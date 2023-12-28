انخفاض صادرات روسيا من المنتجات النفطية مع تراجع شحنات الديزل

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انخفضت صادرات المنتجات النفطية الروسية خلال الأسبوع الماضي، بضغط من تراجع شحنات الديزل والنفتا وزيت الوقود.
ووفقًا للبيانات التي جمعتها“بلومبرج” واستندت فيها لشركة التحليلات“فورتيكسا- Vortexa”، انخفضت الصادرات الأسبوعية – الأكثر تقلبًا – للفترة المنتهية في 24 ديسمبر إلى 2.5 مليون برميل يوميًا، أقل بنحو 666 ألف برميل من الفترة السابقة.
ومع ذلك، ارتفع متوسط الصادرات خلال أربعة أسابيع إلى أعلى مستوى في أكثر من سبعة أشهر، في ظل تكثيف عمليات معالجة النفط في المصافي الروسية.
وسجلت تدفقات المنتجات النفطية إلى خارج البلاد 2.6 مليون برميل يوميًا في الأسابيع الأربعة المنتهية في 24 ديسمبر، بزيادة قدرها 157 ألف برميل يوميًا عن القراءة السابقة.
وانخفضت صادرات الديزل وزيت الغاز بمقدار الربع على أساس أسبوعي إلى ما يزيد قليلًا على مليون برميل يوميًا، وهو أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع.
المصدر:
MENAFN28122023000202011048ID1107667167
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