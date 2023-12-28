الذهب يتحول للانخفاض عند التسوية مع ارتفاع مؤشر الدولار

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تحولت أسعار العقود الآجلة للذهب للانخفاض عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، مع ارتفاع مؤشر الدولار وعوائد السندات الأمريكية، رغم بيانات اقتصادية أشارت إلى تباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة.

وعند التسوية، تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 0.45% أو 9.6 دولار عند 2083.5 دولار للأوقية، بعد أن لامست 2098.2 دولار خلال التداولات.

بينما ارتفعت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.3% عند 101.29 نقطة.

ووفقًا لوزارة العمل الأمريكية، ارتفع عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانات البطالة خلال الأسبوع الماضي بمقدار 12 ألف طلب إلى 218 ألفاً، لتتجاوز التوقعات عند 210 آلاف طلب، وتسجل زيادة للأسبوع الثاني على التوالي.

يأتي ذلك في ظل ترقب الأسواق المزيد من البيانات لبناء التوقعات بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية، بعد أن رفع سعر الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ مارس 2022، إلى النطاق الحالي عند 5.25% و5.50%، في محاولة للحد من التضخم.

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