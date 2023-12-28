بايدن يمدد إعفاء الاتحاد الأوروبي من الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم لمدة عامين

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مدد الرئيس الأمريكي“جو بايدن”، اليوم الخميس، تعليق التعريفات الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي لمدة عامين.

وبحسب بيان البيت الأبيض الخميس، تواصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مناقشاتهما حول الترتيبات العالمية للصلب والألومنيوم لاستعادة التوازن في الأسواق ودعم خفض كثافة انبعاثات غازات الدفيئة عبر جميع أنماط الإنتاج.

وتسمح حصة التعريفة الجمركية بدخول ما يصل إلى 3.3 ملايين طن متري من الصلب و384 ألف طن من الألومنيوم إلى الولايات المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون رسوم جمركية، ويسري الإعفاء الجديد حتى 31 ديسمبر 2025، وفقًا لما نقلته“رويترز”.

وعلقت الولايات المتحدة تعريفات الاستيراد من الاتحاد الأوروبي (25% على الصلب و10% على الألومنيوم) لمدة عامين اعتبارًا من يناير 2022، حيث تم استبدال التعريفات التي فرضها الرئيس السابق“دونالد ترامب” بنظام حصص التعريفة الجمركية.

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