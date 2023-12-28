الذهب يتحول للانخفاض عند التسوية مع ارتفاع مؤشر الدولار

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تحولت أسعار العقود الآجلة للذهب للانخفاض عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، مع ارتفاع مؤشر الدولار وعوائد السندات الأمريكية، رغم بيانات اقتصادية أشارت إلى تباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة.
وعند التسوية، تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 0.45% أو 9.6 دولار عند 2083.5 دولار للأوقية، بعد أن لامست 2098.2 دولار خلال التداولات.
بينما ارتفعت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.3% عند 101.29 نقطة.
ووفقًا لوزارة العمل الأمريكية، ارتفع عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانات البطالة خلال الأسبوع الماضي بمقدار 12 ألف طلب إلى 218 ألفاً، لتتجاوز التوقعات عند 210 آلاف طلب، وتسجل زيادة للأسبوع الثاني على التوالي.
يأتي ذلك في ظل ترقب الأسواق المزيد من البيانات لبناء التوقعات بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية، بعد أن رفع سعر الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ مارس 2022، إلى النطاق الحالي عند 5.25% و5.50%، في محاولة للحد من التضخم.
المصدر:
MENAFN28122023000202011048ID1107667171
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