتحقيق إنجازات مستقبلية سيكون لها أثر اقتصادي واجتماعي وإستراتيجي يرفع من جودة الحياة، ويعزز الحيوية، ويفيد الأجيال القادمة)).
من أهداف إكسبو 2030
ـ تبادل الأفكار والابتكارات الجديدة
ـ تعزيز التفاهم الثقافي بين الدول
ـ الكشف عن التقدم الثقافي التكنولوجي
ـ وتعزيز التعاون الدولي
ـ تشجيع السياحة والتنمية الاقتصادية
مشاركات المملكة في معارض إكسبو:
1985 بروكسيل
2005 آشي
2008 سرقسطة
2010 شنغهاي
2017 استانا
2020 دبي
تاريخ إقامة معارض إكسبو:
1851 لندن
1855 باريس
1862 لندن
1867 باريس
1873 فيينا
1876 فيلادلفيا
1878 باريس
1880 ملبورن
1888 برشلونة
1889 باريس
1893 شيكاغو
1897 بروكسل
1900 باريس
1904 سان لويس
1905 لييج
1906 ميلانو
1910 بروكسل
1913 خينت
1915 سان فرانسيسكو
1929 برشلونة
1933 شيكاغو
1935 بروكسل
1937 باريس
1939 نيويورك
1949 بورتو برينس
1958 بروكسل
1962 سياتل
1967 مونتريال
1970 أوساكا
1992 أشبيلية
2000 هانوفر
2005 آيشي
2010 شنغهاي
2015 ميلانو
2020 دبي
2025 أوساكا
2030 الرياض

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