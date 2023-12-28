النفط يتراجع 3% ويسجل أدنى تسوية خلال أسبوعين

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محت أسعار العقود الآجلة للنفط مكاسب الجلسة عند تسوية تعاملات، اليوم الخميس، وسط تقييم المستثمرين استئناف حركة الشحن عبر البحر الأحمر، ورغم صدور بيانات أظهرت هبوط مخزونات الخام الأمريكي بأكثر من التوقعات.
وعند التسوية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس -العقد الأكثر نشاطًا- بنسبة 3% بما يعادل 2.39 دولار عند 77.15 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى في نهاية الجلسة منذ منتصف الشهر الجاري.
فيما تراجع سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 3.15% أو 2.34 دولار إلى 71.77 دولار للبرميل، وهي أدنى تسوية منذ جلسة الثالث عشر من ديسمبر.
وأظهر جدول أعمال شركة الشحن الدنماركية“ميرسك”، الإبقاء على تحويل مسار عدد قليل من سفن الحاويات التابعة لها عبر طريق رأس الرجاء الصالح، بينما من المقرر أن تمر 50 سفينة تابعة لها عبر قناة السويس خلال الأسابيع القليلة القادمة، بحسب“رويترز”.
وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 7.1 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في الثاني والعشرين من ديسمبر، مقابل توقعات بانخفاض 2.7 مليون برميل.
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