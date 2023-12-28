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أسواق المال التظلم من قرارات مجلس التأديب إلكترونيا

12/28/2023 11:02:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استمرارا في مساعي هيئة أسواق المال الرامية إلى تيسير إجراءات تقديم الخدمات المقدمة منها وميكنة نماذج عملها، تعزيزا لرفع كفاءة أدائها، قامت الهيئة بتطوير آلية تقديم التظلم من القرارات الصادرة عن مجلس التأديب فيها، وكذا نماذج تسجيل المحكمين والخبراء لتكون بصورة نماذج إلكترونية متاحة عبر بوابة الهيئة الإلكترونية.
ويأتي ذلك ضمن حزمة الخدمات المقدمة من الهيئة والتي ستوفرها قريبا من خلال التطبيق الحكومي «سهل» للأجهزة الذكية، حيث تتيح تلك النماذج لذوي المصلحة تقديم الطلب من خلال الأجهزة الذكية وفقا لأحكام القانون، كما تقدمت للجهة المختصة بإضافة تلك الخدمات ضمن التطبيق الحكومي «سهل» ليتم إدراجها به في أقرب وقت.
وختاما، فإن هيئة أسواق المال تود التأكيد على حرصها الدائم على الارتقاء بمستوى آلية تقديم خدماتها وتبسيط إجراءات ميكنتها بما يضمن سرعة إنجازها، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية، تيسيرا وتسهيلا لذوي الشأن.

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