مصر تفتح سوقها لبيض السمان الخصب البرازيلي

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Da Redação
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ساو باولو – أكدت كل من وزارتي الزراعة والثروة الحيوانية والخارجية البرازيلية في بيان مشترك يوم الأربعاء 27 كانون الاول/ديسمبر، بأن الحكومة المصرية قد سمحت باستيراد بيض السمان الخصب والسمان من البرازيل. ووفقاً للبيان، فإن المفاوضات بشأن فتح السوق قد بلغت أوجها بعد قيام بعثة مشتركة من الوزارتين بزيارة إلى الدول الأفريقية في كانون الأول/ديسمبر.
وقد كانت مصر قد سمحت هذا العام باستيراد منتجات برازيلية أخرى: الجيلاتين والكولاجين والقطن، ومؤخراً الأسماك ومشتقاتها. وأعلنت دولة عربية أُخرى وهي الجزائر في تشرين الأول/أكتوبر عن فتح أسواقها أمام استيراد الدجاج من البرازيل.
وتظهر بيانات وزارة التنمية والصناعة والتجارة البرازيلية أن البرازيل خلال هذا العام وحتى شهر نوفمبر قد صدرت إلى مصر صادرات بقيمة 2.08 مليار دولار أمريكي واستوردت ما قيمته 468 مليون دولار أمريكي. وكانت المنتجات الرئيسية التي تم تصديرها إلى مصر، السكر والذرة وخام الحديد ولحم البقر ولحوم الدجاج. أما المنتجات الرئيسية المستوردة فهي الأسمدة.
©Christophe Gateau/DPA Picture/Alliance/AFP
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