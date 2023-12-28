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مصر تفتح سوقها لبيض السمان الخصب البرازيلي

12/28/2023 11:08:51 PM
(MENAFN- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Da Redação
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ساو باولو – أكدت كل من وزارتي الزراعة والثروة الحيوانية والخارجية البرازيلية في بيان مشترك يوم الأربعاء 27 كانون الاول/ديسمبر، بأن الحكومة المصرية قد سمحت باستيراد بيض السمان الخصب والسمان من البرازيل. ووفقاً للبيان، فإن المفاوضات بشأن فتح السوق قد بلغت أوجها بعد قيام بعثة مشتركة من الوزارتين بزيارة إلى الدول الأفريقية في كانون الأول/ديسمبر.

وقد كانت مصر قد سمحت هذا العام باستيراد منتجات برازيلية أخرى: الجيلاتين والكولاجين والقطن، ومؤخراً الأسماك ومشتقاتها. وأعلنت دولة عربية أُخرى وهي الجزائر في تشرين الأول/أكتوبر عن فتح أسواقها أمام استيراد الدجاج من البرازيل.

وتظهر بيانات وزارة التنمية والصناعة والتجارة البرازيلية أن البرازيل خلال هذا العام وحتى شهر نوفمبر قد صدرت إلى مصر صادرات بقيمة 2.08 مليار دولار أمريكي واستوردت ما قيمته 468 مليون دولار أمريكي. وكانت المنتجات الرئيسية التي تم تصديرها إلى مصر، السكر والذرة وخام الحديد ولحم البقر ولحوم الدجاج. أما المنتجات الرئيسية المستوردة فهي الأسمدة.


©Christophe Gateau/DPA Picture/Alliance/AFP

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