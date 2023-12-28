انخفاض صادرات روسيا من المنتجات النفطية مع تراجع شحنات الديزل

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالنفط يتراجع 3% ويسجل أدنى تسوية خلال أسبوعين غازبروم: صادرات الغاز الروسي إلى الصين تسجل مستوى قياسيًا جديدًا عقود الغاز الأمريكية ترتفع 5% مع انخفاض أكثر من المتوقع في المخزونات

انخفضت صادرات المنتجات النفطية الروسية خلال الأسبوع الماضي، بضغط من تراجع شحنات الديزل والنفتا وزيت الوقود.

ووفقًا للبيانات التي جمعتها“بلومبرج” واستندت فيها لشركة التحليلات“فورتيكسا- Vortexa”، انخفضت الصادرات الأسبوعية – الأكثر تقلبًا – للفترة المنتهية في 24 ديسمبر إلى 2.5 مليون برميل يوميًا، أقل بنحو 666 ألف برميل من الفترة السابقة.

ومع ذلك، ارتفع متوسط الصادرات خلال أربعة أسابيع إلى أعلى مستوى في أكثر من سبعة أشهر، في ظل تكثيف عمليات معالجة النفط في المصافي الروسية.

وسجلت تدفقات المنتجات النفطية إلى خارج البلاد 2.6 مليون برميل يوميًا في الأسابيع الأربعة المنتهية في 24 ديسمبر، بزيادة قدرها 157 ألف برميل يوميًا عن القراءة السابقة.

وانخفضت صادرات الديزل وزيت الغاز بمقدار الربع على أساس أسبوعي إلى ما يزيد قليلًا على مليون برميل يوميًا، وهو أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع.

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