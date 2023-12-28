عقود الكاكاو تتجه نحو تسجيل أكبر مكاسب سنوية منذ 34 عامًا

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تتجه العقود الآجلة للكاكاو المتداولة في لندن، نحو تحقيق أكبر مكاسب سنوية في الأسعار منذ أكثر من ثلاثة عقود، مما يهدد بارتفاع تكلفة الشوكولاتة للمستهلكين في المستقبل.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة الأكثر نشاطًا في لندن بنسبة 72% على مدار عام 2023، وهي أكبر نسبة زيادة سنوية في البيانات الممتدة حتى عام 1989، وتتجه لإنهاء تداولات العام عند مستوى 3500 جنيه إسترليني (4450 دولارًا) للطن.
وترجع الزيادة في الأسعار بشكل أساسي إلى ضعف موسم الحصاد في غرب إفريقيا – أكبر منطقة منتجة في العالم – ما ترتب عليه تراجع الإمدادات طوال العام.
وجاء ذلك بعدما تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث آفة تصيب المحاصيل في الأشهر الأخيرة، كما تهدد الرياح الصحراوية الموسمية المحملة بالأتربة بجفاف الثمار النامية.
ومن المتوقع أن يستمر نقص الإمدادات، حيث قال مصرف“رابوبنك” هذا الشهر، إن الإنتاج سيكون أقل بمقدار 160 ألف طن عن مستوى الاستهلاك في الموسم الحالي.
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