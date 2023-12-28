النفط يتراجع 3% ويسجل أدنى تسوية خلال أسبوعين

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتانخفاض صادرات روسيا من المنتجات النفطية مع تراجع شحنات الديزل غازبروم: صادرات الغاز الروسي إلى الصين تسجل مستوى قياسيًا جديدًا عقود الغاز الأمريكية ترتفع 5% مع انخفاض أكثر من المتوقع في المخزونات

محت أسعار العقود الآجلة للنفط مكاسب الجلسة عند تسوية تعاملات، اليوم الخميس، وسط تقييم المستثمرين استئناف حركة الشحن عبر البحر الأحمر، ورغم صدور بيانات أظهرت هبوط مخزونات الخام الأمريكي بأكثر من التوقعات.

وعند التسوية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس -العقد الأكثر نشاطًا- بنسبة 3% بما يعادل 2.39 دولار عند 77.15 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى في نهاية الجلسة منذ منتصف الشهر الجاري.

فيما تراجع سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 3.15% أو 2.34 دولار إلى 71.77 دولار للبرميل، وهي أدنى تسوية منذ جلسة الثالث عشر من ديسمبر.

وأظهر جدول أعمال شركة الشحن الدنماركية“ميرسك”، الإبقاء على تحويل مسار عدد قليل من سفن الحاويات التابعة لها عبر طريق رأس الرجاء الصالح، بينما من المقرر أن تمر 50 سفينة تابعة لها عبر قناة السويس خلال الأسابيع القليلة القادمة، بحسب“رويترز”.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 7.1 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في الثاني والعشرين من ديسمبر، مقابل توقعات بانخفاض 2.7 مليون برميل.