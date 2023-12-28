Friday, 29 December 2023 09:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بايدن يمدد إعفاء الاتحاد الأوروبي من الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم لمدة عامين

12/28/2023 11:11:35 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة عقود الكاكاو تتجه نحو تسجيل أكبر مكاسب سنوية منذ 34 عامًا الذهب يتحول للانخفاض عند التسوية مع ارتفاع مؤشر الدولار انخفاض أسعار خام الحديد من أعلى مستوى في عام ونصف

مدد الرئيس الأمريكي“جو بايدن”، اليوم الخميس، تعليق التعريفات الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي لمدة عامين.

وبحسب بيان البيت الأبيض الخميس، تواصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مناقشاتهما حول الترتيبات العالمية للصلب والألومنيوم لاستعادة التوازن في الأسواق ودعم خفض كثافة انبعاثات غازات الدفيئة عبر جميع أنماط الإنتاج.

وتسمح حصة التعريفة الجمركية بدخول ما يصل إلى 3.3 ملايين طن متري من الصلب و384 ألف طن من الألومنيوم إلى الولايات المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون رسوم جمركية، ويسري الإعفاء الجديد حتى 31 ديسمبر 2025، وفقًا لما نقلته“رويترز”.

وعلقت الولايات المتحدة تعريفات الاستيراد من الاتحاد الأوروبي (25% على الصلب و10% على الألومنيوم) لمدة عامين اعتبارًا من يناير 2022، حيث تم استبدال التعريفات التي فرضها الرئيس السابق“دونالد ترامب” بنظام حصص التعريفة الجمركية.

المصدر:

MENAFN28122023000202011048ID1107667169

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث