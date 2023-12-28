الأهلي المتحد يتوج رحلة نجاحه ويتألق بـ 6 جوائز و3 شهادات



الحميضي: سعداء بالجوائز التي تؤكد قدرة البنك على الحفاظ على نجاحه وخبرته العريقة لأكثر من 80 عاماً الجوائز صفحة مشرقة في رحلة نجاح البنك وتجسد العمل الجماعي بهدف تقديم أفضل الخدمات المصرفية



توج البنك الأهلي المتحد رحلة نجاحه الممتدة والتي بدأت منذ تأسيسه عام 1941، بحصد العديد من الجوائز خلال العام 2023 من جهات عالمية مرموقة معروفة بشروطها الصارمة ومعاييرها الدقيقة لاختيار المؤسسات التي تمنحها هذه الجوائز، وهو ما يعد تأكيدا لنجاح جهود البنك وإشادة بأدائه المتميز.

وتعليقا على هذه الجوائز المرموقة، أفادت عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالبنك الأهلي المتحد جهاد الحميضي: نحن سعداء بهذه الباقة المتنوعة من الجوائز التي حصل عليها البنك خلال العام 2023 والتي تؤكد قدرة البنك على الحفاظ على نجاحه الذي حققه عبر سنوات عمله الطويلة استنادا إلى خبرته العريقة على مدار أكثر من 80 عاما من العمل المصرفي، مدعوما بثقة ورضا عملائه وجهود وتميز موظفيه.

وأضافت الحميضي أن حصول البنك الأهلي المتحد على هذه المجموعة من الجوائز تعتبر صفحة مشرقة في رحلة نجاح البنك، وتأكيدا على مكانته الكبيرة في القطاع المصرفي، كما أن هذه الجوائز تجسد العمل الجماعي الرائع الذي قامت به أسرة البنك بأكملها بهدف تقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائه الكرام.

وأعربت الحميضي عن امتنانها لإدارة وموظفي البنك الأهلي المتحد على جهودهم التي أسهمت في حصد هذه الجوائز المستحقة التي أبرزت نجاح عملهم.

هذا، ونتطلع إلى مرحلة جديدة من مراحل نجاح البنك في ظل اندماجه مع بيت التمويل الكويتي، أحد أكبر وأفضل الصروح المالية الإسلامية على مستوى العالم.

جائزة «المصرفي الإسلامي» للعام 2023

توجت مجلة ميد العالمية المرموقة ضمن جوائز التميز المصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023، جهود وإنجازات الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في البنك الأهلي المتحد، جهاد سعود الحميضي، بمنحها جائزة المصرفي الإسلامي للعام 2023 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك تقديرا لقيادتها الاستثنائية على مدار مسيرتها المهنية التي استمرت لأكثر من 38 عاما ودعمها للابتكار التكنولوجي في القطاع المصرفي، وخبراتها المتنوعة، وعضويتها النشطة في العديد من مجالس إدارات المؤسسات.

جائزة أفضل خدمة تحويل أموال

حصل البنك الأهلي المتحد على جائزة أفضل خدمة تحويل أموال من مجلة ميد العالمية المرموقة، ضمن جوائز التميز المصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023، وذلك بفضل تعاون البنك مع سويفت جي بي آي، وآفاق، وكي إن بي إس، للتحكم في عمليات الدفع وتحويل الأموال حيث زودت هذه الشراكات البنك بأحدث التقنيات والمميزات الأمنية، ما منحه ميزة تنافسية كبيرة في المنطقة، بالإضافة إلى تميز البنك بمنصاته السريعة والآمنة والمريحة لتحويل الأموال عبر الإنترنت بأسعار صرف تنافسية.

جائزة التميز في حماية العملاء ومكافحة الاحتيال

وتقديرا لجهوده الاستثنائية في حماية عملائه ومكافحة الاحتيال، حصد البنك الأهلي المتحد جائزة التميز في حماية العملاء ومكافحة الاحتيال من مجلة ميد العالمية، المرموقة ضمن جوائز التميز المصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023، وقد نال البنك هذه الجائزة استنادا إلى تطبيق التدابير الأمنية المتقدمة وأنظمة الكشف عن الاحتيال وبروتوكولات حماية العملاء.

تمنح هذه الجائزة المرموقة للمؤسسات المالية الرائدة في مختلف أنحاء العالم، التي تراعي أعلى مستويات الكفاءة في تنفيذ عمليات تحويل الأموال والمعاملات المالية للعملاء بأدنى حد من التدخل اليدوي ما ينعكس على زيادة الكفاءة ويعمل على تجنب أي تأخير في تنفيذ الدفعات.

أفضل بنك في التدقيق الشرعي الداخلي

كذلك حصد البنك الأهلي المتحد جائزة أفضل بنك في التدقيق الشرعي الداخلي في الكويت لعام 2023 من مجلة إنترناشيونال فاينانس العالمية المرموقة، وذلك استنادا إلى كفاءة وفاعلية نظام الرقابة الشرعي، ومصفوفة تقييم المخاطر الشرعية، ودليل إجراءات التدقيق الشرعي وكذلك أساليب التدريب الشرعي الفعال، والتنفيذ الفعال لتعليمات حوكمة الرقابة الشرعية مع التنظيم العالي لهيكل التدقيق الشرعي الداخلي ما يضمن كفاءة وفاعلية عمليات التدقيق الشرعي بالإضافة إلى مساهمة البنك في تعزيز الصيرفة الإسلامية من خلال إعداد وتقديم المواد الإعلامية المتعلقة بالتوعية المالية الإسلامية في قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للبنك، مع إلمام فريق التدقيق الشرعي الداخلي بالبنك بالمعارف والمهارات اللازمة للتميز في أداء مهامهم.

جائزة أفضل مبادرات في المسؤولية المجتمعية

وتقديرا لدوره الريادي ومبادراته المختلفة في مجال المسؤولية المجتمعية، حصد البنك الأهلي المتحد جائزة أفضل مبادرات في المسؤولية المجتمعية في الكويت للعام 2023 من مجلة إنترناشيونال فاينانس العالمية المرموقة.

تمنح هذه الجائزة القيمة على أساس سنوي من قبل مجلة إنترناشيونال فاينانس، وهي مجلة عالمية معترف بها متخصصة في العلوم المصرفية والمالية.

وقد استحق البنك الأهلي المتحد أعلى الدرجات تقديرا لإنجازاته في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات للعام 2022-2023 استنادا إلى ما يمتلكه البنك من سجل حافل بالمبادرات المجتمعية المؤثرة، بالإضافة إلى قدرة البنك على اختيار المبادرات المجتمعية وتحديد قيمتها المضافة وأثرها على المجتمع.جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية الرقمية المقدمة للشركاتأعلن البنك الأهلي المتحد عن فوزه بجائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية الرقمية المقدمة للشركات والمؤسسات على مستوى الكويت للعام 2023 من قبل مجلة جلوبال فاينانس العالمية المرموقة والتي تمنح هذه الجوائز للبنوك التي تقدم حلولا مصرفية محلية وإقليمية وعالمية متطورة تقترن بأحدث الأساليب التكنولوجية المبتكرة بهدف توفير خدمات ومنتجات عصرية تواكب احتياجات وتطلعات العملاء.كما أعلن البنك الأهلي المتحد عن حصول مباني فرعي البنك في القادسية وبيان على شهادة LEED v4.1 – Leadership in Energy and Environmental Design الذهبية لعمليات الصيانة والتشغيل للمباني القائمة والمقدمة من المجلس الأميركي للمباني الخضراء (USGBC)، والذي يعد النظام الأكثر استخداما ورمزا دوليا للتميز للمباني الخضراء.شهادة الأيزو لتقنية المعلوماتوبالإضافة لما سبق، حصل البنك الأهلي المتحد على شهادة الأيزو 9001:2015 المرموقة للبنية التحتية لتقنية المعلومات وذلك للعام الثاني على التوالي ما يعكس ريادة البنك وتفوق نموذج عمله في مجال تقنية المعلومات، وقدرته على تطبيق أعلى معايير الخدمات التقنية لضمان الجودة والاستمرارية والأمان لجميع العمليات والخدمات المصرفية التي يقدمها البنك لعملائه، حيث تعد هذه الشهادة معيارا معترفا به دوليا لإدارة الجودة والذي تم تطويره ونشره من قبل المنظمة الدولية للتوحيد القياسي.كما حصل البنك الأهلي المتحد مجددا على شهادة التوافق مع معيار أمن بيانات بطاقات الدفع PCI- DSS بنسختها الأحدث (V3.2.1) للعام 2023-2024، حيث تم منح الشهادة من قبل شركة سيسا ذ.م.م والتي تعتبر واحدة من أكبر الشركات المختصة في تقييم الأمن المعلوماتي في منطقة الشرق الأوسط والمرخصة من قبل المجلس العالمي لبطاقات الدفع «PCI Council»، والخاصة بحماية بيانات عملاء، حيث تعد هذه الشهادة هي أرفع شهادة في مجال الأمن السيبراني وحماية بيانات البطاقات المصرفية، ما يؤكد ريادة البنك في هذا المجال، كما يؤكد الالتزام الراسخ للبنك بالحفاظ على أعلى معايير الأمان والامتثال في معاملات بطاقات الدفع... والبنك في خدمة عملائه خلال العطلةأعلن البنك الأهلي المتحد أنه سوف يغلق جميع فروعه من يوم الأحد الموافق 31 ديسمبر الجاري بمناسبة العام الميلادي الجديد على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024.وفي سياق متصل، أشار البنك إلى أنه يمكن للعملاء خلال يومي العطلة التواصل مع البنك عبر القنوات الإلكترونية، التي تتضمن تطبيق البنك عبر الهاتف النقال ومن خلال موقع البنك على شبكة الإنترنت ()، وخدمة حياكم التي تعمل على مدار 24 ساعة يوميا على الرقم 1812000 لتلبية كل الاحتياجات والخدمات والإجابة عن استفسارات العملاء، كذلك يمكن لعملاء البنك الكرام إجراء جميع عملياتهم المصرفية من خلال أجهزة السحب الآلي المنتشرة في مختلف مناطق الكويت.