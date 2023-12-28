بايدن يمدد إعفاء الاتحاد الأوروبي من الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم لمدة عامين

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مدد الرئيس الأمريكي“جو بايدن”، اليوم الخميس، تعليق التعريفات الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي لمدة عامين.
وبحسب بيان البيت الأبيض الخميس، تواصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مناقشاتهما حول الترتيبات العالمية للصلب والألومنيوم لاستعادة التوازن في الأسواق ودعم خفض كثافة انبعاثات غازات الدفيئة عبر جميع أنماط الإنتاج.
وتسمح حصة التعريفة الجمركية بدخول ما يصل إلى 3.3 ملايين طن متري من الصلب و384 ألف طن من الألومنيوم إلى الولايات المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون رسوم جمركية، ويسري الإعفاء الجديد حتى 31 ديسمبر 2025، وفقًا لما نقلته“رويترز”.
وعلقت الولايات المتحدة تعريفات الاستيراد من الاتحاد الأوروبي (25% على الصلب و10% على الألومنيوم) لمدة عامين اعتبارًا من يناير 2022، حيث تم استبدال التعريفات التي فرضها الرئيس السابق“دونالد ترامب” بنظام حصص التعريفة الجمركية.
المصدر:
MENAFN28122023000202011048ID1107667169
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