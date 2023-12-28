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الذهب يتحول للانخفاض عند التسوية مع ارتفاع مؤشر الدولار

12/28/2023 11:11:38 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة بايدن يمدد إعفاء الاتحاد الأوروبي من الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم لمدة عامين عقود الكاكاو تتجه نحو تسجيل أكبر مكاسب سنوية منذ 34 عامًا انخفاض أسعار خام الحديد من أعلى مستوى في عام ونصف

تحولت أسعار العقود الآجلة للذهب للانخفاض عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، مع ارتفاع مؤشر الدولار وعوائد السندات الأمريكية، رغم بيانات اقتصادية أشارت إلى تباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة.

وعند التسوية، تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 0.45% أو 9.6 دولار عند 2083.5 دولار للأوقية، بعد أن لامست 2098.2 دولار خلال التداولات.

بينما ارتفعت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.3% عند 101.29 نقطة.

ووفقًا لوزارة العمل الأمريكية، ارتفع عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانات البطالة خلال الأسبوع الماضي بمقدار 12 ألف طلب إلى 218 ألفاً، لتتجاوز التوقعات عند 210 آلاف طلب، وتسجل زيادة للأسبوع الثاني على التوالي.

يأتي ذلك في ظل ترقب الأسواق المزيد من البيانات لبناء التوقعات بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية، بعد أن رفع سعر الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ مارس 2022، إلى النطاق الحالي عند 5.25% و5.50%، في محاولة للحد من التضخم.

المصدر:

MENAFN28122023000202011048ID1107667171

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