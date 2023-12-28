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عقود الكاكاو تتجه نحو تسجيل أكبر مكاسب سنوية منذ 34 عامًا

12/28/2023 11:11:35 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة بايدن يمدد إعفاء الاتحاد الأوروبي من الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم لمدة عامين الذهب يتحول للانخفاض عند التسوية مع ارتفاع مؤشر الدولار انخفاض أسعار خام الحديد من أعلى مستوى في عام ونصف

تتجه العقود الآجلة للكاكاو المتداولة في لندن، نحو تحقيق أكبر مكاسب سنوية في الأسعار منذ أكثر من ثلاثة عقود، مما يهدد بارتفاع تكلفة الشوكولاتة للمستهلكين في المستقبل.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة الأكثر نشاطًا في لندن بنسبة 72% على مدار عام 2023، وهي أكبر نسبة زيادة سنوية في البيانات الممتدة حتى عام 1989، وتتجه لإنهاء تداولات العام عند مستوى 3500 جنيه إسترليني (4450 دولارًا) للطن.

وترجع الزيادة في الأسعار بشكل أساسي إلى ضعف موسم الحصاد في غرب إفريقيا – أكبر منطقة منتجة في العالم – ما ترتب عليه تراجع الإمدادات طوال العام.

وجاء ذلك بعدما تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث آفة تصيب المحاصيل في الأشهر الأخيرة، كما تهدد الرياح الصحراوية الموسمية المحملة بالأتربة بجفاف الثمار النامية.

ومن المتوقع أن يستمر نقص الإمدادات، حيث قال مصرف“رابوبنك” هذا الشهر، إن الإنتاج سيكون أقل بمقدار 160 ألف طن عن مستوى الاستهلاك في الموسم الحالي.

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