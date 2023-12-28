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ميد 82 مليار دولار المشاريع المرساة بالشرق الأوسط خلال 2023

12/28/2023 11:02:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
توقعت مجلة ميد أن ترتفع وتيرة الإنفاق على مشاريع زيادة الطاقة الإنتاجية بعد الإنفاق غير المسبوق، التي قالت إنه سجل أرقاما قياسية في 2023، قد لا تشهد صناعة النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تكرارا لها مرة أخرى من حيث مستوى الإنفاق على المشاريع.
وأضافت المجلة انه تمت ترسية عقود مشروعات من المقرر تنفيذها وفقا لنظام الهندسة والتوريد والبناء (EPC) بقيمة تزيد على 82 مليار دولار في المنطقة خلال عام 2023، وقد استحوذت مشاريع تنمية الطاقة الإنتاجية للنفط والغاز على 60% من تلك النفقات الرأسمالية.
وقالت المجلة إن مشروع تطوير إنتاج الغاز من حقل الدرة بالمنطقة المشتركة بين الكويت والسعودية والمقدرة تكلفته بنحو 5 مليارات دولار يحل في المركز الثالث على قائمة مجلة ميد لأكبر 10 مشاريع مخطط لها في مضمار استكشاف وإنتاج الهيدروكربونات في المنطقة، وهو الآن في مرحلة إعداد التصميمات والمخططات الأولية، ومن المقرر أن يبدأ العمل في تنفيذ المشروع في عام 2025 على أن يتم إنجازه بحلول عام 2027.
وحل مشروع تطوير لإنتاج الغاز في العراق بكلفة 10 مليارات دولار في المركز الأول وهو الآن في مرحلة الدراسة، وتلاه في المركز الثاني مشروع تطوير حقل زكوم العلوي في الإمارات بكلفة 7 مليارات دولار، وهو الآن في مرحلة تقييم العروض.
وعلى صعيد متصل، قالت المجلة إن الالتزامات البيئية والأهداف الصارمة لخفض الانبعاثات من جانب الحكومات ومؤسسات الطاقة الحكومية والتوقعات البطيئة للطلب على النفط ستجعل من الصعب على قطاعات التنقيب والإنتاج في الدول المنتجة للنفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلوغ مستوى النفقات التي حققتها في عام 2023 مرة أخرى.
إلا أن منظمة أوپيك توقعت رغم ذلك، وفي أحدث توقعاتها السنوية، أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى 116 مليون برميل يوميا بحلول عام 2045. وهو ما يتجاوز التوقعات الواردة في تقريرها العام الماضي، بنحو 6 ملايين برميل يوميا، مع ملاحظة أن الصين والهند والدول الآسيوية الأخرى وأفريقيا والشرق الأوسط تتولى قيادة هذا النمو. وبالتالي، فقد خلصت أوپيك الى أن هناك حاجة إلى استثمارات تصل إلى 14 تريليون دولار من الآن حتى عام 2045 إذا ما تقررت تلبية هذا الطلب العالمي.
ومع انضمام معظم الدول المنتجة الإقليمية إلى تحالف أوپيك+، فمن المتوقع أن تستجيب هذه الدول لدعوة المنظمة لمواصلة الاستثمارات في بناء الطاقات الإنتاجية الأولية، ما يؤدي إلى فترة من الإنفاق المستقر والمطرد في عام 2024.

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